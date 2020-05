Internacional

JUEVES 14 DE MAYO

13:30 Durante esta tarde, 60 nuevos respiradores mecánicos llegaron al país provenientes desde China. En detalle, el Canciller, Teodoro Ribera, afirmó que la donación también contiene 20 mil termómetros digitales, 215 mil guantes, 160 mil mascarillas, entre otros insumos.

"Esperamos que esto contribuya a mejorar aún más la salud de los chilenos", dijo Ribera, haciendo entrega de la carga al jefe de la cartera de Salud, Jaime Mañalich.

Este último, aprovechó la instancia para destacar "el esfuerzo que ha hecho Cancillería, a nuestro embajador en China, Luis Schmidt, para gestionar donaciones, compras y que lleguen con buen resultado a nuestro suelo. Hoy, recibimos un avión que se transforma en un puente de vida para quienes lo necesitan producto de la infección por coronavirus", además del personal médico.

Mañalich explicó que los ventiladores están acreditados tanto en Chile como en el mundo, pero estarán disponibles en tres días más, ya que deben ser armados y pasar por un control de calidad previo por ingenieros del Ministerio de Salud.

La autoridad informó, además, que mañana, cerca de las 13:00 horas, llegarán dos aviones más con 170 respiradores en total "para que se sumen a los 60 de hoy y así fortalecer la red hospitalaria".

12:40 El presidente Donald Trump dijo que no estima que el desempleo en Estados Unidos vaya a disminuir por debajo de 10% hasta septiembre, dos meses antes de las elecciones. Trump dijo en una entrevista con Fox Business que la economía, que se ha visto afectada por las consecuencias del coronavirus, "experimentará una transición" en el tercer trimestre y que EEUU "volverá a ser fuerte" el próximo año.

Los puestos de trabajo de EEUU se desplomaron en 20,5 millones en abril y la tasa de desempleo, que se encontraba en un mínimo de 50 años hace solo unos meses, se triplicó con creces de 4,4% en marzo a 14,7% en abril, según un informe del Departamento de Trabajo dado a conocer la semana pasada. Además, otros casi 3 millones de norteamericanos pidieron los beneficios del seguro de cesantía de acuerdo al reporte semanal emitido hoy por el mismo organismo.

10:53 En un nuevo balance sobre el coronavirus en Chile y el mundo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que en las últimas 24 horas se reportaron en el país 2.659 casos nuevos, de los que 2.301 presentaron síntomas y 308 fueron asintomáticos. Con esto, los casos totales a la fecha ascienden hasta 37.040.

Sobre los fallecidos, la autoridad reportó la máxima cifra hasta el momento, de 22 víctimas fatales hasta las 21:00 de anoche, de los cuales 18 son de la Región Metropolitana, dos de la Araucanía, una de Ñuble y una de Valparaíso. Con esto, las muertes en Chile alcanzan las 369.

09:35 Francia está poniendo destinar 18 mil millones de euros (US$ 19,4 mil millones) a apoyar a su industria turística, que ha sido duramente golpeada por Covid-19 cuando los viajes se han estancado y los hoteles y restaurantes han sido cerrados. El primer ministro del país, Edouard Philippe, dijo que dado que el turismo "es una de las joyas de la corona de la economía francesa, su rescate es una prioridad nacional".

La industria representa el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) de Francia y emplea a 2 millones de personas de manera indirecta y directa. El año pasado proporcionó transporte a unos 90 millones de turistas que visitaron el país.

El paquete de ayuda, que el primer ministro calificó de "sin precedentes", se compone de exenciones de impuestos a la seguridad social por un valor estimado de 2,2 mil millones de euros e inversiones directas de hasta 1,3 mil millones de euros por parte de los bancos estatales. También incluye préstamos respaldados por el estado específicos del sector, el uso extendido de un fondo de solidaridad hasta el final del año y la extensión de un esquema de desempleo parcial para el sector hasta al menos septiembre.

Actualmente, el 95% de los hoteles del país están cerrados, dijo Phillipe, y agregó que esperaba que los restaurantes y cafeterías pudieran reabrir a partir del 2 de junio en aquellas áreas del país, conocidas como zonas verdes, donde el coronavirus estaba menos presente.

El primer ministro mantuvo la esperanza de que los franceses pudieran irse de vacaciones dentro del país pronto, pero actualmente los viajes de más de 100 km no están permitidos sin una razón urgente. "Los franceses podrán irse de vacaciones a Francia en julio y agosto", dijo.

08:30 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está muy decepcionado de China por su fracaso en contener el nuevo coronavirus, y sostuvo que la pandemia está enturbiando el acuerdo comercial entre las potencias.

"Estoy muy decepcionado con China", dijo Trump en una entrevista transmitida el jueves por la cadena Fox Business. "Nunca debieron dejar que esto sucediera. Firmé un gran acuerdo comercial, pero ahora no me parece lo mismo. La tinta apenas estaba seca y se desató la plaga. Y no siento lo mismo".

En virtud del acuerdo de Fase 1 firmado en enero, el gobierno de Xi Jinping se comprometió a comprar bienes y servicios estadounidenses por un valor adicional de al menos US$ 200 mil millones durante dos años, mientras que Washington acordó reducir por etapas los aranceles sobre los productos chinos.

Un periódico estatal chino ha informado que algunos asesores del gobierno chino estaban instando a nuevas conversaciones, con la posibilidad de que se invalidara el acuerdo, pero Trump reiteró que no está interesado en renegociar.

07:58 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, movilizará al Ejército para distribuir una vacuna contra el nuevo coronavirus cuando esté disponible y se centrará primero en las personas con mayor edad.

"Será un trabajo enorme entregar esta vacuna", dijo Trump en una entrevista hoy en Fox Business Network. "Nuestros militares están siendo movilizados ahora para que a fines de año podamos entregársela a mucha gente de forma muy muy rápida".

Según indicó, cree que habrá una vacuna a fines de año, por lo que Estados Unidos está movilizando a "nuestros militares y a otras fuerzas" sobre esa base.

07:43 India gastará US$ 466 millones para proporcionar 5 kg de trigo y arroz gratis a cada persona, y 1 kg de lentejas por hogar, durante los próximos dos meses a aproximadamente 80 millones de trabajadores migrantes, que permanecen varados en ciudades y áreas industriales, muchos sin trabajo o salarios.

La ayuda alimentaria es parte de un paquete de ayuda destinado a ayudar a la economía de la India a recuperarse del golpe de martillo de un bloqueo prolongado.

07:27 Según una encuesta realizada por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, casi la mitad de las empresas activas del país esperan que su flujo de efectivo se agote en los próximos seis meses.

Dos de cada cinco empresas que aún operan informaron que sus reservas se agotarían en otoño, mientras que la gran mayoría registró una disminución en la facturación como resultado de los shocks económicos causados ​​por la pandemia de coronavirus. Alrededor del 4% dijo que no les quedaban reservas.

Los resultados muestran el impacto del coronavirus en las empresas y su vulnerabilidad a medida que continúa la crisis. Aunque el gobierno y el Banco de Inglaterra han introducido medidas para apoyar los préstamos a las empresas, persisten los problemas de flujo de caja y los riesgos laborales.

Alrededor del 72% de las empresas activas han solicitado el esquema de retención de empleo del gobierno que subsidia los salarios, mientras que el 56% aplazó sus pagos del IVA y el 20% solicitó un feriado de tasas comerciales.

07:05 Japón ha elevado su estado de emergencia en 39 prefecturas a medida que las infecciones por coronavirus disminuyen, pero las restricciones continuarán en Tokio y otras grandes ciudades por ahora.

El primer ministro, anunciando la decisión el jueves por la noche en Tokio, dijo: "En todas estas prefecturas, juzgamos que el nivel de enfermedad es lo suficientemente bajo como para evitar su crecimiento con una estrategia exhaustiva para controlar los grupos de infecciones".

La medida de Shinzo Abe marca un gran paso hacia la reapertura de la cuarta economía más grande del mundo a medida que los países comienzan a levantar sus medidas de emergencia implementadas para controlar la propagación de Covid-19.

Proporciona cierta reivindicación de la estrategia de distanciamiento social parcial y voluntario de Japón, que ha provocado una reducción de las infecciones sin un bloqueo obligatorio.

06:30 El desempleo francés hizo algo inusual en el primer trimestre, cayendo a un mínimo de 11 años a pesar de la caída récord de la actividad económica debido al bloqueo impuesto a las empresas y los consumidores para frenar la propagación del coronavirus.

La razón dada por la agencia de estadísticas francesa para la caída de la tasa de desempleo del 8,1% al 7,8% en los primeros tres meses del año fue que muchas personas desempleadas habían dejado de buscar trabajo debido a la pandemia.

06:15 El número de muertes relacionadas con el coronavirus en España aumentó hoy, incluso cuando la tendencia general apuntaba a una caída, ya que el centro del brote se trasladó a la región noreste de Cataluña.

El ministerio de salud reportó 217 muertes por coronavirus en el último período de 24 horas, en comparación con 184 el día anterior y la cifra más alta en seis días. La cifra oficial de muertes hasta la fecha es de 27.321, aunque esto excluye los casos en que las personas no se sometieron a pruebas de coronavirus, y por lo tanto omite muchas muertes en hogares de cuidado.

España ha reportado 1.251 muertes relacionadas con el coronavirus durante la semana pasada, un 18% menos que la semana anterior. Los casos nuevos cayeron un 30% a 4.064.

MIÉRCOLES 13 DE MAYO

23:57 Se prevé que la economía mundial se contraiga en un 3,2% este año debido a la pandemia de coronavirus, según un informe de la ONU.

El informe, Situación y perspectivas de la economía mundial a mediados de 2020, dijo que se esperaba que la economía mundial perdiera casi US$ 8.5 billones (millones de millones) en producción en los próximos dos años, eliminando casi todas las ganancias de los cuatro años anteriores.

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, que emitió el informe, estimó que se esperaba que el crecimiento del producto interno bruto en las economías desarrolladas cayera a menos del 5% en 2020. Se esperaba un crecimiento del 3,4% en 2021.

La producción de los países en desarrollo se reduciría en un 0,7 por ciento en 2020, dijo Desa.

Se pronostica que el comercio mundial caerá en casi un 15% en 2020, en medio de una fuerte reducción de la demanda mundial y las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales.

El informe Desa dijo que la pandemia probablemente colocaría a unos 34,3 millones de personas por debajo de la línea de pobreza extrema en 2020, con un 56% de este aumento en África.

Añadió que 130 millones de personas adicionales podrían unirse a las filas de personas que viven en la pobreza extrema para 2030.

21:36 La Conmebol anunció hoy que introdujo modificaciones en los reglamentos de las copas Libertadores y Sudamericana para adaptarlos a los protocolos sanitarios en medio de la pandemia de coronavirus.

Los torneos se encuentran suspendidos desde marzo pero el organismo sudamericano dijo que espera poder reanudarlos, probablemente sin público, antes de fin de año.

Los ajustes en el reglamento incluyen la creación de un registro médico para el control de jugadores y oficiales, cuyos integrantes estarán obligados a someterse al test de COVID-19, dijo la Conmebol en un comunicado.

Los futbolistas no podrán "escupir y sudar la nariz antes, durante y después del partido en el área de competición", ni besar el balón o intercambiar camisetas y banderines entre los capitanes, agregó.

Además tendrán que usar botellas individuales de agua o bebidas isotónicas y someterse a controles de temperatura antes del inicio de cada partido.

Los jugadores y oficiales en el banco de suplentes deberán usar mascarillas, al igual que en las entrevistas cortas después del partido o en las conferencias de prensa.

Los cambios se aprobaron en una reunión del Consejo que se realizó el miércoles por videollamada.

20:15 Las autoridades mexicanas reportaron el miércoles 1.862 nuevos casos conocidos de coronavirus en el país, elevando la cifra total de infectados a 40.186.

Además, el brote, surgido en China a fines el año pasado y que llevaría a una aguda recesión económica de escala global, ha dejado 4.220 fallecidos en el país, 294 más que en la víspera.

Más temprano, el Gobierno anunció un plan para reanudar gradualmente las actividades detenidas para contener la propagación del virus que ha infectado a más de 4,3 millones de personas alrededor del mundo.

20:00 El presidente estadounidense, Donald Trump, describió a Jerome Powell como su "jugador mejorado" por las rápidas medidas del presidente de la Reserva Federal para reducir las tasas de interés en Estados Unidos a casi cero para apoyar la economía durante la pandemia.

"Ha hecho un muy buen trabajo en los últimos meses, tengo que decirle eso", dijo el presidente en la Casa Blanca hoy.

Los comentarios otorgan a Powell un honor típicamente reservado para los jugadores profesionales de baloncesto, como Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks, pero también representa una mejora en el sentimiento del presidente hacia el jefe de la Reserva Federal. El año pasado, Trump dijo a través de un mensaje de Twitter que los banqueros centrales eran "tontos" por no, en ese momento, reducir "las tasas de interés a CERO o menos".

Trump dijo que solo no está de acuerdo con él en una cosa: tasas negativas, a pesar de que el presidente de la Reserva Federal dijo hoy que tenía poco interés en llevar los costos de los préstamos por debajo de cero.

"Creo en las tasas negativas sólo si otros países son competidores", dijo Trump. "Mire, Alemania, son un aliado, son amigos nuestros, aún son competidores en otras cosas. Entonces , Alemania, Japón, otros tienen tasas negativas y creo que si lo hacen, somos los mejores del mundo ".

"Ciertamente, si tienen la ventaja de tasas negativas, nosotros también deberíamos hacerlo".

19:49 El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo hoy que la economía estadounidense se reabrirá lentamente, pero advirtió que esperar demasiado podría generar un grave daño.

"Vamos a abrir lentamente la economía", dijo Mnuchin a Fox News en una entrevista. "Pero también existe el riesgo de que esperemos demasiado, existe el riesgo de destruir la economía de Estados Unidos y el impacto en la salud que eso genera".

19:47 El número de muertes por coronavirus en Estados Unidos aumentó al ritmo más rápido en aproximadamente una semana, lo que elevó el total nacional por encima de 78.000.

Otras 1.726 personas en EEUU murieron en las últimas 24 horas, según los datos recopilados el miércoles por el Proyecto de seguimiento de Covid, que fue el mayor aumento diario desde un récord de 2.746 el 7 de mayo.

Nueva Jersey e Illinois lideraron el aumento, con 194 y 191 muertes durante el último día, respectivamente. Massachusetts, con 174, vio el tercer aumento diario más alto.

Nueva York, el estado más afectado en general, bajó en la clasificación con otras 168 muertes en las últimas 24 horas.

Desde que comenzó la pandemia, 78.343 personas en EEUU han muerto de coronavirus, según el Proyecto de Seguimiento Covid.

19:00 Brasil ha superado este miércoles a Francia en número de casos del nuevo coronavirus al registrar 181.518 contagios, más de 3.000 con respecto al día anterior, cuando superó a Alemania, y ya se coloca como el sexto país más afectado por la pandemia por detrás de Italia.

Según el parte de la Universidad Johns Hopkins, los casos de contagio de Brasil ascienden a los 181.518, superando a Francia, que tiene 178.184, pero por debajo de los 222.104 de Italia.

En cuanto al número de víctimas mortales, Brasil es sexto, con 13.010, por delante de Bélgica, que cuenta 8.843, y por detrás de Francia, 27.077. Por su parte, el Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este miércoles en su último parte la muerte de 749 personas por Covid-19 en las últimas 24 horas.

Brasil es por tanto la región de América Latina más golpeada por la pandemia de Covid-19. Pese a ello, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha mostrado contrario a adoptar medidas de confinamiento por considerar que dañarían en exceso la economía del país.

Ante la falta de acción del Gobierno federal, las autoridades estatales y municipales apelaron al Tribunal Supremo, que decidió otorgar plenos poderes a gobernadores y a las autoridades municipales para definir sus propias medidas con las que contener el avance de la enfermedad.

Sao Paulo ha superado las 4.000 muertes y los 51.000 casos, mientras que Río de Janeiro ya ha registrado más de 2.000 fallecidos y alrededor de los 18.800 positivos, pero es el tercero más golpeado después de que el estado de Ceará haya experimentado un repunte y confirmara en el último día 19.156 contagios y cerca de 1.400 fallecimientos.

En estados como el de Amazonas, noroeste de Brasil, las autoridades locales calificaron la situación de "calamitosa" después del colapso del sistema de salud durante las últimas semanas.

No obstante, este miércoles el Senado ha aprobado por unanimidad la medida transitoria 909 con la que dotar a las autoridades de todo el país con un plan de ayuda de 9.000 millones de reales (1,4 millones de euros) para hacer frente a la pandemia, que deberá pasar ahora por la firma del presidente Bolsonaro.

17:03 Perú, con más de 76 mil casos de coronavirus, habría llegado al peak de contagios, con lo que el país estaría ingresando a la "etapa final" de una cuarentena que comenzó hace casi dos meses y frenó la economía local, afirmó hoy el presidente Martín Vizcarra.

El mandatario afirmó, sin embargo, que su gobierno no bajará la guardia y seguirá atacando puntos críticos de aglomeraciones de personas y que son focos de contagios, como los mercados populares, bancos y vehículos de transporte de pasajeros. "Perú llegó al tope, a la cima, y comienza ya este nivel lento, pero de descenso, que es lo que estábamos esperando", dijo Vizcarra, haciendo mención a análisis del gobierno y de expertos independientes.

Los casos de coronavirus subieron a 76.306 el miércoles, 4.247 más que el reporte anterior, y los muertos se elevaron a 2.169, 112 más que el dato previo, dijo el Ministerio de Salud. Perú registra la segunda mayor cifra de contagios de América Latina, después de Brasil.

El presidente invocó a los peruanos a hacer un esfuerzo más para doblegar a la pandemia que obligó a decretar una cuarentena a mediados de marzo, incluyendo un toque de queda nocturno con vigilancia militar, una situación que no veía el país desde hace tres décadas.

Está previsto que el confinamiento termine el 24 de mayo, mientras que algunos sectores clave de la economía como el minero, pesquero, restaurantes para ventas a domicilio, construcción y textil han comenzado el "reinicio gradual" de sus actividades, cumpliendo protocolos sanitarios bajo la supervisión oficial. "En esta etapa última de este estado de emergencia tenemos que ratificar todo lo bueno que hemos hecho, que es bastante, e ir corrigendo lo que tenía defectos, que reconocemos", afirmó el mandatario.

15:36 El coronavirus que causa el COVID-19 podría volverse endémico como el VIH, dijo el miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS), al tiempo que aconsejaría contra cualquier intento de predecir la duración de la enfermedad y pedimos un "esfuerzo gigante" para contrarrestarla.

"Es importante dejarlo establecido: el virus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y puede que nunca desaparezca", declaró el máximo experto en emergencias de la OMS, Mike Ryan, durante una comparecencia por internet.

Sin embargo, Ryan necesitó que tuviera cierto control sobre la forma en la que las personas lidiaban con el virus, aunque necesitaría un "esfuerzo enorme" incluso si finalmente obtuve una vacuna.

Se encuentran más de 100 vacunas potenciales, se incluyen varias en ensayos clínicos, pero los expertos han enfatizado las dificultades de encontrar inmunizaciones que sean efectivas contra el coronavirus.

Ryan apuntó que existen vacunas para enfermedades como el sarampión, que no se ha erradicado.

14:30 Un colapso en el consumo y otros datos que se están dando a conocer están presionando la economía mundial, lo que podría implicar que la proyección de una contracción global de 3% en 2020 se revise a la baja, dijo la economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath.

En abril, el FMI destacó el alto nivel de incertidumbre en torno a sus perspectivas, señalando que una crisis más larga y profunda podría provocar una contracción de 6% en 2020 y un crecimiento nulo en 2021. "Ningún país está exento. Los números que se ven están en mínimos históricos", dijo Gopinath, que señaló que los países en desarrollo y las economías de los mercados emergentes corren un riesgo particular.

La economista también indicó que existe una posibilidad de recuperación después de que los países comiencen a aliviar las restricciones generalizadas, siempre que haya suficientes pruebas para detectar el COVID-19, un rastreo de contactos de los infectados y una cuarentena adecuada de los que se enferman.

En una aparente referencia al aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China, Gopinath aseguró que es imperativo reducir las disputas comerciales y el deterioro de los flujos de capital transfronterizos para evitar un mayor daño a la economía global. "Si queremos recuperarnos cuando se produzca la reapertura de empresas y se retome la producción y la recontratación de personas (...) no podemos tener otro deterioro de las cadenas de suministro globales", sostuvo.

13:30 Alentadoras declaraciones realizó el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, quien dijo hoy que la eurozona ya dejó atrás lo peor en lo que se refiere al impacto económico de la actual pandemia de coronavirus. Sin embargo, advirtió que el bloque tardará dos años en recuperarse completamente del golpe.

"En 2021, aunque todavía hay un alto nivel de incertidumbre, podríamos alcanzar una tasa de crecimiento de alrededor del 6% en la zona euro", dijo de Guindos, y agregó que la economía del bloquea "se enfrenta a una profunda recesión por la Covid-19 y se necesita una mayor cooperación en la política fiscal para apoyar la recuperación".

