Aeroméxico solicita a corte estadounidense la autorización para despedir a más de 1.800 trabajadores

Internacional

La salida de los empleados significa un desembolso de US$13,8 millones

Grupo Aeroméxico solicitó autorización a una corte de Estados Unidos para despedir a 1.830 empleados como parte del proceso de reestructura financiera que inició en junio, según documentos revelados por el Poder Judicial estadounidense.

La empresa, que al igual que otras líneas aéreas del mundo ha sido duramente golpeada por un desplome en la demanda por la pandemia de coronavirus, dirigió la petición a la Corte de Bancarrotas del distrito sur de Nueva York.

Las solicitud considera el despido de 855 empleados sindicalizados, cuya liquidación representarían un desembolso de unos US$ 13,8 millones, y de 975 no sindicalizados, a quienes se pagarían beneficios por unos US$ 17,72 millones.

La aerolínea no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios sobre la petición dirigida a la jueza Shelley Chapman, quien determinará en una audiencia el 16 de noviembre si son concedidas las autorizaciones.