13:00 A través de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump dijo hoy que cualquier beneficio del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, que firmó en enero, no es comparable con el daño causado por lo que Trump llamó "la plaga de China".

"Como he dicho durante mucho tiempo, tratar con China es algo muy costoso. Acabábamos de hacer un gran acuerdo comercial, la tinta apenas estaba seca y el mundo fue golpeado por la plaga de China. 100 acuerdos comerciales no compensarían la diferencia, ¡y todas esas vidas inocentes perdidas!", escribió en la ser social.

As I have said for a long time, dealing with China is a very expensive thing to do. We just made a great Trade Deal, the ink was barely dry, and the World was hit by the Plague from China. 100 Trade Deals wouldn’t make up the difference - and all those innocent lives lost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2020

12:23 Una contracción de 4,7% en la economía de Brasil este año sería la mayor caída anual desde el inicio de los registros, en 1900, dijo el miércoles un funcionario de alto rango del Ministerio de Economía, sobre el nuevo pronóstico del gobierno para el Producto Interno Bruto (PIB).

12:00 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo hoy que el organismo ha establecido planes para crear un "instrumento de recuperación y resiliencia" para apoyar las economías afectadas por la pandemia de coronavirus, y que el dinero se destinará a las partes del continente "que han sido más afectadas y donde las necesidades de resiliencia son mayores".

El instrumento financiará "inversiones públicas clave y reformas, allanando el camino hacia una Europa climática neutral, digitalizada y resistente ", dijo Von der Leyen, y agregó que la intención de la Comisión es ser el núcleo de un plan múltiple en el que Bruselas recaudará dinero en los mercados de capitales y lo gastará a través del presupuesto común del bloque.

El instrumento de recuperación estaría acompañado de otras acciones de la UE, como el refuerzo de los fondos de ayuda regional y el aumento de los préstamos a las empresas bajo el programa "InvestEU" del bloque. El resto de los planes de la Comisión se darán a conocer este mes, e incluyen la creación de una "instalación de inversión estratégica" para garantizar la fabricación de medicamentos críticos y otros productos vitales dentro de la UE, así como un "instrumento de solvencia" para respaldar a las empresas viables menospreciadas por bloqueos, dijo Von der Leyen.

11:10 En el balance diario sobre el coronavirus en Chile, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dio a conocer una cifra récord de contagios. En las últimas 24 horas se notificaron 2.660 casos, "prácticamente un 60% más que ayer y una cifra récord desde que llegó el virus al país", dijo el jefe de Estado.

Del total, 2.152 personas presentaron síntomas y 508 fueron asintomáticos, con lo que los confirmados alcanzan hasta el momento 34.381 casos en Chile. Además, el ministro lamentó el fallecimiento de 12 personas, con lo que las muertes a nivel nacional ascienden hasta 347.

10:10 Camarógrafo con Covid-19 activa protocolo sanitario en La Moneda

Presidencia informó esta mañana de un caso de Covid-19 positivo en un camarógrafo que cubre informaciones en La Moneda. Es por ello que se activaron los protocolos sanitarios y todos los periodistas, fotógrafos y camarógrafos deben hacerse el examen respectivo y guardar cuarentena.

Lo anterior implica que los medios deben reemplazar a sus equipos en la sede de gobierno para cubrir las informaciones.

La sala de prensa de Palacio será sanitizada, y por ahora no se ha informado si el profesional con covid-19 tuvo contacto directo con alguna autoridad de gobierno.

09:20 El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, dijo hoy que los encargados de formular políticas pueden tener que usar armas adicionales para sacar al país de un lodo económico que ha costado al menos 20 millones de empleos y ha causado "un nivel de dolor que es difícil de capturar con palabras".

Powell advirtió que el desempleo en EEUU llegará a su máximo umbral en aproximadamente un mes, y que si bien podría declinar rápido, la economía tardará en volver a su punto inicial. En cuanto a las tasas de interés negativas, afirmó que su opinión no ha cambiado y que no es una medida que el panel de política monetaria de la Fed esté evaluando

Si bien no especificó cuáles son esas medidas y de dónde vendrían, Powell dijo que el coronavirus ha desencadenado una situación diferente a las recesiones previas que ha sufrido Estados Unidos, y la respuesta puede tener que ser más del Congreso que de la Fed. Señaló la fuerza sin precedentes de las medidas fiscales y monetarias, pero subrayó la importancia de asegurarse de que la caída más profunda desde la Gran Depresión no se salga de control.

"Si bien la respuesta económica ha sido oportuna y adecuadamente grande, puede que no sea el capítulo final, dado que el camino por delante es altamente incierto y está sujeto a riesgos negativos significativos", dijo Powell, y agregó que "el apoyo fiscal adicional podría ser costoso, pero vale la pena si ayuda a evitar daños económicos a largo plazo y nos deja con una recuperación más fuerte. Este compromiso es uno para nuestros representantes elegidos, quienes ejercen poderes de impuestos y gastos".

09:03 Las autoridades de la ciudad china de Wuhan, donde surgió el Covid-19, iniciaron hoy una ambiciosa campaña para examinar a la totalidad de sus 11 millones de residentes, después de un foco de nuevos casos que generó temor a una segunda ola de contagios.

Al menos dos de los principales distritos de la ciudad han entregado información de la campaña puerta a puerta y publicaron cuestionarios en internet para tener información sobre las personas que ya se han hecho las pruebas, y a fin de determinar si pertenecen a los grupos considerados de riesgo, dijeron residentes.

"Para hacer mejor uso de los tests de ácido nucléico como una herramienta de seguimiento de acuerdo a los requerimientos del Gabinete de Estado, hemos decidido realizar pruebas a todos nuestros residentes", dijo el cuestionario enviado a los habitantes del distrito de Wuchang de la ciudad, que tiene una población de 1,2 millones de habitantes.

Wuhan fue puesta bajo cuarentena el 23 de enero, una medida que recién se levantó el 8 de abril. La ciudad reportó seis nuevos casos desde que la orden de confinamiento fue removida.

08:26 El comercio mundial de bienes se desplomará a un ritmo no visto desde la crisis financiera en 2009, con estimaciones que en las últimas semanas se han vuelto cada vez más sombrías, dijo el miércoles la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La agencia de la ONU calcula un descenso de 3,0% en el primer trimestre respecto a octubre-diciembre de 2019 y una baja adicional de 26,9% en el segundo trimestre. Haciendo la comparación entre años, las cifras representan caídas de 3,3% y 29,0%, respectivamente.

UNCTAD dijo que su visión del primer trimestre había empeorado sostenidamente desde el 24 de marzo, cuando pronosticó un crecimiento modesto del comercio en términos de valor de alrededor del 1%.

08:10 Más de 300 legisladores de todo el mundo instaron hoy al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a cancelar la deuda de los países más pobres en respuesta a la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, y a aumentar los fondos para evitar una crisis económica mundial.

La iniciativa, liderada por el excandidato presidencial de Estados Unidos, el senador Bernie Sanders, y por la representante Ilhan Omar, demócrata de Minnesota, surge en medio del creciente temor de que los países en desarrollo y las economías emergentes se vean devastados por la pandemia.

Otros firmantes incluyen al exlíder laborista británico Jeremy Corbyn y al legislador argentino Carlos Menem, quien promulgó medidas de austeridad cuando se desempeñó como presidente en los años ochenta y noventa.

08:05 El Parlamento Europeo no dará luz verde al próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea a menos que los países acuerden proveer nuevas fuentes de ingresos a través de impuestos especiales en un plan de gasto para los próximos 7 años, según mostró el miércoles un proyecto de resolución.

El presupuesto de la UE financia las políticas de equiparación de los niveles de vida en todo el bloque, la política agrícola de la UE, la inversión en investigación, desarrollo y educación o la transformación hacia la producción y el consumo de energía sostenible, así como la extensión de la influencia del bloque a través de programas de desarrollo y ayuda.

Los legisladores de la UE votarán la resolución el viernes tras un debate con el presidente de los líderes de la UE y el jefe de la Comisión Europea que tendrá lugar el miércoles.

08:00 El portavoz de la cancillería mexicana, Roberto Velasco, dio positivo al coronavirus, informó el propio funcionario, quien dijo que continuará despachando desde su domicilio.

Hasta ahora, el virus ha contagiado a 38.324 personas en el país y cobrado la vida de 353.

07:55 El mayor número de muertes diarias por coronavirus a nivel mundial en cinco días se registró a medida que el número de muertes aumentó a 300.000, con Estados Unidos reportando más de una cuarta parte del total.

En todo el mundo, 5.583 personas murieron a causa de la enfermedad en el último período de 24 horas, revelaron estadísticas del martes, lo que lleva el total desde que la pandemia comenzó a 285.533.

06:14 Alemania relajará sus controles fronterizos desde el sábado, pero les dijo a sus ciudadanos que eviten las vacaciones en el extranjero por el momento.

Berlín cerró las fronteras a la mayoría de sus vecinos del oeste y del sur a mediados de marzo en un esfuerzo por detener la propagación del coronavirus. Se hicieron exenciones para los viajeros, el tráfico de mercancías y aquellos que tenían un "motivo convincente" para cruzar la frontera.

El gobierno extenderá los controles en las fronteras con Francia, Suiza y Austria desde el 16 de mayo hasta el 15 de junio, dijo el miércoles el ministro del Interior, Horst Seehofer.

Planea abrir su frontera con Luxemburgo el sábado y espera hacer lo mismo con Dinamarca, a la espera del resultado de las conversaciones entre el gobierno danés y sus vecinos.

06:00 Los partidos de fútbol en inglés deberían reiniciarse a puerta cerrada para evitar que los clubes caigan en dificultades financieras, dijeron expertos en insolvencia.

Gerald Krasner, expresidente de Leeds United y socio de Begbies Traynor, dijo junto con el lanzamiento del informe anual de finanzas de fútbol de la firma de contabilidad que la suspensión de los juegos desde mediados de marzo estaba causando una "crisis financiera" para los escuadrones que no pertenecen a la Premier League.

05:03 Hong Kong finalizó un período de 23 días sin infecciones locales para confirmar tres casos confirmados de coronavirus el miércoles, aunque se espera que el territorio continúe con los planes de reabrir las escuelas y aflojar las medidas de distanciamiento social.

Dos casos transmitidos localmente, una mujer de 66 años y su nieta de cinco años cuya fuente de infección se desconoce, y un caso importado de Pakistán fue reportado por funcionarios de salud. Los casos llevan la cuenta a 1,051 con cuatro muertes.

05:00 La deuda adicional que están asumiendo los gobiernos y empresas ya muy endeudados para enfrentar la crisis del coronavirus "nos perseguirá", advirtió Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.

Hablando en una entrevista durante la conferencia en línea de la Junta Global de FT, Gurría dijo: "Vamos a ser pesados ​​porque estamos tratando de volar y ya teníamos muchas deudas y ahora estamos agregando más".

Gurría, quien ha dirigido la organización con sede en París durante 14 años, dijo que los gobiernos pueden tener que "capitalizar" parte de esta deuda adicional rescatando a las empresas o cancelando algunas de las vastas garantías de préstamos que han otorgado para mantener los préstamos bancarios.

04:32 Austria reabrirá por completo su frontera con Alemania a mediados de junio, y planea liberalizar los viajes con la mayoría de sus países vecinos en las próximas semanas, anunció el canciller Sebastian Kurz.

El país comenzará a aliviar las restricciones a los viajes transfronterizos desde Alemania a partir de este viernes en adelante, con solo "controles aleatorios" en la mayoría de las conexiones principales. Todos los cheques finalizarán el 15 de junio.

04:20 La tasa de nuevos casos de coronavirus en Rusia disminuyó hoy, incluso cuando registró un undécimo día consecutivo con más de 10.000 nuevas infecciones. El país tiene el segundo mayor número de casos de Covid-19 en el mundo después de Estados Unidos, y ha estado agregando constantemente números récord a medida que el número de nuevas infecciones se ha reducido en Europa.

Rusia registró 10.028 nuevos casos hoy, según datos oficiales del gobierno, el aumento más pequeño en casi quince días. Su número total de casos ahora es de 242.271, con 2.212 muertes.

01:23 La economía del Reino Unido se contrajo al ritmo mensual más rápido registrado en marzo cuando el bloqueo del coronavirus atrofió abruptamente la demanda.

El producto interno bruto del Reino Unido cayó un 5,8% en marzo en comparación con el mes anterior, la mayor caída desde que comenzó la serie mensual en 1997, según las primeras estimaciones del PIB de la Oficina de Estadísticas Nacionales.

En el primer trimestre, el PIB del Reino Unido cayó un 2% en comparación con el trimestre anterior, su mayor caída desde la crisis financiera.

01:15 Científicos del Reino Unido se unen a un programa mundial para descubrir factores genéticos humanos que ayudarían a explicar por qué Covid-19 varía tanto entre individuos en su gravedad.

Aunque gran parte de la variación en los síntomas se debe a factores ambientales y de estilo de vida, los científicos están convencidos de que la genética también juega un papel importante.

El proyecto, anunciado por el gobierno el miércoles por la mañana, leerá los genomas completos (3 mil millones de letras de código genético) de hasta 20.000 pacientes del Reino Unido que están o han estado en cuidados intensivos con Covid-19 grave. Su ADN se comparará con los genomas de 15.000 personas infectadas con el virus pero que presentan síntomas leves.

00:02 China impuso estrictas restricciones de viaje en el noreste de la provincia de Jilin, en un esfuerzo por contener la propagación de un grupo de Covid-19 de transmisión local.

"La situación actual del brote es grave y existe un riesgo significativo de una mayor propagación", dijo el miércoles Gai Dongping, vicealcalde de la ciudad de Jilin.

Jilin ha suspendido los trenes de pasajeros a la ciudad y los residentes deben realizar pruebas negativas de coronavirus 48 horas antes de salir de la ciudad, dijo la televisión estatal CCTV.

MARTES 12 DE MAYO

22:00 El primer ministro de India dio a conocer planes para un paquete de estímulo de US$ 266 mil millones, equivalente a aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto, para ayudar a la economía estancada a recuperarse de un bloqueo de coronavirus de siete semanas.

21:45 El déficit presupuestario de Estados Unidos aumentó en un récord de US$ 738 mil millones en abril a medida que el gasto gubernamental para amortiguar la economía de las consecuencias de la pandemia aumentó y los ingresos fiscales cayeron.

Los desembolsos para abril totalizaron US$ 980 mil millones, dijo el Departamento del Tesoro hoy, debido a los gastos relacionados con Covid-19, incluidos los pagos de impacto económico a individuos y familias, pagos a gobiernos estatales, locales y tribales, aumentos en los beneficios de desempleo y Medicare y otros departamentos. de programas de salud y servicios humanos.

21:40 Venezuela extendió su bloqueo de coronavirus por otro mes a pesar de tener una de las tasas oficiales más bajas de víctimas en América Latina, una estadística que la oposición ha cuestionado, diciendo que el gobierno está encubriendo la verdadera extensión del brote.

El presidente Nicolás Maduro dijo que el bloqueo continuaría hasta el 12 de junio. Venezuela fue uno de los primeros países de la región en entrar en cuarentena nacional a mediados de marzo.

El gobierno informó 423 casos de coronavirus y 10 muertes en un país de alrededor de 30 millones de personas. Esa es la tasa de mortalidad per cápita más baja en el hemisferio occidental, salvo algunas islas del Caribe.

21:38 Las autoridades de salud en China informaron siete nuevos casos de coronavirus hasta el final de hoy, ya que seis nuevas infecciones estaban relacionadas con un brote en la provincia de Jilin.

El principal funcionario del partido comunista en la provincia de Jilin pidió una "base en tiempos de guerra" durante el fin de semana después de que se encontró un grupo de infecciones en la ciudad de Shulan, lo que generó temores de una segunda ola de casos en China. Las autoridades de salud de Jilin agregaron seis casos más al grupo, todos los cuales fueron contactos cercanos de personas anteriores que tenían el virus.

Uno de los nuevos casos en China continental se encontró en un viajero que regresaba a través de Shanghai.

El último recuento lleva el número total de infecciones reportadas en China a 82.926 y el número de muertes reportadas relacionadas con Covid-19 no se modificó en 4.633.

21:19 Las pérdidas de empleo en Corea del Sur aumentaron a su ritmo más acelerado en dos décadas el mes pasado a pesar de que el país evitó un bloqueo nacional mientras combatía la crisis de salud del coronavirus.

La cuarta economía más grande de Asia perdió alrededor de 476.000 empleos en abril, la mayor caída mensual desde 1999 cuando el país estaba saliendo de la crisis financiera asiática, según datos de Statistics Korea. Los trabajadores temporales también se vieron afectados por la reducción de 782.000 en la cantidad de dichos trabajos.

20:07 El número de muertes por coronavirus en Estados Unidos aumentó en más de 1.500 durante el último día, llevando el recuento nacional por encima de 76.000.

Otras 1.510 personas murieron en las últimas 24 horas, según los datos recopilados hoy por el Proyecto de Seguimiento Covid.

20:02 La tasa de mortalidad por coronavirus en Brasil continúa acelerándose a un ritmo alarmante, convirtiéndose en el punto de acceso del mundo emergente para el brote, incluso cuando el presidente Jair Bolsonaro presiona para que la economía se reinicie.

El país más grande de América Latina reportó un récord de 881 muertes el martes, lo que eleva el número total de muertes a 12,400. El número de casos confirmados superó los 177.589, superando los 170.508 de Alemania, donde la enfermedad llegó un mes antes. Sin embargo, los científicos locales estiman que el recuento real podría ser de alrededor de 1 millón.

17:00 El senador republicano Lindsey Graham propuso hoy una legislación que autorizaría al presidente de Estados Unidos a imponer sanciones de gran alcance a China, si es que Beijing no entrega una cuenta completa de los acontecimientos que condujeron al brote del nuevo coronavirus.

El senador, un estrecho aliado del presidente Donald Trump, dijo estar convencido de que si no hubiera sido por el "engaño" del gobernante Partido Comunista Chino, el virus no estaría en Estados Unidos, donde ya han muerto más de 80 mil personas.

Graham dijo que China se había negado a permitir que los investigadores estudiaran cómo se inició el brote. "Estoy convencido de que China nunca cooperará con una investigación seria a menos que se les obligue a hacerlo", añadió en un comunicado.

El senador dijo que su "Ley de Responsabilidad sobre COVID-19" requeriría que el presidente certifique al Congreso, en un plazo de 60 días, que China había "proporcionado un recuento completo y exhaustivo a cualquier investigación sobre COVID-19 dirigida por Estados Unidos, sus aliados o agencias de la ONU como la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

También exigiría una certificación de que China había cerrado todos los "mercados húmedos" que tienen el potencial de exponer a los seres humanos a riesgos de salud, y que ha liberado a todos los defensores de la democracia de Hong Kong arrestados tras la pandemia, dijo.

El proyecto de ley autorizaría al presidente a imponer una serie de sanciones, como la congelación de activos, la prohibición de viajar y la revocación de visados, así como restricciones a los préstamos a empresas chinas y la prohibición de que compañías chinas coticen en las bolsas de Estados Unidos.

15:15 El gobierno peruano considera crear un fondo para ayudar a las aerolíneas que operan en el país y que por la cuarentena y el cierre de aeropuertos han suspendido el transporte de pasajeros desde mediados de marzo, dijo el martes el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada.

La autoridad se reunirá hoy con representantes de las aerolíneas para hablar sobre el fondo, como parte de un paquete de ayuda a todo el sector de turismo que ha sido afectado por las restricciones para frenar el coronavirus.

"Hemos hecho una propuesta que la estamos sometiendo al Ejecutivo, tanto el Ministerio de Transportes como el Ministerio de Comercio Exterior, a efectos de tener un fondo que permita restablecer rápidamente los servicios de las aerolíneas", dijo Lozada, y agregó que "las aerolíneas forman parte de una cadena del sistema de turismo en el país".

13:45 Los demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU presentaron hoy su último proyecto de ley diseñado para mitigar los efectos devastadores de la pandemia de coronavirus en la economía y el sistema de atención médica, de más de US$ 3 billones (millones de millones), lo que supera la batería anterior de US$ 2 billones del paquete de estímulo de fines de marzo, la mayor medida de gasto de emergencia en la historia de los Estados Unidos.

Los líderes del partido esperan votar el viernes el paquete de más de 1.800 páginas, que pretende destinar casi US$ 1 billón en ayuda o gobiernos estatales y locales; una segunda ronda de pagos directos de US$ 1.200 por persona y hasta US$ 6 mil para un hogar; además de aproximadamente US$ 200 mil millones para pago de riesgos para trabajadores esenciales que enfrentan mayores riesgos de salud durante la crisis.

También, contempla US$ 75 mil millones para pruebas de coronavirus y rastreo de contactos; una extensión del beneficio de seguro de desempleo federal de US$ 600 por semana hasta enero (la disposición aprobada en marzo expirará después de julio); US$ 175 mil millones en alquiler, hipoteca y asistencia de servicios públicos; subsidios y un período especial de inscripción en la Ley de Cuidado de Salud Asequible para personas que pierden su cobertura de salud patrocinada por el empleador y por último, nuevas medidas para impulsar a las pequeñas empresas y ayudarlas a mantener a los empleados en nómina.

13:00 Italia suma otros 172 fallecidos y casi 2.500 pacientes recuperados en las últimas 24 horas en su pulso contra la pandemia de la Covid-19, que deja ya en el país más de 221.216 casos, lo que le sitúa en quinta posición entre los países más castigados.

Con los últimos 172 decesos, el total de víctimas mortales se eleva ya a 30.911, según los datos ofrecidos este martes por Protección Civil, lo que le mantiene como tercer país en cifra de muertos, mientras que el número de enfermos continúa disminuyendo.

Tras caer por debajo del millar este lunes, los pacientes ingresados en la UCI son actualmente 952, 47 menos en el último día. Por otra parte, los ingresados con síntomas son 12.865, 674 menos que la víspera, mientras que el grueso de los 81.266 positivos activos, el 83 por ciento, está en aislamiento en sus casas con síntomas leves o asintomáticos.

También siguen aumentando los pacientes que superan la enfermedad y en el último día se ha registrado en un aumento de más de un millar, con 2.452 curados frente a los 1.401 del lunes. En total, son ya 109.039 personas las que han conseguido vencer a la Covid-19 en Italia.

El país está a la espera de un consejo de ministros en el que el Gobierno de Giuseppe Conte debe aprobar un nuevo paquete de medidas de cara a la 'fase 2' frente a la epidemia, el cual debía haberse celebrado el lunes y no se descarta que finalmente tampoco se produzca este martes, según AdnKronos.

Entre las medidas a adoptar, una que ha generado fricciones en la coalición gobernante e incluso la amenaza de dimisión de la ministra de Agricultura: la regularización de migrantes para que puedan trabajar en el sector agrícola.

Además, según adelanta la cadena RAI, el Ejecutivo estaría sopesando anular la restricción a poder visitar solo a parientes o parejas a partir del 18 de mayo, habida cuenta de que para ese día está previsto la reapertura de bares y restaurantes así como de otros negocios aún cerrados. Con ello, se autorizarían las visitas a amigos.

12:20 Los teatros de Broadway extendieron su cierre por la pandemia del coronavirus hasta el Día del Trabajador el 6 de septiembre, dijo el martes la Liga de Broadway, un grupo de la industria. Los teatros, una de las atracciones turísticas más visitadas de Nueva York, habían establecido previamente una fecha tentativa de reapertura para el 7 de junio.

11:30 El presidente Donald Trump dijo hoy que la Reserva Federal de Estados Unidos debería adoptar tasas de interés negativas, incluso aunque varios miembros del panel de política monetaria del banco central rechazan la medida. Actualmente, la tasa de interés de referencia de la Fed se sitúa cerca de cero.

"Mientras que otros países están recibiendo los beneficios de las tasas negativas, Estados Unidos también debería aceptar este 'REGALO'", escribió Trump en Twitter.

As long as other countries are receiving the benefits of Negative Rates, the USA should also accept the “GIFT”. Big numbers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020

10:35 En un nuevo balance diario sobre el avance del coronavirus en el mundo y Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que hasta las 21:00 de ayer se registraron 1.658 casos nuevos de Covid-19 a nivel nacional, siendo esta la cifra diaria más alta registrada desde el inicio de la pandemia.

Del número de nuevos contagios, 1.479 presentaron síntomas y 179 son asintomáticos. Con esto, el total de contagiados alcanza los 31.721 hasta el momento.

En cuanto a los fallecidos, se registraron 12 en las últimas 24 horas, con lo que las muertes llegan a 335 a nivel nacional.

10:10 La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió hoy que es muy probable que el organismo recorte nuevamente sus previsiones sobre la economía global para 2020, que actualmente prevén una caída de 3% a nivel mundial y una de 4,5% para Chile.

En conversación con Financial Times, la experta indicó que espera que el FMI revise al alza la estimación de US$ 2,5 billones necesarios para ayudar a las economías en desarrollo.

Al abordar temas regionales, Georgieva destacó que el gobierno argentino "quiere hacer lo correcto" para el país y la región, y agregó que el Fondo está "deseoso" de ayudar a Argentina.

10:00 El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, se convirtió hoy en el más reciente gobernador del banco central estadounidense en rechazar abiertamente un recorte de tasas del interés a terreno negativo como una herramienta de política monetaria.

"Yo me opondría a las tasas de interés negativas", dijo Kaplan en una entrevista con CNN, apuntando al efecto que tendría la medida en el sistema financiero, "en los intermediarios, en el mercado de capitales".

"Soy escéptico de unas tasas de interés negativas sean de real ayuda, o de que esa ayuda pueda ser mayor al daño que haríamos al sector financiero. Así que, personalmente, no soy entusiasta de esa idea de aplicar tasas de interés negativas", señaló.

09:40 Los precios al consumidor en Estados Unidos tuvieron en abril una fuerte caída, arrastrados por el hundimiento en la demanda por gasolina y servicios, incluidos los viajes aéreos, ya que las personas han debido quedaron en casa por la crisis del coronavirus.

El Departamento del Trabajo dijo que su Índice de Precios al Consumidor (IPC) declinó un 0,8% el mes pasado tras el descenso de 0,4% en marzo. Fue la mayor disminución desde diciembre de 2008, y marcó la segunda caída mensual consecutiva en el IPC.

En los 12 meses a abril, el IPC subió un 0,3% luego de aumentar un 1,5% a marzo. Economistas consultados por Reuters esperaban una baja mensual del IPC de 0,8% en abril y un incremento interanual de 0,4%.

09:00 La jefa del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Gloria Guevara, advirtió que sin un conjunto global de estándares de salud y pruebas para aerolíneas, hoteles y compañías de viajes, los consumidores no se sentirán seguros para viajar nuevamente, poniendo en riesgo el futuro de la industria de viajes de US$ 8,9 billones.

La directora del organismo mundial de comercio de viajes, dijo que la industria solo podría recuperarse del cierre de los viajes internacionales "si implementamos los estándares correctos en todo el mundo" y agregó que los gobiernos no estaban coordinando sus esfuerzos, lo que hizo que los consumidores se sintieran inseguros acerca de qué procedimientos seguros estaban implementados.

Guevara también advirtió que la acción unilateral de gobiernos como el Reino Unido y España para imponer la cuarentena a los viajeros internacionales pondría a esos países en una "desventaja competitiva". La industria de los viajes representa poco más del 10% del PIB mundial y alrededor de 330 millones de empleos, muchos de los cuales se han puesto en riesgo debido a la crisis del coronavirus.

08:24 La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que algunos tratamientos parecen estar limitando la gravedad y prolongación de la infección respiratoria del Covid-19 y dijo que la agencia se está enfocando en tener más información sobre cuatro o cinco de las terapias más prometedoras.

"Tenemos algunos tratamientos en estudios muy preliminares pero que limitan la severidad o la fase de la enfermedad, aunque no tenemos todavía nada que mate o detenga el virus", dijo la portavoz Margaret Harris en una video conferencia, en referencia a los llamados "ensayos de solidaridad" de fármacos.

08:00 La cifra de muertos por Covid-19 en el Reino Unido superó los 38.000 a principios de mayo, incluyendo los casos sospechosos, de lejos la peor cifra oficial hasta ahora en Europa, lo que plantea interrogantes sobre la gestión de la crisis del coronavirus por parte del primer ministro Boris Johnson.

Las cifras publicadas por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) de Inglaterra y Gales elevaron la cifra oficial de muertes del Reino Unido a 38.289 hasta el 3 de mayo, lo que supone un aumento de casi 6.000 personas fallecidas en el espacio de una semana, según un recuento de los registros de muertes realizado por Reuters incluyendo a Escocia e Irlanda del Norte.

Aunque las diferentes formas de computar las defunciones complica la comparación entre países, la cifra constata que Reino Unido está entre los más afectados por una pandemia que ha matado a más de 285.000 personas en todo el mundo.

Los datos llegan un día después de que Johnson definiera un plan gradual para que Reino Unido volviera al trabajo, incluyendo consejos sobre cómo cubrirse con materiales caseros, aunque las explicaciones sobre cómo levantar el confinamiento crearon confusión.

07:55 El primer ministro de Portugal, António Costa, dijo el martes que el Gobierno ya ha aprobado 5.000 millones de euros (US$ 5.410 millones) en préstamos avalados por el Estado para ayudar a las empresas afectadas por el brote de coronavirus.

"Hasta ahora hemos aprobado avales por más de 5.000 millones de euros y estamos llegando al límite máximo (de los 6.200 millones disponibles)", dijo Costa en una conferencia de prensa.

04:28 La economía francesa mejoró levemente en abril, con una actividad en una semana típica de alrededor del 27% respecto al año anterior, en comparación con una disminución del 32% en marzo, estimó el Banco de Francia en su encuesta comercial mensual hoy.

El banco central de Francia dijo que la caída de la industria y la construcción fue ligeramente menos severa en abril que a fines de marzo al comienzo del cierre, mientras que los servicios para las empresas fueron menos afectados que los de los hogares.

La industria operaba al 46% de su capacidad, el nivel más bajo registrado, por debajo del 77% en febrero y el 56% en marzo.

Para mayo, los líderes empresariales esperaban una recuperación parcial de sus operaciones, pero el banco dijo que la situación era demasiado incierta para dar su predicción habitual del producto interno bruto para el trimestre actual.

El bloqueo de Francia comenzó el 17 de marzo y se alivió parcialmente desde el lunes 11 de mayo.

04:17 Wuhan lanzó un impulso de 10 días para evaluar a todos los residentes en busca de coronavirus, después de que se descubrió un grupo de infecciones un mes después de que el encierro terminó en la ciudad china donde se descubrió el virus.

El equipo de respuesta a la epidemia de la ciudad ordenó que las pruebas para Covid-19 se realicen en todos los vecindarios de la ciudad, según un aviso oficial que se ha difundido ampliamente en las redes sociales chinas.

El sitio web de noticias The Paper, propiedad de Shanghai United Media Group, respaldado por el estado, confirmó la autenticidad del documento.

Cada vecindario debe presentar un plan de acción dentro de los 10 días y se debe prestar especial atención a las partes más antiguas de la ciudad, áreas densamente pobladas y lugares con grandes poblaciones de migrantes, según el aviso.

La orden, reportada por primera vez por Reuters, se produce después de que se descubrieron seis nuevas infecciones en un solo complejo residencial durante el fin de semana.

04:02 Rusia informó el décimo día consecutivo de más de 10.000 nuevos casos de coronavirus hoy y un número récord de muertes diarias por el virus, ya que se convirtió en el segundo país más afectado del mundo después de los Estados Unidos, según datos de John Hopkins.

El país dijo que había registrado 10.899 nuevas infecciones por Covid-19 hoy para llevar su número total a 232.243, y 107 nuevas muertes.

El número oficial de muertes ahora es de 2.116, pero un análisis de FT de datos de mortalidad por todas las causas de Moscú y San Petersburgo en abril sugiere que el total real podría ser un 70% más alto.

El presidente Vladimir Putin levantó ayer una orden federal de quedarse en casa después de seis semanas de cierre, pero muchas autoridades locales, incluidas Moscú y sus alrededores, endurecieron las reglas de cuarentena el martes, incluida la obligatoriedad de máscaras faciales y guantes en el transporte público y en tiendas

03:18 España requerirá que las personas que ingresen al país observen una cuarentena de 14 días, en una decisión que sigue movimientos similares del Reino Unido y otros lugares.

Es probable que el requisito, que entrará en vigencia el viernes a medianoche, sea un obstáculo adicional para la recuperación del mercado turístico de 150 mil millones de euros del país, que representa alrededor del 12 por ciento del producto interno bruto.

LUNES 11 DE MAYO

23:07 China suspendió las importaciones de carne roja de cuatro mataderos australianos en un movimiento que se produce en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas entre las naciones por el llamado de Canberra el mes pasado para una investigación independiente sobre los orígenes del coronavirus.

La prohibición de la carne de res sigue la advertencia de Beijing la semana pasada de que está considerando imponer aranceles punitivos a las exportaciones de cebada australiana, una medida que aumentaría aún más las tensiones comerciales con Canberra, que ha acusado a China de amenazar con "coerción económica" durante la pandemia de coronavirus.

23:04 El precio de los bienes que salen de las fábricas de China se extendió una caída en abril, la última señal de que los productores del país continúan enfrentando presión por la pandemia de coronavirus.

El índice de precios al productor del país cayó un 3,1% interanual el mes pasado, en comparación con una caída del 1,5 por ciento en marzo, anunció el martes la Oficina Nacional de Estadísticas. Esa fue la mayor caída desde abril de 2016.

La oficina dijo que la pandemia y una caída en los mercados internacionales de productos básicos, especialmente el petróleo, habían arrastrado los precios de los productores chinos.

Al mismo tiempo, el índice de precios al consumidor de China, una medida de los precios de los alimentos, bienes y servicios cotidianos, aumentó un 3,3%, significativamente más bajo que los aumentos observados durante el pico del brote del país, dijo la oficina.

El IPC alcanzó un máximo de ocho años del 5,4% interanual en enero, impulsado en parte por la escasez de carne de cerdo que provocó un aumento de los precios. Los aumentos del IPC de febrero y marzo fueron del 5,2 y del 4,3%, respectivamente.

Semanas después de que el país redujera la mayoría de los bloqueos a gran escala, la recuperación económica de China sigue obstaculizada por pequeños brotes repetidos y el impacto de los mercados mundiales tambaleándose por la pandemia.

22:58 El gobierno panameño anunció hoy que iniciará esta semana la reapertura gradual de algunos sectores de la actividad económica, como comercio electrónico, talleres mecánicos y pesca, tras lograr una reducción de la tasa de contagios y de letalidad por coronavirus en la nación centroamericana.

La ministra de Salud, Rosario Turner, dijo que el país está en condiciones de iniciar la reapertura gradual y asimétrica de la economía dado que mantiene una tasa de contagio cercano a 1 tras la aplicación de medidas de contención, y un índice de letalidad de 2.8%, por debajo del promedio mundial de 7%.

Panamá reportó el lunes 168 nuevos casos para un total de 8,616 y cinco muertes más, para un acumulado de 249. Aunque la nación de 4,1 millones de habitantes tiene una elevada cantidad de casos per cápita, Turner destacó que cuenta con un sistema de salud estable, que no ha colapsado.

22:16 Las compañías japonesas están compitiendo para desarrollar máscaras faciales especiales de "verano" debido a las preocupaciones sobre el golpe de calor durante los meses cálidos y húmedos de julio y agosto.

La deshidratación y el golpe de calor son problemas regulares en el verano japonés, pero este año muchas personas los capearán con una máscara en la boca, atrapando el calor.

Marui Orimono, una empresa textil con sede en la prefectura de Ishikawa, ha comenzado a vender máscaras "frescas", que prometen una mejor conductividad térmica con la piel para dar una sensación más fresca.

Las temperaturas han superado los 30° C en partes de Japón esta semana cuando comienza el calor del verano. Los máximos diarios por encima de 35° C con una humedad relativa del 90 por ciento son comunes en julio.

Según el periódico Nikkan Sports, una compañía en la prefectura de Yamagata ha comenzado a vender máscaras faciales regulares de máquinas expendedoras de refrescos, refrigeradas a unos pocos grados por encima de cero.

21:03 Perú podría anotar este año una inflación negativa por una caída de la demanda interna y la economía mostraría una recuperación de su producto a nivel pre-pandemia recién a fines del 2021, dijo hoy el presidente del Banco Central, Julio Velarde.

Velarde afirmó que la recuperación de la economía del país minero dependerá de lo exitoso de las medidas que han emprendido el Gobierno para enfrentar el brote del coronavirus, en medio de una cuarentena que la frenado la actividad productiva y reducido fuertemente la capacidad de gastos de los peruanos.

Por "la situación de esta menor demanda vemos una inflación de casi cero, incluso con riesgo que sea negativa este año y el próximo año esperamos una inflación de sólo 0,5%", dijo Velarde en una conferencia virtual organizada por la peruana Universidad Continental y el diario local Gestión.

La proyección del costo de vida para el 2020 se compara con la inflación de 1,90% en el 2019. Asimismo, el rango meta de la inflación anualizada del banco central es de entre 1% y 3%.

21:00 Las autoridades de salud de China informaron un nuevo caso de coronavirus hasta el final del lunes, frente a 17 casos el día anterior, ya que la ciudad donde se detectó el virus informó por primera vez su primer grupo desde que se levantaron las medidas de bloqueo.

El nuevo caso el lunes fue encontrado en Mongolia Interior en una persona que había regresado del extranjero. La región autónoma limita con Mongolia y Rusia. Ese nuevo caso eleva el número total de casos de Covid-19 reportados en China continental a 82.919.

China informó hoy cinco nuevos casos descubiertos en una sola comunidad residencial en Wuhan, las primeras infecciones confirmadas en la ciudad desde el 3 de abril, lo que generó temores de una segunda ola en la ciudad donde se originó el virus.

No hubo nuevas muertes, lo que significa que la cifra de muertes reportadas relacionadas con Covid-19 es de 4.633.

Un total de 15 personas dieron positivo para el virus pero no mostraron síntomas.

20:41 México reportó hoy 1.305 nuevos casos de coronavirus, una cifra muy por debajo de los máximos diarios alcanzados a fines de la semana pasada, cuando se estimaba que el país había alcanzado su pico de contagios.

El total de infectados por el nuevo virus surgido en China a fines el año pasado y que llevaría a una profunda recesión económica en el mundo alcanzó 36.327; mientras el número de fallecidos aumentó a 3.573, 108 más que en la víspera.

Las autoridades sanitarias han reconocido que es "muy probable" que haya un subregistro de muertes por coronavirus en México, tras críticas respecto a que aparentemente se estarían diagnosticando como "neumonía atípica" muchos decesos vinculados al Covid-19, la enfermedad provocada por el nuevo virus.

20:00 El Ministerio de Salud de Brasil informó el lunes de 396 muertos por coronavirus en las últimas horas, lo que eleva el total de fallecidos en el país a 11.519, y 5.632 nuevos casos, para totalizar 168.331 contagiados.

El recuento también actualizó los números divulgados el domingo, que se convirtió en el día con el récord diario de nuevos casos y de muertes por Covid-19, con 12.392 infecciones y 892 fallecidos.

La tasa de mortalidad del país se mantiene en el 6,8% de los casos.

La divulgación diaria de las cifras por parte del Ministerio de Salud no indica que las infecciones y muertes hayan ocurrido necesariamente en las últimas 24 horas, sino que los registros se ingresaron al sistema en ese período.

El ministro de Salud, Nelson Teich, dijo el lunes que el país comenzará a intensificar sus medidas en las primeras etapas de la enfermedad, tan pronto como las personas comiencen a experimentar síntomas.

También dio a conocer una serie de pautas sobre el distanciamiento social para ayudar a los estados y municipios a combatir la pandemia, incluidos un sistema de puntuación que defina qué tipo de aislamiento se debe aplicar en cada zona.

São Paulo sigue siendo el estado más afectado del país, con 46.131 casos y 3.743 muertes. Más atrás aparecen Río de Janeiro, con 17.939 infecciones y 1.770 muertes; y Ceará, con 17.599 casos y 1.189 fallecidos.

19:20 Egipto obtuvo $ 2.7 mil millones en asistencia de emergencia del FMI para contrarrestar el impacto económico de la pandemia de coronavirus.

19:05 La Organización Mundial de la Salud ha advertido contra la suposición de que las poblaciones podrían desarrollar "inmunidad colectiva" a Covid-19 si no se implementan medidas estrictas de distanciamiento social, llamando a la idea "un cálculo realmente peligroso".

19:00 El gobierno del Reino Unido recomienda el uso de recubrimientos faciales como parte de su estrategia gradual para terminar con el bloqueo de la nación. Pero también confirmó que las medidas de distanciamiento social durarán al menos un año.

18:40 Costa Rica permitirá la reapertura parcial de parques nacionales, playas y hoteles pequeños a partir del sábado, anunció el lunes el presidente Carlos Alvarado, tras considerar que el éxito en el control del coronavirus permitirá dar un nuevo paso para activar la economía nuevamente.

El gobierno ha reportado 25 días consecutivos de reducción de casos activos, con más recuperados que nuevos positivos. El lunes reportó nueve nuevos contagios de Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, y un total de 801 contagios.

Con estos datos enfrente, el gobierno de Costa Rica, que registra un total de siete fallecidos y una letalidad 0,87%, presentó el lunes un cronograma para la reapertura de actividades.

"Gracias a la disciplina mayoritaria del país estamos logrando esto y tenemos la oportunidad de abrir. Vamos a abrir algunas actividades, pero los cuidados son más importantes que nunca para retomar la actividad económica y proteger los empleos", dijo Alvarado en conferencia de prensa.

18:30 Los trabajadores del Ala Oeste de la Casa Blanca deberán utilizar mascarilla para evitar más contagios por coronavirus, según el documento oficial distribuido este lunes al personal.

En concreto cualquier persona que esté en el Ala Oeste deberá usar mascarilla siempre que no esté en su mesa de trabajo o cuando no pueda garantizar la distancia social, he explicado un responsable de la Casa Blanca en declaraciones al periódico 'The Hill'. Además el texto insta al personal a "evitar visitas innecesarias" a la Casa Blanca.

Este cambio se produce días después de que dos trabajadores de la Casa Blanca dieran positivo: un militar que trabaja como asistente personal del presidente Donald Trump y la secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence, Katie Miller.

El propio Trump y también Pence han desdeñado en reiteradas ocasiones el uso de mascarilla y ninguno de ellos se ha dejado grabar ni fotografiar con la misma a pesar de que Trump tiene 73 años y Pence, 60.

18:00 El número de muertes por coronavirus en EEUU aumentó a la tasa más lenta desde marzo, pero aún lo suficiente como para llevar el número total de muertes del país a más de 75 mil. Otras 837 personas murieron en las últimas 24 horas, según datos compilados el lunes por el Proyecto de Seguimiento Covid, el aumento diario más pequeño desde el 31 de marzo.

Las tasas de mortalidad de los lunes tienden a ser más bajas debido a informes más lentos, dijo Covid Tracking Project, lo que significa que la tasa podría "volver a subir" el martes.

Nueva York, el estado más afectado, registró 162 muertes más, pero esta fue la primera vez desde finales de marzo que el aumento diario ha sido inferior a 200. Alentado por estos datos, el gobernador Andrew Cuomo dijo hoy que algunas regiones del estado estaban listas para gradualmente comenzará a reabrir sus economías a partir del viernes, cuando expire una orden de restricción a nivel estatal.

Massachusetts, con 129 muertes en el último día, tuvo el siguiente número más alto. Con 5.108 muertes en total, el estado recientemente pasó a Michigan para ser el cuarto más afectado en los Estados Unidos.

14:30 Twitter Inc añadirá anuncios y mensajes de advertencia a algunos de los tuits con información imprecisa o posiblemente errónea sobre el Covid-19, dijo el lunes la compañía, como parte de su nuevo enfoque que frenar la propagación de noticias falsas o mal intencionadas sobre el tema.

Las nuevas advertencias de Twitter proporcionarán enlaces a más información en casos en los que el riesgo de daño del tuit no sea lo suficientemente grave como para eliminarlo, ya que las personas de todas maneras podrían confundirse o ser engañadas, dijo señaló la empresa.

La compañía dijo que dependiendo de la propensión al daño y el tipo de información engañosa en el tuit, también se pueden agregar advertencias para decir que el dato entra en conflicto con las recomendaciones de expertos en salud pública antes de que un usuario lo vea.

Twitter dijo que estos anuncios, que serán similares a otras advertencias sobre posible manipulación mediática o noticias falsas, también se aplicarán para los tuits que se hayan enviado antes del anuncio del lunes y que se utilizarán independientemente de quién envía la información.

Los sitios de redes sociales, incluidos Facebook Inc y YouTube -el servicio de videos de Alphabet Inc-, están bajo presión para combatir la información errónea que se ha extendido en sus plataformas sobre la pandemia de COVID-19.

Tales afirmaciones van desde curas falsas hasta información errónea que vincula el virus con teorías de conspiración sobre figuras de alto perfil como el cofundador de Microsoft Bill Gates o sobre la tecnología de telefonía móvil 5G.

11:28 En un nuevo reporte sobre el estado del coronavirus en el mundo y en Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que en las últimas 24 horas se registraron en Chile 1.197 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 975 presentaron síntomas y 222 fueron asintomáticos. Con esto, se llegaron 30.063 contagios en el territorio nacional.

Daza indicó que actualmente 13.605 pacientes están recuperados mientras que 16.135 casos están activos. En cuanto a los fallecidos, la autoridad indicó que se reportaron 11 muertes hasta las 21:00 de ayer, lo que da un total de 323 fallecidos.

Además, la subsecretaria señaló que en las comunas de Santiago, Quilicura, Recoleta y Cerrillos en la Región Metropolitana y las comunas de Antofagasta y Mejillones en la Región de Antofagasta se prolongará por una semana más la cuarentena. Sobre las medidas que vencen el viernes en Santiago, se informará su actualización durante la semana.

10:15 España busca ofrecer incentivos para que las empresas vuelvan a abrir sus negocios a medida que el país afloja su bloqueo de dos meses. En virtud de un acuerdo con organizaciones empresariales y sindicatos, firmado el lunes, el gobierno acordó extender los planes de licencia temporal hasta el 30 de junio, así como crear incentivos para que las empresas regresen a las personas a un empleo activo.

Dejó la puerta abierta para una prolongación más allá del 30 de junio de los programas de vacaciones temporales, conocidos como ERTE, que realizan pagos a más de 3 millones de personas que de otra manera podrían haber sido despedidas. Anteriormente, los ERTE habían estado vinculados al extraordinario orden legal que sustentaba el bloqueo, que el gobierno ahora está tratando de eliminar.

Los incentivos en el nuevo paquete otorgarán a la compañía exenciones parciales para los pagos de la seguridad social tanto para los empleados con licencia temporal como para aquellos que regresan al trabajo, pero las exenciones serán más generosas para aquellos que han reanudado el empleo.

Por ejemplo, las empresas con menos de 50 empleados no tendrán que pagar el 60% de los pagos de la seguridad social de los trabajadores con licencia parcial en mayo, pero se les perdonará el 85% de los pagos para aquellos que reanudaron el trabajo.

09:25 Un nuevo aumento en los casos de coronavirus llevó el recuento de Rusia más allá de los de Italia y Reino Unido el lunes, convirtiéndolo en el tercero más alto del mundo sólo horas antes de que el presidente Vladimir Putin anuncie novedades sobre la situación.

El número de nuevos casos del nuevo coronavirus aumentó en una cantidad récord diaria de 11.656 en las últimas 24 horas, elevando el cómputo oficial total a 221.344. Sólo Estados Unidos y España han registrado más casos que el país más grande del mundo.

Más de la mitad de todos los casos y muertes se concentran en Moscú, el epicentro del brote de Rusia. La capital rusa informó el lunes de un aumento de 6.169 nuevos casos, lo que eleva su total oficial a 115.909.

El centro de respuesta al coronavirus del país también notificó 94 nuevas muertes, llevando el total a 2.009. El número oficial de defunciones sigue siendo mucho más bajo que en muchos países, algo que los críticos del Kremlin han cuestionado.

08:56 Bélgica entró en su última fase de reinicio de su economía al permitir que todas las tiendas "no esenciales" abran desde el lunes a medida que disminuyen las admisiones de coronavirus en el hospital.

Los compradores hicieron cola fuera de las tiendas, como el minorista de muebles de paquete plano Ikea y la cadena de moda Primark, y los clientes aprendieron a cumplir con las reglas que incluyen limitar el número de personas dentro de las tiendas.

Las medidas incluyen un máximo de 30 minutos por tienda por persona y se ha aconsejado a los compradores que eviten tocar artículos que no desean comprar.

"Si está lleno en una tienda, regrese a casa", dijo hoy la primera ministra Sophie Wilmes. "Se debe dar prioridad a los cuidadores, los ancianos y los menos móviles".

Los servicios de transporte debían volver a ejecutar los horarios previos a la pandemia, pero los planes fueron interrumpidos por una huelga organizada por el operador de transporte público de Bruselas Stib.

08:54 Arabia Saudita reducirá su producción de petróleo en 1 millón de barriles más por día, llevando su producción total a 7,5 millones de barriles diarioes (mb/d) en junio, ya que el reino busca brindar más apoyo a un mercado de crudo afectado por las consecuencias del brote de coronavirus.

Un funcionario del Ministerio de Energía dijo que también había ordenado a la compañía petrolera estatal Saudi Aramco que redujera su producción para el mes de mayo, por debajo de los 8,5 mb/d que había acordado en conjunto con los productores mundiales el mes pasado.

La OPEP y Rusia acordaron recortes colectivos de 9,7 mb/d, en las restricciones más grandes jamás respaldadas por de Estados Unidos. Pero las restricciones de oferta anunciadas que entraron en vigencia en mayo no lograron impulsar significativamente los precios del crudo que han caído en más de la mitad desde enero.

08:16 Restaurantes, cafeterías, tiendas y museos abrieron en toda Suiza hoy por la mañana, mientras el país relajaba todas las restricciones a la vida pública, excepto las más estrictas, establecidas hace dos meses para frenar la propagación de Covid-19.

Suiza es el primer país de Europa occidental en permitir que su industria hotelera comience nuevamente el comercio generalizado. Austria hará lo mismo a finales de esta semana, y los restaurantes y cafeterías podrán abrir allí a partir del viernes.

07:43 La cifra diaria de muertes por coronavirus en España se ha desacelerado a un mínimo de dos meses, ya que el bloqueo que ha perdurado durante ese tiempo se relajó en gran parte del país.

El Ministerio de Salud dijo hoy que 123 personas murieron en el último período de 24 horas después de contraer coronavirus. Esta fue la cifra más baja de muertes desde el 18 de marzo, apenas tres días después de la imposición del bloqueo.

El número de personas que mueren cada día en España ya no supera las tasas históricas, según muestran datos separados sobre el exceso de mortalidad del instituto de salud Carlos III, después de haber sido más del doble de lo normal durante abril.

El gobierno español está comenzando a relajar el encierro para el 51% de la población, que vive en áreas donde, hasta el lunes, se permiten reuniones de hasta 10 personas y restaurantes y bares pueden servir a comensales y bebedores al aire libre.

Sin embargo, Madrid y Barcelona, ​​dos de las áreas más afectadas por la pandemia, aún no se les ha permitido participar en esta primera etapa de la eliminación gradual del bloqueo.

06:19 Corea del Sur se ha visto obligada a retrasar la reapertura de las escuelas, lo que había planeado hacer esta semana, ya que los esfuerzos para relajar las restricciones de distanciamiento social se ven obstaculizados por un nuevo brote de virus en Seúl.

La medida se produce cuando las autoridades intentan localizar a unas 5.000 personas potencialmente expuestas al virus el pasado fin de semana en discotecas y bares en Itaewon, un bullicioso distrito de vida nocturna.

Park Baek-beom, viceministro de Educación, dijo que la decisión era "inevitable" en medio de la creciente preocupación por una nueva ola de infecciones por Covid-19. Un reinicio de clases por etapas comenzará ahora desde el 20 de mayo.

05:27 El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha amenazado con "contramedidas" no especificadas en respuesta al reciente movimiento de Washington para limitar la duración de las visas otorgadas a los periodistas chinos que trabajan en Estados Unidos.

La amenaza es la última de una serie de intercambios de ojo por ojo que ha resultado en la expulsión de 60 periodistas chinos de EEUU y alrededor de 15 periodistas estadounidenses de China.

La disputa se desencadenó después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China expulsara en febrero a tres reporteros del Wall Street Journal con sede en Beijing en represalia por lo que las autoridades chinas dijeron que era un titular racista en un comentario sobre el coronavirus, que surgió en la ciudad central china de Wuhan en enero.

El viernes, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU dijo que la mayoría de los periodistas chinos que trabajan en el país tendrían que renovar sus visas cada 90 días, en comparación con las visas ilimitadas de entrada única que tienen actualmente.

04:20 Las ventas de automóviles en China, el mercado de automóviles más grande del mundo, aumentaron en abril por primera vez en 21 meses, en una señal de recuperación estimulada por el estímulo del gobierno para el sector en dificultades.

Las ventas de automóviles en abril, impulsadas principalmente por las ventas de vehículos comerciales, aumentaron un 4,4% interanual, la primera vez desde 2018 que el sector ha registrado un crecimiento, dijo la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (Caam).

La pandemia de Covid-19 hundió las ventas en febrero y marzo a 79% y 43% de los niveles de 2019, respectivamente. Según Caam, eso puso a China en curso por tercer año consecutivo de disminución de las ventas anuales.

DOMINGO 10 DE MAYO

23:16 China informó 17 nuevos casos de coronavirus, después de que se descubrieron dos nuevos grupos de infecciones a pequeña escala, incluido un grupo en Wuhan, la ciudad donde comenzó la pandemia.

Siete de los casos fueron importados en un vuelo a Beijing que se detuvo en Hohhot de Mongolia Interior para su revisión, informaron medios estatales chinos.

Los 10 restantes fueron transmisiones locales. Se descubrieron cinco casos en una sola comunidad residencial en Wuhan. Los cinco restantes estaban en el noreste de China, que se ha enfrentado a un puñado de brotes en las últimas semanas.

21:17 El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, dijo que el cierre del país podría terminar antes de lo planeado, ya que Roma intenta mitigar una brutal recesión causada por casi dos meses de congelación de la economía.

21:05 El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, describió planes para alentar a quienes puedan volver a trabajar. El Primer Ministro usó el ejemplo de aquellos en manufactura o construcción a quienes dijo que deberían "animar activamente" a regresar a sus lugares de trabajo, aunque advirtió contra el uso del transporte público si es posible.

21:00 El número de casos confirmados en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia ha aumentado a 1,32 millones y el número de muertos ha aumentado a 74.270, revelaron este domingo los datos recopilados por el Proyecto de Seguimiento Covid.

De las 277.894 pruebas nuevas, el 7,8% dio positivo para el virus, por debajo del 8,4% del día anterior y el nivel más bajo desde mediados de marzo.

Hubo 21.712 infecciones confirmadas y 979 muertes adicionales en las últimas 24 horas. El número de muertos fue el más bajo desde el 4 de mayo, un día en que los datos pueden haber sido afectados por una interrupción del sistema en Nueva Jersey. Excluyendo esa fecha, habría sido el número más bajo de muertes registradas desde el 1 de abril.

16:30 Perú duplicó hasta 60.000 millones de soles (US$ 17.650 millones) un paquete de ayuda para las empresas afectadas por la cuarentena derivada del coronavirus, que casi a ha paralizado la economía local, dijo el Gobierno el domingo, informó Reuters.

El paquete -denominado "Reactiva Perú"- fue lanzado en marzo y hasta ahora el Banco Central ha otorgado al sistema financiero a través de subastas por 26.848 millones de soles para transferirlos a las empresas como capital de trabajo.

El Gobierno, en un decreto publicado por el diario oficial, dijo que el objetivo es "continuar implementando medidas oportunas y efectivas, que permitan garantizar el financiamiento de la reposición de los fondos de capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo".

Con esta inyección de dinero, el plan de estímulo económico se elevó a un total equivalente a un 16% del Producto Interno Bruto (PIB) para mitigar los efectos del virus en la economía, ayudar a la población más pobre y encarar los gastos del sistema de salud pública, un monto sin precedentes en el país minero.

El Gobierno ha anunciado el reinicio gradual con supervisión sanitaria de algunas actividades clave como la minería, pesca, construcción y la industria, con el cual busca que la economía local opere a un 70% a fines de mayo.

11:50 El Gobierno informó este domingo que los nuevos casos de coronavirus en Chile llegan a 1.647, la cifra diara más alta desde la llegada del virus al país. De los nuevos contagiados, 1.406 tienen síntomas, mientras que 241 se presentaron como asintomáticos.

De esta forma, los contagiados en el territorio nacional alcanzan a 28.866. De todos los casos 13.112 se han recuperado.

El subsecretario Arturo Zúñiga, reportó además 8 fallecidos en las últimas 24 horas, por lo que los muertos por la pandemia en Chile suben a 312.

11:20 La Comisión Nacional de Salud de China informó de 14 nuevos casos confirmados de coronavirus, la cifra más alta desde el 28 de abril. Entre ellos, el primer caso en Wuhan desde el 3 de abril pasado, ciudad donde se detectó el primer brote en diciembre de 2019.

Los 13 casos restantes corresponden a 11 personas de la ciudad de Shulan en la provincia de Jilin en el noreste de China y están asociados al entorno de una mujer que dio positivo el 7 de mayo. Los otros dos casos informados serían importados, informó la Comisión de Salud.

El nuevo caso de Wuhan, era previamente asintomático, según la Comisión de Salud. Y surge en un momento en que la ciudad comenzaba a relajar las medidas.

El número total de casos confirmados de coronavirus en la China continental alcanzó los 82.901 hasta a 9 de mayo, mientras que el número total de muertes por el virus fue de 4.633, según la Comisión.

11:09: El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo, informó que, en el marco del aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia de Covid-19, la economía del país continuará con su reactivación de manera gradual y con protocolos a partir de este lunes 11 de mayo.

Restrepo apuntó que si bien el Ejecutivo es el encargado de dar luz verde a una nueva fase para la economía colombiana, son las autoridades locales las que deben asegurar los protocolos de bioseguridad, ya que solo si estos se cumplen se podrá seguir procediendo a la apertura de la actividad.

Así, los nuevos sectores que se reactivarían el lunes serían la fabricación de muebles, colchones y somieres; fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo; mantenimiento y reparación de vehículos automotores; mantenimiento y reparación de tecnología e informáticos.

También se retomarán el comercio al por mayor y al por menor de vehículos (incluidos partes, piezas y accesorios); comercio al por mayor de muebles y enseres domésticos; comercio al por mayor de maquinaria y equipo; comercio al por menor de productos para mascotas; comercio al por menor de materiales de construcción, artículos de referencia, cerrajería y productos de vidrio y pintura en establecimientos especializados.

En la lista figuran el comercio al por menor de combustibles, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores en establecimientos especializados; comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorios en establecimientos especializados o servicios de lavandería a domicilio.

10:50 La tasa de desempleo de los Estados Unidos informada por el gobierno el viernes en medio de bloqueos por coronavirus puede empeorar aún más, dijo el domingo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, informa Reuters.

"Los números reportados probablemente empeorarán antes de mejorar", dijo Mnuchin al programa dominical Fox News.

La tasa de desempleo de EEUU aumentó a 14,7% en abril, superando el récord posterior a la Segunda Guerra Mundial del 10, 8% alcanzado en noviembre de 1982.

Mnuchin indicó que la Casa Blanca estaba hablando de más medidas fiscales para aliviar el dolor económico de la pandemia. Pero Mnuchin dijo que el gobierno federal no quería rescatar a los estados que estaban "mal administrados".

La Casa Blanca está presionando para una reducción de impuestos sobre la nómina, agregó.

9:40 Italia ha registrado desde marzo 81 millones de turistas menos que en el mismo periodo del pasado año como consecuencia de la pandemia del coronavirus, una cifra que supone una pérdida de 20.000 millones de euros para el sector de la hostelería y la restauración.

Así lo ha afirmado hoy Coldiretti, la mayor asociación de empresarios agrícolas de Italia, en un informe en el que apunta que las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno italiano en marzo para contener la propagación del coronavirus han penalizado enormemente al turismo, que representa el 13 % del producto interior bruto (PIB), en una época del año particularmente fructífera por las vacaciones de Semana Santa y puentes como el del 1 de mayo.

"El impacto económico entre marzo y mayo es dramático, con una pérdida estimada de 20.000 millones de euros para hoteles, restaurantes, transporte y compras", apunta esta asociación.

Coldiretti celebra que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, haya afirmado este domingo que Italia no tendrá un verano en cuarentena y que sus ciudadanos podrán ir a la playa, a la montaña y disfrutar de la belleza de las ciudades, con algunas precauciones.

Conte también ha subrayado que el Gobierno sigue observando de cerca la curva de contagios, que se mantiene en tendencia bajista.

Italia inició su desconfinamiento el 4 de mayo con la reanudación de actividades como la manufactura o la construcción, y las siguientes fechas de la desescalada son el 18 de mayo, cuando abrirán museos y tiendas, y el 1 de junio, cuando será el turno de restaurantes, bares y peluquerías.

SÁBADO 9 DE MAYO

17:23 El presidente Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos comenzará la próxima semana a comprar productos lácteos, carne y productos agrícolas por valor de US$ 3.000 millones a medida que aumenta el desempleo y las personas se ven obligadas a comprar alimentos, informa Reuters.

"A principios de la próxima semana, a mi pedido, Estados Unidos comprará, a nuestros agricultores, ganaderos y productores de cultivos especializados, US$ 3.000 millones en lácteos, carne y productos para líneas de alimentos y cocinas", escribió Trump en una publicación en Twitter.

El viernes el gobierno anunció la pérdida de 20,5 millones de empleos en abril y un aumento de la tasa de desempleo de 14,7%. En este contexto, los bancos de alimentos se han quedado sin alimentos, las cadenas de suministro se han suspendido y los agricultores dicen que han tenido que destruir productos y sacrificar a los cerdos, porque las instalaciones han cerrado.

16:11 Los casos de Covid-19 confirmados hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegan a los 3.862 millones, lo que significó un aumento diario de 88.245 principalmente ligados a la evolución de la pandemia en el continente americano.

Los muertos por esta enfermedad a nivel mundial según el organismo con sede en Ginebra ascienden a 265.961.

12:40 La subsecretaria de Salud, Paula Daza, dio a conocer que en las últimas 24 horas los casos de coronavirus en Chile aumentaron en 1.247, de los cuales 1.004 presentaron síntomas y 243 fueron asintomáticos.

Con esto, la cantidad de personas que han contraído el virus en el territorio nacional alcanzan a 27.219, de los cuales 12.667 se han recuperado.

Daza además informó el fallecimiento de 10 personas, por lo que las muertes totales a causa de la enfermedad llegan a 304.

10.55 El 51% de los españoles pasarán este lunes a la fase 1 de lo que han denominado la “desescalada” de las medidas de aislamiento social impuestas en ese país para contener la propagación de Covid-19. En esta etapa se permiten las reuniones de hasta diez personas y se habilitará el uso de las terrazas de los bares siempre que no superen el 50% de su capacidad.

En total, once comunidades autónomas estarán por completo en la fase 1. Madrid, Cataluña, Castilla y León, gran parte de Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, Granada y Málaga permanecen en la fase 0.

9:30 El Fondo Monetario Internacional dijo el viernes que respaldará la solicitud de Perú de una línea de crédito flexible de dos años por US$ 11.000 millones para usar como financiamiento preventivo, en momentos en que la nación rica en cobre lucha por contener el brote el coronavirus.

La directora gerente Kristalina Georgieva aseguró que, a la luz de las sólidas políticas y el historial del Perú, recomendará a la junta del FMI que aprueba la solicitud del país sudamericano cuando considere formalmente en las próximas semanas.

La junta del FMI discutió la solicitud de Perú durante un encuentro informal el viernes y se reunirá nuevamente para votar sobre el asunto en las próximas semanas.

El segundo alcalde productor de cobre del mundo anunció la semana pasada que emitió un nuevo bono de hasta US$ 4.000 millones para ayudar a compensar el impacto de la crisis generada por el coronavirus.

VIERNES 8 DE MAYO

20:00 Los Institutos Nacionales de Salud (NIH, su sigla en inglés) de Estados Unidos dijeron el viernes que han comenzado un estudio clínico para probar una combinación del fármaco antiviral remdesivir de Gilead Sciences Inc. y el tratamiento antiinflamatorio baricitinib en pacientes con Covid-19, indica Reuters.

El ensayo está actualmente reclutando adultos hospitalizados con Covid-19 en EEUU y se espera que estudie la combinación de tratamiento en más de 1.000 participantes.

El baricitinib, que se comercializa bajo la marca Olumiant por Eli Lilly y Co, se estaba probando como un posible tratamiento para los pacientes hospitalizados diagnosticados con Covid-19.

El interés en el remdesivir ha sido alto ya que no hay tratamientos o vacunas aprobadas para la Covid-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus, que ha causado más de 70.000 muertes en el país.

19:35 La agencia Fitch rebajó el viernes la calificación de deuda de Costa Rica a "B" desde "B+", citando crecientes riesgos de un estrés financiero a corto plazo como consecuencia de un mayor déficit fiscal y a las consecuencias que el país afronte por la pandemia del coronavirus, señala Reuters.

La agencia señala que la crisis de salud llega en momentos en que el espacio fiscal de Costa Rica es limitado y se estrecha rápidamente, lo que aumenta los riesgos para la sostenibilidad de la deuda posterior a la crisis.

Además, cambió el panorama de deuda de Costa Rica a negativo y dijo que su decisión "refleja mayores riesgos a la baja para la sostenibilidad de la deuda en medio de perspectivas inciertas de consolidación fiscal, crecimiento económico y costos de endeudamiento posteriores a la crisis".

Según la agencia, Costa Rica probablemente dependerá de conseguir préstamos este año para asegurar el financiamiento del presupuesto. Fitch, en tanto, sostuvo que espera que la economía de Costa Rica se contraiga un 4% en 2020, aunque destacó que prevé una recuperación gradual en el segundo semestre y una expansión del 2,6% el próximo año.

19:00 El PIB de Argentina se hundirá un 7% en 2020, frente a la modificación previa de una baja de un 4,3%, y la inflación finalizaría el año en un 44,4%, subiendo 4,4 puntos porcentuales respecto del cálculo anterior, según una encuesta a especialistas publicados el viernes por el banco central (BCRA).

El sondeo, realizado entre 39 especialistas, estima una inflación de 2,3% para abril.

"Los participantes del REM esperan una mayor contracción del PIB que en el REM anterior para los primeros trimestres del año (y en particular durante el segundo trimestre)", dijo la encuesta.

"Pero la expectativa de crecimiento a partir del tercer trimestre de 2020 muestra qué efecto de la pandemia se percibe como transitorio y qué pronto se iniciará una recuperación de la actividad económica", señaló.

18:00 La economía canadiense ha sufrido una pérdida de cerca de dos millones de empleos en abril a causa del cierre de los sectores "no esenciales" debido a la pandemia de coronavirus, tal y como señalan los datos de la Encuesta de Población Activa del país.

La pérdida de trabajos por parte de 1.993.800 personas supera el otro millón de empleos perdidos el pasado mes de marzo y sitúa en tres millones la cifra total de personas que se han quedado sin empleo desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, el número de personas que siguen trabajando pero lo hacen con una reducción de la jornada de más de la mitad ha aumentado hasta 2,5 millones entre febrero y abril. La tasa de desempleo, por lo tanto, ha aumentado en un 5,2% y es ahora del 13%.

"La magnitud de la caída del empleo desde febrero excede cualquier caída observada previamente en el mercado de trabajo", reza el texto, que señala que la recesión de los 80 resultó en un descenso del 5,4% del empleo en 17 meses, lo que supone que 612.000 canadienses se quedaron sin trabajo.

La pandemia de coronavirus ha dejado por el momento en Canadá 67.114 casos confirmados y 4.646 muertos.

16:30 Joao Doria, el gobernador del estado brasileño de Sao Paulo, el más afectado del país por la pandemia de coronavirus, informó este viernes de que el confinamiento se extenderá hasta el 31 de mayo.

Tal y como expresó, prolongar la cuarentena es fundamental para la lucha contra el virus y flexibilizar ahora las restricciones solo perjudicaría no solo al sistema sanitario sino a la recuperación financiera.

"Sí, queremos, pronto, poder anunciar la reanudación gradual de la economía como, de hecho, está previsto en el plan de Sao Paulo. Pero la experiencia de otros países muestra claramente el colapso de la sanidad y, cuando eso sucede, paraliza todo", dijo Doria.

Con esta decisión, únicamente los servicios esenciales pueden operar, según informaciones del portal de noticias G1, que ha informado de que en la región metropolitana se ha registrado un aumento del 760 por ciento del número de casos en los últimos 30 días.

"El miedo es el peor aliado de la economía, perjudica el consumo, aleja las inversiones y ataca los empleos. Afortunadamente, la cuarentena está salvando vidas en Sao Paulo y en otros estados brasileños. Las personas que podrían haber enfermado y muerto están vivas", afirmó Doria.

Los datos de las autoridades de Sao Paulo indican que en el estado han muerto 3.416 personas por coronavirus y otras 41.839 han sido contagiadas.

15:05 La Unión Europea ha impuesto términos y condiciones cuando se trata de empresas en mal estado que reciben ayuda estatal al imponer límites a los bonos y el tiempo que las empresas pueden aferrarse a las finanzas del gobierno.

En una nueva extensión de las reglas de ayuda estatal, la Comisión Europea dijo que las compañías que cotizan en bolsa deben presentar un plan de reestructuración si aún reciben la ayuda estatal después de seis años. Las empresas privadas no tienen que cumplir con esta regla por un año adicional.

La UE también dijo que hasta que al menos el 75% de la recapitalización sea "redimida, se aplicará una limitación estricta de la remuneración de su gestión, incluida la prohibición de los pagos de bonificaciones".

Bruselas dijo que estas condiciones buscan incentivar a las empresas "a comprar las acciones que posee el Estado tan pronto como la situación económica lo permita". Según las nuevas reglas, los estados miembros podrán inyectar capital o deuda a las empresas que luchan durante la pandemia.

La comisionada de competencia, Margrethe Vestager, dijo: "Necesitamos un plan de recuperación europeo que sea verde y digital y que beneficie a todos los consumidores europeos. Eso redunda en interés de toda Europa: asegurarse de que esta crisis simétrica global no se transforme en un choque asimétrico en detrimento de los Estados miembros con menos posibilidades de ayudar a su industria y a la competitividad de la UE en general ".

14:30 El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este viernes 8 de mayo la ampliación del estado de emergencia nacional hasta el 24 de mayo, para evitar más casos de contagios del coronavirus en ese país.

El mandatario informó que la cuarentena se extenderá dos semanas más. Precisó que la decisión la tomó tras analizar de manera integral la evolución de la curva de contagiados y fallecidos a causa de la pandemia mundial. Además, de verificar la falta de cumplimiento de la población a las medidas ordenadas.

"El esfuerzo ha sido grande todos hemos sufrido estos 54 días de estado de emergencia, pero que el esfuerzo valga la pena completamente, por eso tenemos que extender el estado de emergencia por dos semanas más, hasta el 24 de mayo", declaró el jefe de Estado en su conferencia de prensa.

El jefe de Estado señaló que la decisión se tomó en Consejo de Ministros tras las reuniones que sostuvieron desde el último miércoles. Además, que la medida tiene el apoyo del Consejo de Estado y de expertos en la materia.

13:45 Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) han alcanzado este viernes un acuerdo sobre las características de los préstamos del fondo europeo de rescates (MEDE) vinculados a la pandemia de Covid-19, que los gobiernos podrán utilizar con la única condición de financiar gastos sanitarios directos o indirectos.

El pacto debe superar ahora algunos trámites parlamentarios nacionales, en Países Bajos o Alemania, por ejemplo, y después ser adoptado formalmente por la junta de Gobernadores del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Una vez superadas estas etapas, los gobiernos de la zona euro dispondrán de hasta 240.000 millones de euros del fondo de rescates, pero cada país solo podrá solicitar hasta el 2% de su PIB.

13:23 Hasta las 15:00 de hoy estará en matenimiento la página web de Comisaría Virtual, que entrega permisos para desplazamientos, compra de productos básicos, asistencias médicas, entre otros, a la población que se encuentra en cuarentena.

"Estimados usuarios, los servicios de Comisaría Virtual se encontrarán en mantenimiento hasta las 15:00 hrs. Nos encontramos robusteciendo la capacidad de la plataforma, para seguir asegurando el buen funcionamiento de nuestro servicio con la entrada de nuevas comunas e¡n cuarentena a partir de mañana. Agradecemos su comprensión", señala el sitio web.

Carabineros, en tanto, afirmó que están trabajando para restablecer el servicio, lo que "informarán oportunamente".

Estimados usuarios, los servicios de Comisaría Virtual se encontrarán en mantenimiento hasta las 15:00 hrs. Nos encontramos robusteciendo la capacidad de la plataforma, para seguir asegurando el buen funcionamiento de nuestro servicio con la entrada de nuevas comunas e¡n cuarentena a partir de mañana.

Agradecemos su comprensión.

12:09 Italia se convirtió hoy en el tercer país del mundo en registrar 30 mil muertes por el coronavirus, tras reportar 243 nuevos decesos que llevaron el total de fallecidos a 30.201 personas. La Agencia de Protección Civil sostuvo que los muertos bajaron ligeramente desde los 274 reportados el día anterior. Solamente Estados Unidos y Gran Bretaña tienen más fallecidos.

El número de nuevas infecciones cayó ligeramente a 1.327 desde 1.401 el jueves, llevando el total de casos confirmados desde que la epidemia comenzó a 217.185, la tercera cifra más alta en el mundo. La Agencia dijo que 1.609 millones de personas se habían hecho la prueba del virus frente a 1.564 millones el día anterior, de una población de alrededor de 60 millones.

11:35 El gobierno de España acordó prolongar hasta el 30 de junio los esquemas temporales de despido del país, que cubren a más de 3 millones de personas que de otro modo podrían haber sido despedidas.

Yolanda Díaz, ministra del Trabajo, explicó que la decisión de extender la versión extraordinaria de los esquemas de despido, conocidos como ERTE, pueden cubrir alrededor del 70% de los salarios de los trabajadores, se tomó luego de consultar con empresas y sindicatos.

Los principales partidos políticos de la confederación empresarial y de oposición de España habían expresado su preocupación de que los ERTE especiales diseñados para responder a los efectos económicos de la pandemia expiran cuando el país finalice el estado de alerta, el régimen legal que sustenta el cierre de España. Advirtieron que, sin esos ERTE, el país correría el riesgo de un gran aumento adicional del desempleo, que el gobierno de España ya espera alcanzar el 19% este año.

El estado de alerta, que otorga al gobierno amplios poderes para gobernar por decreto y restringir la movilidad, se está volviendo cada vez más polémico. El Parlamento votó esta semana para prolongarlo por un período adicional de 15 días, pero solo después de que el gobierno acordó trabajar con el partido opositor Ciudadanos para buscar medidas alternativas y desvincular el estado de alerta de los programas temporales de despido.

10:40 En un nuevo reporte diario sobre el estado del coronavirus en el mundo y Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que en las últimas 24 horas se registraron 1.391 casos nuevos de coronavirus en el país, de los cuales 1.183 presentaron síntomas mientras que 208 fueron asintomáticos. Con esto, el total de contagiados a nivel nacional suman 25.972 hasta la fecha.

En cuanto a los fallecidos, la autoridad confirmó 9 muertes hasta ayer a las 21:00, con lo que las víctimas totales alcanzaron las 294.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la primera muerte de un menor de edad como consecuencia del Covid-19, siendo un niño de 13 años. "Todo Chile ha estado conmovido por este caso", afirmó el jefe de la cartera, quien hizo llegar su más sentido pésame a la familia.

8:30 China está abierta a una investigación independiente para determinar los orígenes de la pandemia de coronavirus que afecta al mundo, dijo su embajador en Berlín a una revista alemana el viernes, en medio de acusaciones de que proviene de un laboratorio.

Beijing ha rechazado las preguntas de Estados Unidos y Australia sobre cómo gestionó el brote, y asegura que ha sido abierta y transparente, pese al creciente escepticismo sobre la fiabilidad de su cifra oficial de muertes.

"Estamos abiertos a una investigación internacional", dijo Wu Ken a la revista Der Spiegel en una entrevista. "Apoyamos el intercambio de investigaciones entre los científicos".

"...Pero rechazamos que China sea puesta en el banquillo de los acusados sin pruebas, asumiendo su culpabilidad y buscando luego evidencias a través de una autodenominada investigación internacional", agregó.

8:27 Cerca del 60% de las empresas alemanas están sufriendo una reducción de la demanda y el 80% esperan que los ingresos caigan este año a medida que el brote de coronavirus causa estragos, mostró el viernes una encuesta realizada por las Cámaras de Comercio DIHK.

8:22 El jefe de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, ve una segunda recesión en 2021 si las empresas reabren demasiado pronto, sin medidas adecuadas para detener un resurgimiento del coronavirus. Si la economía se reactiva en junio con la llegada de tecnología para contener el virus, la actividad debería recuperarse en la segunda mitad del año y el crecimiento debería continuar el próximo año a un ritmo superior a la tendencia.

8:18 La junta directiva del Banco Mundial aprobó el jueves US$ 506 millones en préstamos de emergencia y subvenciones para Ecuador. La medida incluye un préstamo flexible de US$ 500 millones para ayudar a las autoridades a cubrir las necesidades presupuestarias durante la crisis y promover la recuperación económica. Se trata de un crédito de margen variable con un período de vencimiento de 28 años y una gracia de 11 años.

8:15 El Banco Central de Perú anunció el jueves que mantuvo su tasa de interés de referencia a su mínimo nivel histórico de un 0,25%, y afirmó que la economía local continua siendo severamente afectada en medio del brote del coronavirus. El banco redujo en abril la tasa en 100 puntos básicos, al nivel más bajo entre los países emergentes.

8:13 Número de muertes causadas por el coronavirus en España en las últimas 24 horas aumentó en 229. La cifra llevó el total de muertes a 26.299 el viernes , frente a las 26.070 del día anterior. El número total de casos aumentó a 222.857 frente a los 221.447 del jueves.

En ese contexto, el Gobierno amplió el estado de alarma hasta el 24 de mayo, tras lograr el aval del Congreso de los Diputados.

8:11 Representantes de comercio de EEUU y China acuerdan reforzar la cooperación. El viceprimer ministro chino, Liu He, el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos Steven Mnuchin acordaron que los dos países trabajarían juntos para crear un entorno favorable en la aplicación del acuerdo comercial de la fase 1 alcanzado este año, dijo el Ministerio de Comercio de China.

7.42 La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, realizó un balance sobre las fiscalizaciones a las medidas de cuarentena. Desde el inicio de la medida se han hecho 1.839.685 fiscalizaciones a nivel nacional. Esta semana han aumentado un 22% la cantididad de fiscalizacines y un 50% el número de sumarios de incumplimientos de las medidas. Las fiscalizaciones en los cordones sanitarias han aumentado 15%.

Respecto a las fiscalizaciones por uso de mascarilla Daza señala que se han concretado 149.423. Además, se han hecho 12.588 fiscalizaciones a personas con Covid-19 positivo. En cuanto a fiscalizaciones al cumplimiento de las comunas con cuarentena preventiva, se han hecho fiscalizaciones a 23.364 a personas.

7:40 La producción industrial española se desploma un 12,2% en marzo por el coronavirus. El Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó además la bajada del mes de febrero al 1,5% interanual, frente a una caída inicial del 1,3%. En términos mensuales, la producción industrial en España se hundió un 11,9% desestacionalizado en marzo.

JUEVES 7 DE MAYO

18:00 Las autoridades sanitarias de Francia informaron este jueves de que se registró una nueva caída en el número diario de muertos por el coronavirus tras registrar otros 178 decesos en las últimas 24 horas, lo que sitúa en 25.987 la cifra total de fallecidos desde el inicio de la pandemia.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad señaló que del número de fallecidos, 16.386 han muerto en hospitales, mientras que otros 9.601 lo han hecho en residencias de ancianos y centros de día.

En total son 23.208 las personas que continúan hospitalizadas, una cifra que sigue disminuyendo a pesar de que se han constatado 728 nuevos ingresos, menos que el día anterior. El país constata, además, un descenso de los ingresados en cuidados intensivos, unidades en las que hay actualmente 2.961 pacientes, 186 menos que el miércoles.

Desde el comienzo de la epidemia, 95.210 personas han sido hospitalizadas y 55.027 personas han sido dadas de alta. En total, quedan activos 137.779 casos de coronavirus en el país.

Las autoridades sanitarias indicaron que cuatro regiones francesas (Isla de Francia, Alta Francia, Gran Este y Auvernia-Ródano-Alpes) siguen representando el 72 por ciento de los casos hospitalizados.

RETIRADA DE LAS RESTRICCIONES A PARTIR DEL 11 DE MAYO

El Gobierno francés explicó que las regiones del noreste de Francia, así como París, la capital, serán las últimas en implementar el plan de desescalada ante la pandemia.

"Hay buenas noticias y hay noticias no tan buenas", ha expresado el primer ministro, Edouard Philippe, durante una rueda de prensa. "Las buenas noticias es que podemos hablar de la salida del confinamiento en todo el país (...), las malas es que algunas zonas no tienen resultados tan buenos como esperábamos".

De cara al inicio de la retirada de restricciones, que comenzará el próximo lunes, 11 de mayo, cuatro regiones han sido clasificadas bajo el color rojo por presentar el mayor número de casos. Estas son, principalmente, las de Isla de Francia, los departamentos de la zona nororiental y el archipiélago de Mayotte, en el océano Índico.

En las zonas 'rojas' seguirán cerrados los parques y colegios de educación secundaria. A partir del lunes, las guarderías y colegios de educación primaria podrán reabrir sus puertas, así como algunos comercios.

Si la situación se desarrolla favorablemente en las áreas señaladas con el color verde, el Gobierno se plantea la posibilidad de abrir de nuevo los institutos, las cafeterías y los restaurantes a principios de junio.

PARÍS RESERVARÁ EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LOS TRABAJADORES

La ministra de Transporte, Elisabeth Borne, indicó que el transporte público en París estará reservado a aquellas personas que necesiten desplazarse por motivos laborales en hora punta a partir del 11 de mayo, cuando finaliza el confinamiento en gran parte del país.

Las autoridades, por lo tanto, tratarán de ofrecer el mejor servicio posible minimizando la demanda. Para ello, los trabajadores deberán contar con un documento de su empresa que indica que necesitan desplazarse para acudir a su lugar de trabajo en el horario señalado.

Todos aquellos que utilicen el transporte público por cualquier otro motivo "esencial" tendrán que justificarlo, tal y como ha expresado. Las autoridades podrán imponer multas de hasta 135 euros para aquellos que no cumplan las normas de seguridad, como hacer uso de las mascarillas.

RESTRINGIDA LA ENTRADA DESDE PAÍSES DE LA UE HASTA EL 15 de JUNIO

Por otra parte, el Gobierno informó de que la entrada al país desde cualquier Estado miembro de la UE seguirá estando restringida hasta el próximo 15 de junio a pesar de que las medidas de restricción comenzarán a retirarse el lunes.

Sin embargo, el ministro del Interior, Christophe Castaner, aseveró que el Gobierno no tiene intención de aplicar nuevas medidas de cuarentena obligatoria para aquellos que lleguen a territorio francés desde países del bloque comunitario.

Los viajes desde fuera de la UE y el espacio Schengen están prohibidos en la mayoría de los casos "hasta nuevo aviso", ha matizado.

Asimismo, destacó que las playas y lagos permanecerán cerrados, tal y como lo estaban durante la cuarentena, a menos que las autoridades locales y el Gobierno llegan a un acuerdo sobre cómo abrir estas zonas de forma segura.

17:00 La economía estadounidense, que se dirige a un segundo trimestre "brutalmente doloroso" pero que probablemente regrese al crecimiento en el segundo semestre, podría volver a caer en recesión el 2021 si las empresas reabren sin medidas adecuadas para detener un resurgimiento del coronavirus, dijo el jefe de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker.

Apuntando que los hogares comenzaron a reducir el gasto en medio del alza de las infecciones incluso antes de que las autoridades impusieran órdenes de quedarse en casa para frenar la propagación, la autoridad predijo que la economía tendrá un bajo rendimiento hasta que el virus esté bajo control.

Si la economía se reactiva en junio con la llegada de tecnología para contener el virus, la actividad debería recuperarse en la segunda mitad del año y el crecimiento debería continuar el próximo año a un ritmo superior a la tendencia.

"El escenario menos optimista es que abrimos demasiado rápido y vemos una segunda ola significativa del virus", dijo Harker en declaraciones preparadas para entregar al Consejo de Asuntos Globales de Chicago. Estimó que si pasa eso provocaría una catástrofe sanitaria y una "dolorosa contracción económica del PIB en 2021 a medida que se reinicien los cierres".

14:30 Uno de los ministros del presidente peruano Martín Vizcarra dio positivo a coronavirus y está cumpliendo un aislamiento mientras se recupera, dijo el jueves el Gobierno, en momentos en que los casos han dado un tremendo salto en el país.

Se trata del ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, quien estuvo realizando en los últimos días la vigilancia de la cuarentena en los mercados populares de Lima, que se convirtió en uno de los mayores focos de contagios.

Montenegro fue "diagnosticado del coronavirus el miércoles y viene cumpliendo el aislamiento social y las recomendaciones de los médicos para su pronta recuperación", dijo el Ministerio de Agricultura y Riego en un comunicado.

El ministro "ha venido liderando el trabajo desde los mercados para el correcto cumplimiento de las medidas de salubridad, así como también para la realización de pruebas de descarte entre los vendedores en los mercados", agregó.

Vizcarra tiene un equipo de 19 ministros, incluyendo el primer ministro como jefe de gabinete de gobierno.

Hasta el miércoles, los casos de coronavirus en Perú ascendieron a 54.817, 3.628 más frente al informe previo, y los fallecidos subieron en 89 a 1.533, según datos oficiales.

Según expertos, uno de los problemas del aumento de los casos ha sido la concentración de personas en los mercados populares, muchos instalados en calles y con una nueva legión de vendedores ambulantes por la cuarentena, que frenó la economía del país y dejó a millones sin empleo

La semana pasada, las autoridades cerraron dos mercados en barrios populares de Lima, tras detectar 424 comerciantes con coronavirus, según los funcionarios de salud.

13:30 Naciones Unidas triplicó el jueves su petición de fondos para ayudar a países vulnerables a combatir la propagación y los efectos desestabilizadores de la pandemia del coronavirus, solicitando US$ 6.700 millones para ayudar a 63 estados, principalmente de África y América Latina.

Si bien Estados Unidos y Europa aún enfrentan el brote, el jefe de ayuda de la ONU Mark Lowcock advirtió que el virus no alcanzará su punto álgido en los países más pobres del mundo hasta algún momento en los próximos tres a seis meses.

"En los países más pobres, ya podemos ver economías contraerse debido a la desaparición de las ganancias por exportaciones, remesas y turismo. A menos que tomemos medidas ahora, deberíamos prepararnos para un aumento significativo de conflictos, hambre y pobreza", afirmó.

13:20 El Gobierno de Reino Unido ha confirmado este jueves otros 539 fallecidos y 5.600 positivos por coronavirus durante el último día, lo que eleva el balance total desde el inicio de la pandemia a 30.615 muertos y más de 206.000 contagiados. Inglaterra sigue figurando como la región más afectada, con 22.432 fallecidos --incluidos 383 durante el último día--, por delante de Escocia --con 1.762 y 59, respectivamente--, Gales --1.062 y 18-- e Irlanda del Norte --422 y cuatro--, según los datos facilitados por el ministro de Exteriores, Dominic Raab.

Raab ha indicado en rueda de prensa que el país "ha pasado el pico del virus" y ha reconocido que el balance de fallecidos es "trágico", con día después de que Reino Unido se convirtiera en el primer país europeo en superar el umbral de los 30.000 muertos y en el segundo con más víctimas mortales a nivel mundial, por detrás de Estados Unidos. El ministro ha advertido además de que si la población "abandona las normas de distanciamiento social" el coronavirus "podría crecer otra vez de forma exponencial", lo que "provocaría otro confinamiento", en un momento en el que Ejecutivo estudia una desescalada de las restricciones.

12:50 El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo hoy que la economía está comenzando a colapsar, advirtiendo que líderes empresariales le están diciendo que hay un peligro de que la producción quede paralizada y haya una falta de alimentos en las estanterías dentro de 30 días.

En una reunión en el Supremo Tribunal Federal y luego ante la prensa, Guedes reiteró su pedido para que los trabajadores del sector público renuncien a aumentos salariales por dos años. Afirmó que le pidió al presidente Jair Bolsonaro que vetara la sección de un proyecto de ley que ofrece ayuda a autoridades locales que permiten tales incrementos en los salarios.

12:00 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trasladó este jueves personalmente a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, una oferta para enviar equipos con los que mejorar la respuesta rusa a la pandemia de coronavirus, según han confirmado las oficinas de ambos líderes.

Trump y Putin hablaron por teléfono con la excusa del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, del que se cumple esta semana el 75º aniversario. Rusia se ha visto obligada a cancelar los actos previstos para el sábado en Moscú con motivo de la crisis sanitaria.

Putin destacó que dicha fecha evidencia la importancia de colaborar ante un "enemigo común", en defensa de una alianza que serviría para hacer frente a los desafíos actuales, desde el terrorismo a las crisis médicas como la del coronavirus, según el Kremlin.

Putin y Trump valoró de forma "positiva" la colaboración en el ámbito sanitario y acordaron seguir trabajando en la misma línea. El mandatario norteamericano aseveró que "Estados Unidos está trabajando duro para cuidar a los estadounidenses en casa y también está listo para dar apoyo a los países que lo necesitan, incluida Rusia", informó la Casa Blanca.

10:10 El Ministerio de Salud informó esta mañana que en 24 horas se han detectado 1.533 nuevos casos de coronavirus en Chile, siendo el día con la mayor cantidad de personas contagiadas desde que llegó la pandemia al país.

La subsecretaria Paula Daza detalló que de los nuevos casos confirmados, 1.343 correspondieron a personas con síntomas y 190 asintomáticos.

De esta forma, se reportan en total 24.581 casos totales en el país, de los cuales 11.664 están recuperados.

Sobre los fallecidos, el Ministerio reportó cuatro nuevas muertes, por lo que en total 285 personas han perdido la vida a cauda del virus.

9:10 Las muertes diarias aumentaron por tercer día consecutivo, ya que 6.811 personas murieron a causa de la enfermedad causada por el coronavirus el miércoles, lo que elevó el número de muertes a 257.973. En Estados Unidos, 1.949 personas fallecieron ayer, lo que eleva el número de muertes a más de 67 mil.

A nivel mundial, el número de casos confirmados de Covid-19 aumentó en 89.007 el miércoles, lo que lleva el número total de infecciones a 3,71 millones. Brasil registró su día más mortal ayer cuando se reportaron 667 víctimas fatales, y los casos confirmados se dispararon cuando se registraron 10.503 infecciones, lo que lleva el total a 125.218 en la nación más afectada de América Latina.

Rusia registró su cuarto día consecutivo de 10 mil o más casos nuevos. Se registraron 41.875 infecciones solo en los últimos cuatro días, ya que el número total de casos llegó a 177.160.

8:34 La semana pasada se registraron otros 3.17 millones de solicitudes para acceder a los beneficios de desempleo en EE. UU. Esto eleva el total a más de 33 millones desde que el coronavirus comenzó a provocar el cierre de restaurantes y fábricas.

8:25 La OMS no descarta contagios en la fecha de la Cop25, aunque no lo investiga como foco del contagio. Respecto a la posibilidad de que el virus ya circulara durante las fechas de la celebración de la Cumbre del Clima, que tuvo lugar del 2 al 15 de diciembre, han añadido que permanecen "vigilantes y con la mente abierta", sin embargo la OMS "no está investigando de forma proactiva esta cuestión en este momento".

8:18 Barcelona reabre sus playas este viernes para practicar deporte. El anuncio fue dado a conocer por el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, quien especificó que solamente se podrá realizar de 06:00 a 10:00. Después de esa hora, el recinto permanecerá cerrado con cintas y como medidas de control, se situarán dos puntos de acceso en cada una de las nueve playas de la ciudad que estarán a cargo de la Guardia Urbana.

Además, la municipalidad de Madrid anunció que abrirá a partir de este viernes, los parques de los 21 distritos, especificando que serán "los más pequeños".

8:14 Comienzan a abrir centros comerciales en ciudades de California, Yuba City es la primera en reabrir un mall. La reapertura va contra las órdenes del gobernador Gavin Newsom de restringir los negocios debido a la pandemia de coronavirus. Newsom calificó la decisión de "un gran error" que podría retrasar la recuperación del estado del coronavirus.

8:03 Rusia supera a Alemania y Francia en número de casos de coronavirus. El recuento de casos de coronavirus en Rusia subió hasta los 177.160 el jueves tras un aumento récord diario en las infecciones, lo que significa que ahora el país registra el quinto número más alto de casos del mundo.

El número de nuevos casos del nuevo virus aumentó en 11.231 en las últimas 24 horas y más de la mitad de todos los casos y muertes están en Moscú, el epicentro del brote en Rusia, que el jueves registró un aumento récord de 6.703 nuevos casos.

7:58 El superávit comercial de China con Estados Unidos fue de US$22.870 millones en abril, según un cálculo de Reuters basado en datos de aduanas chinos. En marzo la cifra fue de US$ 15.33 mil millones.

7:55 China acusó al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, de decir una mentira tras otra en sus ataques contra Beijing. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, además señaló que apoya a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su intento de identificar los orígenes de la pandemia Covid-19.

"Si bien los científicos no han llegado a una conclusión, ¿por qué el Secretario Pompeo está llegando a la conclusión apresurada de que el virus proviene de un laboratorio de Wuhan? ¿Dónde está su prueba? Muéstranos la prueba. Si no puede mostrar ninguna evidencia, entonces todavía puede estar en el proceso de inventar esta evidencia ", dijo Chunying.

7:46 El Banco de Inglaterra se abstuvo de inyectar más estímulos a la economía británica, pero dos de sus nueve dirigentes votaron a favor de una mayor compra de bonos. El banco central dijo que está dispuesto a tomar más medidas para contrarrestar el impacto del coronavirus en la economía de Reino Unido.

La institución dijo que su Comisión de Política Monetaria mantuvo el tipo de interés bancario en su mínimo histórico del 0,1% y conservó su objetivo de compra de bonos, en su mayor parte deuda del Estado británico, en 645.000 millones de libras. Además, prevé una caída del 14% en la economía británica en 2020, tras lo cual se produciría una recuperación del 15% en 2021.

7:44 La producción de la industria alemana se desplomó un 9,2% en marzo, esto supone un ritmo de descenso más rápido desde que comenzaron los registros actuales en 1991. El sector automovilístico, que era el mayor exportador de Alemania y daba empleo a más de 800.000 personas antes del brote, se contrajo un 31,1% en el mes.

MIÉRCOLES 6 DE MAYO

18:00 El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó este miércoles de que se han registrado otras 232 muertes en el estado en las últimas 24 horas, si bien ha destacado que los números "siguen estando por debajo de donde se encontraban" cuando estalló la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.

Tal y como explicó en una rueda de prensa, 207 de esos decesos se han registrado en hospitales, mientras que otros 25 se han producido en residencias de ancianos y centros de día. Se trata del tercer día consecutivo que la cifra de fallecidos se encuentra en torno a los 230.

Además, la cifra de hospitalizados sigue descendiendo de forma gradual. En este sentido, ha subrayado que la disminución de los ingresados demuestra que las medidas de restricción establecidas para frenar la propagación de la Covid-19 están funcionando.

Por el momento se han registrado en el estado 25.028 muertos y más de 326.000 contagios, tal y como ha informado el diario local 'The New York Times'. Sin embargo, dado que la cifra de nuevos infectados se ha estabilizado, Cuomo ha indicado que algunas áreas podrían ser reabiertas a partir del 15 de mayo.

El gobernador anunció, por otra parte, que el exdirector ejecutivo de Google Eric Schmidt encabezará una comisión cuyo objetivo es dilucidar cómo reanudar el servicio público en Nueva York una vez el virus esté bajo control.

Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, ha registrado ya 72.617 muertos y más de 1,2 millones de casos confirmados, lo que supone prácticamente un tercio de todos los infectados a nivel global.

16:45 La cifra de muertos por Covid-19 en el Reino Unido llegó a 30.076 personas, dijo el miércoles el ministro Robert Jenrick, después de que se registraran 649 nuevos fallecimientos. Gran Bretaña es el país europeo con más fallecidos, superando a Italia -que totaliza 29.684 muertos- y a España -que suma 25.857 decesos-.

15:30 Donald Trump dijo que su grupo de trabajo sobre el coronavirus cambiaría de enfoque para revivir la actividad empresarial y la vida social en Estados Unidos. El grupo de trabajo hasta la fecha ha incluido profesionales médicos enfocados en la lucha contra la pandemia, algunos de los cuales a veces han ofrecido orientación contraria a la de Trump, como los plazos para relajar los confinamientos y la paralización de la economía.

Las directrices de la Casa Blanca dicen que el número de nuevos casos debe tender a disminuir durante 14 días y que se deben realizar pruebas de coronavirus mucho más amplias y otras medidas de seguridad antes de que puedan levantarse los cierres.

14:38 El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el miércoles sobre los riesgos de una vuelta a los confinamientos si los países que van dejando atrás las restricciones por la pandemia no manejan las transiciones "con mucho cuidado y un enfoque gradual".

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enumeró una serie de pasos necesarios antes de que los países retiren las medidas diseñadas para controlar la propagación de la enfermedad respiratoria Covid-19, como los controles de vigilancia y la preparación del sistema de salud.

"El riesgo de volver al confinamiento sigue siendo muy real si los países no manejan la transición con mucho cuidado y en un enfoque gradual", dijo en una videoconferencia en Ginebra.

13:00 El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, renovó el miércoles su agresiva crítica hacia China, culpándola por cientos de miles de muertes debido al coronavirus y exigiendo de nuevo que comparta información sobre el brote.

"Lo sabían. China podría haber evitado la muerte de cientos de miles de personas en todo el mundo. China podría haberle ahorrado al mundo la caída en trastornos económicos", dijo Pompeo en una conferencia de prensa. "China aún se niega a compartir la información que necesitamos para mantener a la gente segura", agregó.

Pompeo rechazó las sugerencias de que él y otros miembros del gobierno de Donald Trump han emitido declaraciones contradictorias sobre los orígenes exactos del nuevo coronavirus mientras culpan a China por el brote inicial en la ciudad de Wuhan.

12:40 España ha prorrogado el estado de alarma impuesto para combatir la pandemia de coronavirus durante dos semanas más, hasta el 24 de mayo, a partir del domingo, lo que permitirá al gobierno controlar los movimientos de la población mientras relaja gradualmente las medidas de confinamiento.

España, donde más de 25 mil personas han muerto a causa de Covid-19, lleva en confinamiento desde mediados de marzo y la anterior prórroga del estado de alarma vencía el sábado por la noche.

11:17 En un nuevo reporte diario sobre el estado del coronavirus a nivel global y nacional, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que en las últimas 24 horas se registraron 1.032 casos nuevos en Chile, de los cuales 893 presentaron síntomas y 139 fueron asintomáticos. Así, un 13,4% de los casos que han diagnosticado con la enfermedad son sin síntomas. En total, los casos confirmados alcanzan los 23.048 hasta el momento.

En cuanto a los fallecidos, el secretario de Estado lamentó 6 víctimas fatales, con lo que las muertes a nivel nacional alcanzan 281.

En lo que el Mañalich denominó "la batalla por Santiago", anunció una serie de medidas que entran en vigencia el viernes a las 22 horas. Se decidió que se instalarán barreras sanitarias en los accesos que llevan desde la Región Metropolitana hacia Valparaíso y Viña del Mar, con lo que los accesos estarán "severamente limitados" y "fiscalizados muy severamente".

Entrarán en cuarentena este viernes Cerro Navia, Conchalí, La Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Peñalolén, San Joaquín, San Miguel y Renca.

Salen del confinamiento la comuna de Ñuñoa -después de 7 semanas- y el circuito urbano de Punta Arenas -pero se mantendrá un cordón sanitario-. Además, se desplaza el eje del límite en Puente Alto, aumenta la zona considerada en San Bernardo y se amplía a toda La Pintana y San Ramón.

9:55 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revirtió hoy su plan para reducir fuerza de trabajo de coronavirus y dijo que el grupo asesor sobre Covid-19 de la Casa Blanca continuaría su trabajo en torno a la pandemia, enfocándose en las vacunas y las opciones terapéuticas.

"Debido a ese éxito, la Fuerza de Tarea continuará indefinidamente con su enfoque en SEGURIDAD Y ABRIR NUESTRO PAÍS OTRA VEZ. Podemos agregarle o restarle personas, según corresponda. La Fuerza de Tarea también estará muy enfocada en Vacunas y Terapias", escribió Trump en un hilo en su cuenta de Twitter.

9:45 Se estima que en todo el mundo se han contagiado de Covid-19 al menos 90 mil trabajadores de la salud -y es posible que la cifra sea el doble-, dijo hoy el Consejo Internacional de Enfermeros (CIE). La enfermedad ha matado a más de 260 enfermeros, informó la agrupación en un comunicado instando a las autoridades a mantener registros más precisos para ayudar a prevenir la propagación del virus entre el personal y los pacientes.

El CIE dijo hace un mes que 100 enfermeros y enfermeras habían muerto en la pandemia provocada por el coronavirus. "La cifra de infecciones entre los trabajadores de la salud ha aumentado de 23 mil a más de 90 mil, pero todavía es una subestimación porque no (cubre a) todos los países del mundo", dijo a Reuters Television Howard Catton, director ejecutivo de CIE.

La estimación de 90 mil se basa en información compilada en 30 países de asociaciones nacionales de enfermería, cifras gubernamentales e informes de medios. El grupo representa 130 asociaciones nacionales y más de 20 millones de enfermeras registradas.

9:35 El estado francés brindará apoyo financiero a los trabajadores de la industria del arte y la cultura, muchos de los cuales han perdido sus empleos durante el confinamiento por el coronavirus, dijo el miércoles el presidente Emmanuel Macron.

Su gobierno estaba presionado para ayudar a aquellos conocidos en Francia como intermitentes del espectáculo, o trabajadores temporarios del negocio del entretenimiento. Entre ellos hay bailarines, comediantes, escenógrafos, cineastas y creadores de festivales, cuyos empleos suelen girar en torno a eventos de la primavera y el verano boreal.

Estos trabajadores se benefician de un esquema especial de seguro de desempleo, que les permite recibir un ingreso mensual del Estado siempre que trabajen 507 horas durante un período de 12 meses. Pero los intermitentes dicen que su año ha desaparecido por la cuarentena del coronavirus, que en Francia incluyó el cierre de teatros, salas de conciertos y cines, además de la cancelación de festivales. Macron dijo que quería que el gobierno se comprometiera a una extensión de 12 meses a los pagos actuales a partir de fines de agosto.

9:33 Los empleadores privados de Estados Unidos despidieron a una cifra récord de 20,236 millones de trabajadores en abril, en medio de los cierres obligatorios de negocios por la pandemia de coronavirus, una cifra que sugiere pérdidas históricas del sector laboral el mes pasado en el país.

El desplome de las nóminas privadas sugiere que los confinamientos a nivel nacional para detener la propagación del Covid-19 podrían haber dejado cicatrices profundas en la economía, incluso aunque en algunas partes del país los negocios no esenciales están reabriendo.

El reporte de ADP mostró que el sector del ocio/hotelería perdió 8,61 millones de empleos el mes pasado, lo que equivale más del 40% de los despidos en el sector privado. Los impactantes números eran esperados, ya que 30,3 millones de personas han presentado solicitudes de beneficios por desempleo desde el 21 de marzo, lo que implica que casi uno de cada cinco trabajadores se quedó sin empleo en poco más de un mes.

9:18 La prevención y el control del coronavirus en China aún encara enorme incertidumbre, dijo hoy el presidente Xi Jinping. Por lo mismo, el gabinete planea tomar más medidas para aliviar la carga tributaria de las empresas y reforzar la asistencia al flujo de créditos.

En una reunión distintapor liderada por el primer ministro Li Keqiang, el gobierno dijo que apoyará a los bancos para que emitan más préstamos no garantizados, al tiempo que extenderá los plazos de pagos de créditos y comisiones a las firmas que no despidan a trabajadores, informó la televisión estatal.

9:13 El gobierno alemán y los 16 estados federales se han puesto de acuerdo en una reunión hoy para prorrogar las medidas de distanciamiento social hasta el 5 de junio con el fin de ayudar a frenar la propagación del nuevo coronavirus, dijeron dos de los participantes.

Pero las fuentes también dijeron que la canciller Angela Merkel y los jefes de los estados han acordado relajar las restricciones, permitiendo que los miembros de dos viviendas se puedan reunir.

8:36 Se espera que las exportaciones e importaciones de China registren descensos de dos dígitos en abril después de una recuperación tentativa en marzo. Es probable que los envíos fuera del país asiático hayan caído un 15,7% en abril respecto al año anterior, según una estimación media de la encuesta de 28 economistas, mucho peor que una contracción del 6,6% en marzo. Las exportaciones se contrajeron un 17,2% en los primeros dos meses del año.

Mientras tanto, se espera que las importaciones se hayan reducido un 11,2% respecto al año anterior, la mayor caída desde 2016 y una caída del 0,9% en el mes anterior, ya que la demanda interna se mantuvo tibia.

8:34 Tasa de desempleo promedio de Nueva York puede triplicarse al 12% este año, más que la Gran Recesión, ya que la caída de los ingresos fiscales abre una brecha presupuestaria de US$ 8,7 mil millones, según el Contralor de esa ciudad, Scott Stringer. Las pérdidas de empleo aumentarían a fines de junio, con más de 900.000 personas afectadas, es decir, uno de cada cinco neoyorquinos que trabajan. Los restaurantes, hoteles y tiendas minoristas serán los más impactados.

7:57 España busca extender el estado de emergencia por dos semanas más y el presidente Pedro Sánchez se reunió con la oposición para buscar apoyo en la medida. "Levantar el estado de emergencia sería un error total e imperdonable", dijo Sánchez, y agregó que los miles de millones en ayuda estatal para ayudar a las empresas y las personas afectadas por el cierre fueron liberados gracias al decreto de emergencia.

7:55 Las ventas al por menor en la zona del euro sufrieron su mayor disminución histórica en marzo. Las ventas en los 19 países que comparten la zona euro cayeron un 11,2% en marzo con respecto a febrero y un 9,2% en términos interanuales, según la agencia de estadísticas de la UE, Eurostat.

Las caídas fueron más pronunciadas que las expectativas del mercado, que eran de un 10,5% y un 8,0% respectivamente, según una encuesta entre economistas realizada por Reuters.

7:53 Reino Unido está elaborado un plan de tres fases para relajar el confinamiento por el coronavirus que se impuso a finales de marzo, según el periódico The Times. La primera fase implicará la reapertura de pequeñas tiendas junto a lugares de trabajo al aire libre y la segunda ampliará la reapertura a grandes centros comerciales, al tiempo que se alentará a más gente a ir al trabajo. Los pubs, restaurantes, hoteles y centros de ocio estarán entre los últimos en abrir, dijo el medio británico.

7:51 La deuda pública de Italia aumentará hasta casi el 160% del PIB este año y su economía se contraerá debido a la crisis del coronavirus, según estimó el ejecutivo de la Unión Europea. El órgano ejecutivo de la Comisión Europea dijo que la deuda de Italia iba a subir al 158,9% del PIB este año antes de caer levemente en 2021, lo que supone un aumento sustancial con respecto al ya de por sí elevado 134,8% que registraba en 2019, a su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial.

7:46 Colombia extenderá por dos semanas más, hasta el 25 de mayo, una cuarentena nacional para frenar la transmisión del coronavirus, dijo el martes el presidente Iván Duque, al anunciar que otras actividades económicas diferentes a la construcción y la manufactura se restablecerán gradualmente. Es la tercera vez que el presidente prolonga el aislamiento preventivo obligatorio, inicialmente declarado desde el 25 de marzo hasta el 12 de abril.

Duque precisó que podrán retomar actividades algunos sectores industriales, las ventas al por mayor de automotores, muebles y de comercios como lavanderías, papelerías, librerías, que cumplan con los protocolos de seguridad. Además, a partir del 11 de mayo, los niños entre 6 y 17 años podrán salir de sus casas tres veces a la semana media hora al día en compañía de un adulto que no haga parte de la población de alto riesgo.

MARTES 5 DE MAYO

19:40 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este martes que "es posible que haya algunas" muertes a causa del coronavirus a medida que los estados revierten las restricciones impuestas para contener su propagación y comienzan a reactivar la economía.

"Es posible que haya algunas (muertes) porque (las personas) no estarán encerradas en un apartamento o una casa o lo que sea", indicó Trump durante una entrevista en la cadena ABC.

Sin embargo, Trump señaló que, "al mismo tiempo, vamos a practicar el distanciamiento social, vamos a lavarnos las manos, vamos a hacer un montón de las cosas que hemos aprendido durante el último período de tiempo".

En este sentido, el mandatario estadounidense defendió la necesidad de reabrir la economía de los estados y que las restricciones sociales han llevado a las personas a sufrir sobredosis y suicidios. "Mira lo que está pasando. La gente está perdiendo sus trabajos. Tenemos que estar de vuelta y eso es lo que estamos haciendo", aseveró.

Además, ha urgido al país a avanzar hacia la reapertura económica y ha instado a los ciudadanos estadounidenses a verse como "guerreros" a este respecto. También, agregó que no es "realista" mantener las recomendaciones de distanciamiento social durante un plazo de tiempo largo. "No podemos sentarnos en nuestra casa durante los próximos tres años", dijo.

19:00 Argentina superó el martes los 5.000 casos de coronavirus, con 264 personas fallecidas por la pandemia, informó el Gobierno en un comunicado.

Este martes fueron confirmados 134 nuevos casos de COVID-19, con lo que se totalizan 5.020 registros positivos de coronavirus en el país, dijo el Ejecutuvo en un informe diario en el que señaló que en la jornada se registró dos fallecimientos.

Del total de esos casos, 927 (18,5%) son importados, 2.207 (43,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1.445 (28,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica .

Argentina se encuentra en cuarentena obligatoria hasta el 10 de mayo con el fin de evitar el incremento de la pandemia de coronavirus.

El gobierno argentino dispuso el aislamiento social obligatorio el 20 de marzo, aunque previamente a esa fecha las autoridades ya habían decretado un censo en las actividades escolares.

18:00 Colombia extendió por dos semanas más, hasta el 25 de mayo, una cuarentena nacional para frenar la transmisión del coronavirus, dijo el martes el presidente Iván Duque, al anunciar que otras actividades económicas diferentes a la construcción y la manufactura se restablecerán progresivamente.

Se trata de la tercera vez que el presidente prolonga el aislamiento preventivo obligatorio, aislado desde el 25 de marzo hasta el 12 de abril.

"Hoy más que nunca tenemos que ser capaz de recuperar cada vez más espacio de vida productiva, pero hacerlo con la responsabilidad de seguir protegiendo la vida y seguir protegiendo la salud", dijo Duque en una intervención televisada.

Duque precisó que podría retomar actividades algunos sectores industriales, las ventas al mayor de automotores, muebles y comercios como lavanderías, papelerías, librerías, que cumplan con los protocolos de seguridad.

"Eso demuestra que estamos dando pasos como país, responsablemente para reactivar nuestra economía y al mismo tiempo salvando vidas y protegiendo la salud", determinó Duque.

"Si bien todavía hay algunos sectores que todavía no van a comenzar a recuperar esa vida productiva, esos sectores tienen que tener un mensaje de certidumbre y de esperanza", agregó.

Además, a partir del 11 de mayo los niños entre los 6 y 17 años pueden salir de sus casas tres veces a la semana media hora al día en compañía de un adulto que no haga parte de la población de alto riesgo.

El mandatario aseguró que en los municipios del país que no han reportado casos de COVID-19 también se reanudarán paulatinamente las actividades económicas y de comercio con altas medidas de seguridad que requieren supervisar los alcaldes.

17:00 São Luis, ubicada al nordeste de Brasil, se convirtió este martes en la primera ciudad importante de ese país en imponer un confinamiento por la pandemia del coronavirus.

La medida cubre también partes de otros tres municipios con una población total de alrededor de 1,3 millones de personas en el estado de Maranhão. Prohíbe que la gente salga, excepto para comprar víveres, medicamentos o artículos de limpieza.

Maranhão, el estado del noreste del cual São Luis es la capital, no ha sufrido lo peor de la crisis, a diferencia de Amazonas, donde los hospitales están sobrepasados y las autoridades han recurrido a enterrar a las víctimas en fosas comunes.

Pero con 4.227 casos confirmados y 249 muertes, el estado más pobre de Brasil lidia con un importante número de contagios.

En una entrevista con Reuters, el gobernador de Maranhão, Flavio Dino, dijo que el 95% de las camas de cuidados intensivos de los hospitales públicos del estado en el área puesta en cuarentena están ocupadas.

La medida, que durará hasta el 14 de mayo, fue ordenada por un tribunal pero cuenta con el apoyo del gobernador. Se da en momentos en que el apoyo a las restricciones ha caído en Brasil, ya que el impacto económico de la pandemia plantea preocupaciones sobre el hambre en las comunidades pobres.

Brasil es la nación más afectada en América Latina, con 105.222 casos confirmados y 7.288 muertes hasta el lunes, según el Ministerio de Salud. (Reuters)

14:50 Perú superó hoy los 50 mil casos confirmados de coronavirus, informó el presidente Martín Vizcarra, mientras el país cumple una cuarentena desde mediados de marzo en busca de frenar la pandemia que prácticamente ha paralizado al país.

El país es el que registra más contagios en América Latina, alcanzando los 51.189 hoy, frente a los 47.372 del reporte del lunes, lo que está provocando el colapso de los hospitales. Los fallecidos, en tanto, alcanzaron los 1.444 hoy, desde las 1.344 víctimas fatales reportadas en el informe previo.

El gobierno peruano ha extendido la cuarentena hasta el 10 de mayo en busca de evitar más enfermos, la tercera ampliación desde el 15 de marzo, en una medida que ha frenado la economía del país minero y dejado a millones sin empleo.

14:00 Las muertes como consecuencia del coronavirus en Estados Unidos superaron hoy las 70 mil, según el recuento de la Universidad de Johns Hopkins, ya que los fallecidos llegan a 70.115 a esta hora, mientras que casi 1,2 millones de personas han dado positivo para el virus en el país, más que el total combinado de los siguientes brotes más grandes en España, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania.

La cifra de fallecidos podría casi duplicarse según un modelo de la Universidad de Washington, citado a menudo por funcionarios de la Casa Blanca, que estima que hasta el 4 de agosto el país podría registrar más de 134 mil muertes, duplicando las víctimas fataales actuales.

13:10 El Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil y México se contraerá por lo menos en 10 puntos porcentuales este año, dijeron el martes economistas de Capital Economics, en uno de los pronósticos más sombríos hasta la fecha para las dos mayores economías de América Latina.

En una nota de investigación titulada "Brasil y México se encaminan a contracciones de dos dígitos", citaron el impacto económico cada vez más devastador de la pandemia del coronavirus y las medidas de aislamiento social para combatirlo, pero no dieron pronósticos específicos.

12:30 Las muertes por Covid-19 en Italia aumentaron en 236 el martes, frente a las 195 del día anterior, dijo la Agencia de Protección Civil, por lo que el total de fallecidos alcanzó 29.315 personas.

En tanto, el recuento diario de nuevas infecciones llegó a 1.075 contra 1.221 en el día anterior, lo que de acuerdo a la autoridades representa el menor número de casos nuevos en dos meses. El total de contagiados es de 213.013 personas. La agencia sostuvo que 1.512 millones de personas habían sido examinadas para detectar el virus frente a 1.480 millones el día anterior, en una población de alrededor de 60 millones.

11:09 La tasa oficial de desempleo de Estados Unidos en abril, que se publicará el viernes, reflejará la devastadora destrucción de empleos derivada del coronavirus, pero economistas de la Reserva Federal de Chicago elaboraron una medición particular que busca capturar el verdadero alcance de las pérdidas del sector laboral.

Según su estimación, la tasa real de desempleo en abril -la cual denominaron "U-Cov"- se ubicaría en entre 25,1% y 34,6%, en comparación con las previsiones de un 16% de desocupación entregadas por economistas encuestados por Reuters, que además calculan que los empleadores estadounidenses recortaron 20 millones de puestos de trabajo el mes pasado.

"La tasa oficial de desempleo podría capturar solo una fracción de estas pérdidas", dijeron los economistas de la Fed de Chicago Jason Faberman y Aastha Rajan en una publicación aparecida en su blog el martes, describiendo su lectura "U-Cov" como una medición que incluye la subutilización en el mercado laboral.

10:36 En un nuevo reporte diario sobre el estado del coronavirus en Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que en las últimas 24 horas se registraron 1.373 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.317 presentaron síntomas y 56 fueron asintomáticos. Con esto, el total de contagiados a nivel nacional asciende a 22.016.

En cuanto a los fallecidos, la subsecretaria lamentó la muerte de 5 personas hasta las 21 horas de ayer, con lo que las víctimas fatales alcanzan las 275.

Además, la autoridad hizo un llamado a respetar las cuarentenas en las comunas que se encuentran confinadas, y a quienes no se encuentran bajo la medida restrictiva, les solicitó tomar en cuenta todas las medidas de distanciamiento social posibles.

La letalidad, según el ministro de Salud, Jaime Mañalich, disminuyó hasta 1,2% desde el 1,4% registrado en el país hace algunos días. El secretario de Estado también afirmó que "nos preocupa enormemente que el 85% de los casos nuevos corresponden a la ciudad de Santiago en sus diferentes comunas". Además, agregó que "cuando hablamos de un retorno seguro y del control de la pandemia estamos hablando de dos objetivos que no son contradictorios".

10:26 La actividad empresarial de Estados Unidos se hundió a mínimo récord en abril, ya que el coronavirus golpeó fuertemente la producción de las industrias. El Índice Compuesto de Gerentes de Compra (PMI) de IHS Markit se hundió a 27 el mes pasado, la cifra más baja desde el inicio de la serie a fines de 2009. En marzo, el índice era de 40,9 puntos.

Además, la actividad del sector servicios en Estados Unidos se frenó por primera vez en diez años y medio en abril ante el desplome de los pedidos, lo que podría fortalecer los pronósticos de analistas de que la economía del país tendrá problemas para repuntar de la recesión encauzada por el coronavirus.

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo el martes que su índice de actividad no manufacturera bajó el mes pasado a 41,8. La cifra representa la primera contracción desde diciembre de 2009. También es el nivel más bajo desde marzo de 2009 y se produce desde la lectura de 52,5 de marzo.

10:09 La producción industrial de Brasil se derrumbó en marzo un 9,1% debido a la paralización causada por el coronavirus, según las cifras oficiales publicadas el martes, un declive mayor al proyectado que lleva al sector a los niveles vistos hace casi 17 años. Se trató de la peor lectura mensual para marzo en casi dos décadas e implica que el nivel de la producción es similar al de agosto del 2003, dijo la agencia local de estadísticas IGBE, añadiendo que el sector es ahora un 24% más pequeño que en mayo del 2011.

Tras los sombríos datos de sondeos para abril, la producción industrial brasileña se está adentrando en un periodo sumamente rudo por una evaporación de la demanda y la producción, que además ha generado cuantiosas pérdidas de empleos y cierres de fábricas. De acuerdo a IBGE, el declive de 9,1% en la producción fue más grave que en mayo de 2018, cuando la economía se vio impactada por una huelga nacional de camioneros, y representa la lectura más baja para marzo desde 2002.

9:30 Las cárceles abarrotadas y antihigiénicas de Latinoamérica y el incremento de los contagios de coronavirus en estos centros de la región y de Estados Unidos son una fuente de "grave preocupación", dijo hoy la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH).

En algunos casos, el temor a infecciones ha generado motines, causando la muerte de decenas de presos, como en Venezuela, Perú y Colombia en las últimas semanas. El organismo hizo un llamado a realizar pronto investigaciones independientes sobre estos hechos.

"En muchos países de Latinoamérica, hay situaciones de hacinamiento muy serias", dijo el portavoz de la ACNUDH, Rupert Colville, al referirse a este factor como "de grave preocupación". "Es un problema crónico en el continente y en algunos casos puede ser letal", añadió.

En algunas naciones, los niveles de sobrecapacidad llegan hasta el 500%, dijo el funcionario de la ONU, y añadió que las recientes detenciones por infracciones a las medidas dispuestas para frenar el COVID-19 en lugares como Perú han exacerbado el problema.

8:22 Las oficinas públicas de Uruguay retomaron la atención presencial y este lunes reabrieron un 85% de los comercios del centro de Montevideo. El Gobierno nunca decretó cuarentena obligatoria por la pandemia de Covid-19.

8:18 Israel aisló un anticuerpo clave contra el coronavirus en su principal laboratorio de investigación biológica, dijo el ministro de defensa israelí, calificando el paso como un "avance significativo" hacia un posible tratamiento para la pandemia de COVID-19.

8:14 Gran Bretaña superó a Italia y reporta el mayor número de muertes oficiales por coronavirus en Europa con más de 32.000 muertes. Las cifras semanales de la oficina nacional de estadísticas de Gran Bretaña agregaron más de 7.000 muertes en Inglaterra y Gales, elevando el total para el Reino Unido a 32.313.

8:08 Estudios en Gran Bretaña muestran que la mayoría de las personas que han tenido Covid-19 desarrollan anticuerpos, reveló el lunes el subdirector médico adjunto de Inglaterra Jonathan Van-Tam, quien agregó que es demasiado pronto para decir si contraer la enfermedad esto les da inmunidad a los pacientes. "La abrumadora mayoría de las personas hasta ahora llamadas que han tenido una infección definitiva por COVID-19 tienen anticuerpos en su torrente sanguíneo", dijo Van-Tam en una conferencia de prensa diaria.

7:59 España informó su tercer día consecutivo de muertes por coronavirus por debajo de 200, se registraron 185 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, 21 más que ayer y que elevan a 25.613 el total de fallecidos desde que comenzó la pandemia. También se han notificado 867 nuevos casos confirmados por PCR. En total, 219.329 personas han dado positivo.

En ese contexto, el paro registró un incremento histórico en abril en mitad de la crisis del coronavirus hasta superar los 3,8 millones de personas, pero los beneficiarios de prestaciones por desempleo superaron los 5,2 millones al incluirse los afectados por un ERTE, según ha informado hoy el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

7:56 La economía de Gran Bretaña está en camino de una contracción trimestral sin precedentes del 7% tras las medidas para frenar la propagación de los cierres forzados de coronavirus en todo el país el mes pasado. Además, las cifras mostraron que las ventas mensuales de automóviles habían caído a su nivel más bajo desde 1946 debido al cierre de las salas de exhibición, mientras que alrededor de una cuarta parte de los trabajadores ahora están en un permiso financiado por el gobierno.

7:39 Ohio y otros estados de Estados Unidos están aliviando más las restricciones a las empresas. En Nueva York, el estado estadounidense más afectado, el gobernador Andrew Cuomo, delineó una reapertura gradual de los negocios, comenzando con industrias como la construcción y las regiones menos afectadas, sin entregar fechas.

Estas reaperturas graduales vienen justo cuando The New York Times, dio a conocer que existe un documento interno del gobierno de los EE. UU, que proyecta un fuerte aumento de las muertes diarias para el 1 de junio, llegando a 3.000 fallecidos por día a fines de mayo. Sobre esto, el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, dijo: "Este no es un documento de la Casa Blanca ni ha sido presentado a la Fuerza de Tarea de Coronavirus ni ha sido sometido a una investigación de antecedentes entre agencias".

LUNES 4 DE MAYO

17:50 Los primeros ministros de los estados de Alemania acordarán el miércoles nuevas medidas para evitar las restricciones por el coronavirus en una conversación telefónica con la canciller Angela Merkel, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con el tema.

Se espera que las autoridades den luz verde a la reapertura de grandes tiendas, probablemente a partir del 11 de mayo, según las fuentes.

Los estados también acordarán la reapertura gradual de las escuelas para todos los cursos, aunque a la mayoría de los niños solo se les permitirá ir a una clase en turnos rotativos, no a diario, dijeron las fuentes.

Además, las fuentes aseguran que los estados controlan la Bundesliga retome los partidos de la liga de fútbol local a partir del 15 de mayo, pero bajo estrictas condiciones y sin público en los estadios

17:00 El Departamento del Tesoro de EEUU anunció este lunes que planea una emisión de US$ 2,99 billones de deuda desde abril hasta junio para financiar las medidas de estímulo destinadas a paliar los estragos de la pandemia del coronavirus.

Los casi 3 billones de deuda pública suponen casi el doble de lo que el Tesoro pidió prestado durante todo el año pasado, cuando emitió deuda por valor de US$ 1,28 billones.

En un comunicado, el Tesoro indicó que planea pedir prestados otros US$ 677.000 millones para el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre), por lo que al final de año se podría alcanzar un número récord de déficit, ya que en los primeros seis meses del actual año fiscal (desde octubre de 2019 hasta marzo de este año), el país ya emitió US$ 744.000 millones de deuda.

En total, la deuda de Estados Unidos está ya cerca de los US$ 25 billones, según datos del Tesoro.

Ese departamento explicó en su nota que el aumento del endeudamiento se debe "principalmente" al impacto del brote de Covid-19, y argumentó que es necesario para cubrir los programas destinados a ayudar a los individuos que se han quedado sin empleo, así como a las pequeñas y medianas empresas.

Además, la financiación busca suplir la falta de recaudación fiscal del Estado, que ha recolectado menos impuestos por el parón económico y porque se decidió retrasar del 15 de abril al 15 de julio la fecha que tienen los contribuyentes para hacer la declaración de la renta.

En abril, la Oficina de Presupuesto del Congreso de EEUU (CBO, en inglés) proyectó que el déficit fiscal se triplicará hasta alcanzar los US$ 3,7 billones al término del año fiscal 2020, mientras que el desempleo se prevé que alcance el 16% debido a la pandemia.

De momento, casi 30 millones de personas han solicitado el subsidio de desempleo en el último mes y medio.

Asimismo, el primer cálculo de evolución del producto interior bruto (PIB) del primer trimestre del año reveló una contracción del 4,8% anual.

En la potencia norteamericana se han registrado más de un 1,1 millón de casos confirmados y más de 68.000 muertes por el coronavirus, lo que convierte a ese país en el foco de la pandemia a nivel mundial en términos absolutos, según el recuento extraoficial de la Universidad Johns Hopkins.

14:20 El número de personas que murieron a causa del nuevo coronavirus en Francia subió en 306 el lunes, hasta 25.201, la mayor tasa de aumento en cuatro días, según datos del gobierno. Con esto, Francia se convierte en el quinto país en superar los 25 mil fallecidos, superado por Estados Unidos, Italia, Reino Unido y España.

13:30 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó hoy al mundo a unirse para derrotar al nuevo coronavirus. "Este virus estará con nosotros durante mucho tiempo y debemos unirnos para desarrollar y compartir las herramientas para derrotarlo", dijo en una conferencia virtual desde Ginebra.

"Vamos a triunfar mediante la unidad nacional y la solidaridad global", agregó, al elogiar las promesas de los líderes mundiales de destinar US$ 8 mil millones de dólares a la lucha contra la pandemia.

Tedros sostuvo además que el organismo con sede en Ginebra lanzará esta semana su plan estratégico actualizado, que mostrará sus necesidades de financiación para apoyar proyectos internacionales y nacionales para combatir el virus.

12:41 Los líderes mundiales prometieron el lunes US$ 8 mil millones para la lucha contra la pandemia de coronavirus, dijo la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al final de un encuentro presidido por ella.

"En el espacio de pocas horas hemos prometido colectivamente 7.400 millones de euros (US$ 8.070 millones) para vacunas, diagnósticos y tratamiento" contra la enfermedad Covid-19, dijo Von der Leyen, agregando que "esto ayudará a poner en marcha una cooperación mundial sin precedentes", añadió.

11:48 El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo hoy que era "demasiado difícil saber" si los viajes internacionales podrían restablecerse este año, lo que aumenta la posibilidad de que EEUU pueda mantener prohibiciones de viajes, incluso a pesar de que las restricciones internas a la actividad económica se estén levantando paulatinamente.

En una entrevista con Fox Business Network, Mnuchin dijo que Donald Trump estaba "buscando formas de estimular los viajes", pero sugirió que este esfuerzo inicialmente se limitaría a viajar dentro de los Estados Unidos.

Cuando se le preguntó si los viajes internacionales se "abrirían este año", Mnuchin dijo: "Es muy difícil saberlo en este momento. Espero que en el futuro sea ... nuestra prioridad es abrir la economía nacional", agregando que "obviamente, para las personas de negocios que necesitan viajar, habrá viajes de forma limitada. Pero este es un buen momento para que la gente explore América".

10:44 En un nuevo reporte diario sobre el estado del coronavirus en el mundo y Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que en las últimas 24 horas se registraron 980 casos nuevos, de los cuales 876 presentaron síntomas y 104 casos fueron asintómacitos. Con esto el total de contagiados superó los 20 mil en Chile, alcanzando los 20.643 a nivel nacional.

En cuanto a los fallecidos, la autoridad indicó que se contabilizó la muerte de 10 nuevas personas, con lo que las víctimas fatales llegaron a 270.

La subsecretaria de Prevensión del Delito, Katherine Martorell, recordó que desde mañana se hace efectiva la cuarentena en seis comunas más: Cerrillos, parte de Quilicura, Recoleta y Santiago completo, además de Antofagasta y Mejillones.

9:55 Representantes de Naciones Unidas pidieron hoy un esfuerzo global para desarrollar y distribuir a todo el mundo y a precios asequibles, vacunas, tratamientos y kits de pruebas contra el Covid-19.

"Estas nuevas herramientas nos ayudarán a controlar completamente la pandemia y deben ser tratadas como bienes públicos globales disponibles y asequibles para todos", dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al inicio de una conferencia mundial de donantes que pretende recaudar al menos US$ 8 mil millones para la lucha contra el coronavirus.

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en el mismo evento: "La medida definitiva del éxito no será la rapidez con la que podamos desarrollar herramientas, tendrá que ver con cómo podemos distribuirlas equitativamente. Ninguno de nosotros puede aceptar un mundo en el que algunas personas están protegidas mientras que otras permanecen expuestas".

9:10 El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha extendido formalmente el estado de emergencia del país hasta finales de mayo, manteniendo las restricciones vigentes, pero insinuando que algunas de ellas podrían relajarse antes si se reduce la tasa de nuevas infecciones. La autoridad realizó un llamado a adoptar un "nuevo estilo de vida".

La decisión de declarar emergencia se produjo en abril, casi tres meses después de que Japón detectara su primer caso de coronavirus a mediados de enero y comenzara su prolongada batalla para controlar la enfermedad. Se teme que el sistema médico de Japón podría colapsar si las infecciones continúan aumentando. Abe admitió que las tensiones en el sistema médico aún son graves y que el número de pacientes en estado crítico se había triplicado desde que se hizo la declaración de emergencia a principios del mes pasado.

A diferencia de las respuestas más estrictas y legalmente aplicadas en otros lugares, la estrategia de Japón ha implicado una combinación del cierre formal de muchos espacios públicos y la esperanza de que las personas participen en un distanciamiento social voluntario y logren una reducción del 80% en el contacto de persona a persona. Bajo este sistema, los pequeños restaurantes y otras empresas han podido permanecer abiertos.

El primer ministro prometió una revisión de la situación a mediados de mes, con los museos, las bibliotecas y algunas otras instalaciones que probablemente se reabrirán si toman suficientes medidas de precaución, mientras que aún no se ha establecido una fecha firme para la reapertura de las escuelas. Oficialmente, Japón ha registrado más de 15 mil casos y 550 muertes.

8:50 Los líderes mundiales celebrarán el lunes una "maratón" para recaudar al menos 7.500 millones de euros (US$ 8.200 millones) para investigar una posible vacuna y tratamientos para el coronavirus, pero Estados Unidos no participaría del evento.

Entre los organizadores están la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Japón, Canadá y Arabia Saudita, que buscan recaudar fondos durante varias semanas o meses, sumándose a los esfuerzos del Banco Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates, entre otros.

8:32 La economía de Hong Kong registró en el primer trimestre su contracción anual más profunda desde al menos 1974. Anualmente, la economía se contrajo 8.9%, en comparación con un 3.0% revisado en el cuarto trimestre de 2019. Esa fue la contracción más pronunciada en un solo trimestre desde que comenzaron los registros en 1974, dijo el gobierno.

8:28 Este lunes Ecuador da luz verde a la fase de distanciamiento social en Ecuador. Esta nueva etapa significa que solo pueden circular vehículos cuyo último número de la placa sea 1 y 2. El país aún sigue en toque de queda desde las 14:00 hasta las 05:00.

8:20 Israel comienza relajamiento de las medidas de cuarentena total con reapertura de escuelas. Los establecimientos educacionales para niños en los grados 1-3, de seis a nueve años, han reabierto, luego de la apertura de algunas tiendas a fines de abril. Los hoteles, gimnasios, piscinas, bibliotecas, museos, tratamientos no médicos y escuelas para los grados 4-6 reabrirían el 17 de mayo si el gabinete aprueba este plan el lunes. Si las tasas de infección siguen siendo bajas, los restaurantes, cines, salones de eventos y los grados escolares 7-10 podrán abrir el 31 de mayo.

8:08 Perú comienza reactivación de la economía y libera 27 actividades industriales. Tras más de un mes y medio con cuarentena total -la medida inició el 16 de marzo- el país anunció que durante mayo comienza la fase uno del término del confinamiento por la pandemia, lo que incluye la reanudación, de forma gradual, de 27 actividades en cuatro sectores económicos: minería e industria, construcción, servicios de turismo y restaurantes, y comercio.

8:00 Italia se prepara para dar pie al fin de la cuarentena total con la reapertura de comercios y parques. En esta primera etapa, los habitantes de Italia podrán moverse con mayor libertad dentro de sus propias regiones -no pueden visitar otras-, ver a familiares, ir a los parques reabiertos con sus hijos e ir en bicicleta o correr más lejos de casa, siempre en grupos pequeños de personas y con medidas sanitarias. Además, las fábricas pueden reiniciar las líneas de producción inactivas.

En cuanto a las tiendas, la mayoría deben permanecer cerradas hasta el 18 de mayo. Los restaurantes y bares solo pueden ofrecer comida para llevar, mientras que las escuelas, los cines y los teatros permanecerán cerrados por un futuro indefinido.

7:45 España da comienzo a primer día de la fase cero con la reapertura del comercio. La medida que apunta a ir disminuyendo el confinamiento comenzó el fin de semana cuando se le permitió a los ciudadanos salir y practicar deporte.

Este lunes, peluquerías y pequeños comercios con cita previa o restaurantes que vendan comida para llevar podrán abrir, lo que está orientado a reactivar la economía después de mes y medio de cuarentena. Los establecimientos deberán desinfectarse dos veces al día y tener dispensadores de gel hidroalcohólico, además de un horario o pasillo preferente para mayores de 65 años. En esta fase será obligatorio el uso de mascarilla en transporte público (autobús, ferrocarril, metro, marítimo, aéreo y taxi) y recomendable en todo tipo de actividades fuera del hogar.

DOMINGO 3 DE MAYO

19:20 Estados Unidos y Brasil, dos de los países que se han visto mayormente afectados por el avance Covid-19, reportaron alarmantes cifras esta jornada. En el caso del primero, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) informaron 1.452 nuevas muertes, con lo que el país liderado por Trump superó la barreras de los 65 mil decesos (65.735).

Este domingo se contabilizaron 1.122.486 casos de coronavirus en el país, un aumento de 29.671 respecto a su recuento previo, informaron las autoridades.

En Brasil en tanto, se superó los 100 mil contagiados. Se registraron 4.588 casos nuevos de coronavirus y 275 muertes en las últimas 24 horas, dijo el domingo el Ministerio de Salud. El país ahora registra 101.147 casos confirmados del virus y 7.025 muertes. El número de casos aumentó cerca de un 5% el domingo respecto al día previo, mientras que las muertes crecieron cerca de un 4%, dijo el ministerio.

17:45 En cadena nacional el ministro de Salud, Jaime Mañalich señaló que, a raíz de los últimos hechos registrados esta madrugada en Maipú donde se realizó una fiesta masiva, es que se decidió endurecer las medidas de fiscalización de locales, donde incluso la seremi de salud metropolitana ya clausuró varios sitios en la capital.

En esa línea, se decidió cambiar de estrategia y los anuncios ya no se harán esquemáticamente una vez por semana (los días martes), sino que se harán en la medida de lo necesario. En esta jornada se anunció el ingreso a cuarentena, a contar del martes a las 22:00 horas, las comunas de Cerrillos, Quilicura, Recoleta y la parte faltante de Santiago, en la Región Metropolitana. Las dos primeras son de gran relevancia industrial, donde albergan un importante porcentaje de superficie destinado a bodegas.

En regiones, ingresaron las comunas de Mejillones y Antofagasta en la región de Antofagasta. La restricción sanitaria para estas comunas regirá inicialmente por siete días, con posibilidad de extenderse de ser necesario.

16.30 El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que hay "una cantidad significativa de evidencia" de que el nuevo coronavirus salió desde un laboratorio chino, pero no refutó la conclusión de las agencias de inteligencias estadounidenses de que no fue hecho por el hombre.

"Hay una cantidad significativa de evidencia de que esto vino desde ese laboratorio en Wuhan", dijo Pompeo al programa "This Week" de ABC, refiriéndose al virus que surgió a fines del año pasado en China y que ha matado a unas 240 mil personas en todo el mundo, incluidas más de 67 mil en EEUU.

Pompeo contradijo por un momento un comunicado emitido esta semana por la principal agencia de espionaje de EEUU sobre que el virus no parece ser hecho por el hombre ni haber sido modificado genéticamente.

Ese comunicado debilitó las teorías de conspiración defendidas por activistas contra China y algunos partidarios del presidente Donald Trump, quien sugirió que fue desarrollado en un laboratorio de armas biológicas del gobierno chino.

"Los mejores expertos hasta ahora parecen creer que fue hecho por el hombre. No tengo razón para desconfiar de eso en este punto", dijo Pompeo.

14.00 Los sectores económicos clave en Perú como minería, industria y construcción reanudarán sus actividades de forma gradual desde mayo, tras permanecer prácticamente paralizados por una cuarentena desde mediados de marzo por el coronavirus, dijo el domingo el gobierno.

En un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano la norma precisó que se podrá reiniciar la explotación, almacenamiento y transporte en la gran minería; así como los proyectos en construcción de interés nacional e hidrocarburos.

La minería concentra un 60% de todas las exportaciones de Perú, el segundo productor mundial de cobre, después de Chile.

Para el reinicio de las actividades, en una primera fase de cuatro mensuales hasta agosto, las empresas deberán implementar protocolos sanitarios para evitar contagios, los que serán fiscalizados por las autoridades de salud, dijo el decreto.

El decreto supremo del domingo incluye la reanudación gradual de la producción de insumos para el sector agropecuario, la pesca industrial y la metalmecánica, entre otros. Respecto a la construcción considera los proyectos inmobiliarios, de infraestructura, saneamiento, transporte y comunicaciones.

"Es necesario comenzar la recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las precauciones y medidas de protección para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte de la enfermedad", dijo el decreto supremo.

13.30 Hubo 174 muertes más por la epidemia de Covid-19 en Italia el domingo, lo que se compara con 474 el día anterior, dijo la Agencia de Protección Civil, que detalló que es la menor cantidad de fallecimientos diarios desde el 10 de marzo.

El número diario de nuevos casos también disminuyó bruscamente a 1.389, frente a los 1.900 del sábado. En las últimas semanas de la epidemia, que comenzó en Italia el 21 de febrero, el número de muertes diarias ha tendido a disminuir los domingos para volver a aumentar al día siguiente.

Sin embargo, los últimos datos siguen siendo alentadores para el país, que se prepara para reducir gradualmente su bloqueo de ocho semanas, el más largo de Europa, a partir del lunes.

El número total de muertes en Italia desde que el brote apareció el 21 de febrero es ahora de 28.884, dijo la Agencia de Protección Civil, la segunda más alta del mundo después de Estados Unidos. El número de casos confirmados llega a 210.717, la tercera cifra mundial más alta después de EEUU y España.

12:10 Con positivas noticias desde Valparaíso, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, dio a conocer la entrada en operación del hospital Gustavo Fricke, que permitirá sumar más de 550 camas a la red para enfrentar la pandemia por Covid-19 que azota al país.

Con esto, dieron por cumplido el adelantamiento de cinco nuevos centros hospitalarios, y que en su conjunto suman 4.000 camas al sistema.

Respecto al reporte diario, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que a nivel nacional el número de contagiados bordea los 20 mil (19.663). Además, se registraron 1.228 nuevos contagiados en las últimas 24 horas (hasta las 21:00 horas de ayer) y 116 de ellas, fueron asintomáticos.

Del total de contagiados, 10.041 personas que ya se han recuperado y se les entregará a contar de esta semana el denominado carné covid. Además, hubo 13 personas fallecidas, todas en la región Metropolitana, totalizando 260 a nivel país.

Por último, la autoridad señaló que se alcanzó el nivel de testeo más alto de la Latinoamérica, con 11.027 exámenes por millón de habitantes.

Respecto a la situación en regiones del país, dijo que "nos alegra que la medida de cuarentena en Arica está funcionando, donde hubo solo un caso notificado" les preocupa la región de Tarapacá, donde crecieron 22% los casos.

"Nos preocupa enormemente la Región Metropolitana, que representa el 81% de los nuevos casos notificados. Y si bien, el aumento de casos está ligado a un aumento de testeo, la verdad que Santiago llama a la preocupación. Una cosa es ver papeles y otra cosa es ver la realidad que se ve en la calle, donde medidas tran estrictas como las que han sido indicadas, no se están respetando", dijo Mañalich.

Por lo anterior, es que la autoridad señaló que incrementarán esfuerzos y endurecerán medidas de fiscalización en distintos barrios de la capital.

Respecto a la situación en el mundo, la autoridad dijo que el virus continúa avanzando con distintas intensidades, llegando a los de 3.550.000 infectados comprobados, pues puede existir un porcentaje importante que no ha sido diagnosticado.

Dentro de la región, Brasil lidera el número de infectados, donde tiene casi 100 mil. Además, hoy reportó 6.761 personas muertes, y la situación en el resto de Latinoamérica sigue siendo compleja. Ecuador tuvo 1.371 fallecidos, Perú 1.200 y Colombia 324.

12:00 Este domingo, España dio a conocer la cifra más baja de muertes diarias desde el 18 de marzo pasado, reportando 164 fallecimientos. El Ministerio de Sanidad informó que, a la fecha, se han reportado un total de 25.264 fallecidos por coronavirus y 217.466 casos confirmados por PCR, 838 infectados más desde este sábado.

Asimismo, han superado la enfermedad un total de 118.902 pacientes, lo que supone 1.654 recuperados más desde ayer.

SÁBADO 2 DE MAYO

18:40 Casi 5.000 casos nuevos reportó esta jornada Brasil. El gobierno liderado por Jair Bolsonaro tuvo 4.970 nuevos casos de coronavirus y 421 muertes, liderando la tasa de contagios en la región.

Según informó Reuters, el país suma un total de 95.559 casos confirmados del virus y 6.750 muertes. Los nuevos casos crecieron cerca de un 5,4% el sábado respecto al día previo, mientras que las muertes aumentaron aproximadamente un 6,7%.

Perú es otro de los países que se ha visto mayormente impactado por el avance del covid-19 en la región. El número de infectados en el país andino aumentó a 42.534, poco más de 10.000 en cuatro días, mientras los fallecidos por la enfermedad sumaron 1.200, casi 350 más en ese mismo lapso, según datos difundidos el sábado por el Ministerio de Salud.

El presidente del país vecino, Martín Vizcarra, informó que China prometió ayuda rápida para combatir la pandemia, consignó Reuters.

Vizcarra afirmó que el diálogo con Xi Jinping se produjo el viernes -la segunda comunicación que han mantenido los mandatarios en casi un mes-, donde le detalló el enfoque de su país para frenar la pandemia. "Hay un gran compromiso del gobierno chino a través de su presidente de apoyar, no solamente en equipos y accesorios, sino principalmente en el conocimiento científico", dijo Vizcarra durante una conferencia en el Palacio de Gobierno.

Tal es la situación en Perú, que a comienzos de marzo se decretó cuarentena total hasta el próximo 10 de mayo.

11:30 En un nuevo reporte diario, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó desde Osorno -ciudad que se ha visto especialmente impactada por el Covid-19- la cifra de contagiados diarios más alta desde que la pandemia llegó a Chile. Con 1.427 casos diarios (181 de ellos asintomáticos), totalizan 18.435 contagiados en el país.

Además, hay 9.572 pacientes ya recuperados, cifra mayor a las personas que se mantienen activas con el virus. El número de fallecidos llegó a 13, sumando un nuevo caso proveniente del área de la salud. Mañalich señaló que el individuo había sido sometido a una cirugía cardiaca, y que si bien estaba contagiado, no presentó síntomas de la enfermedad. El número global de fallecidos alcanzó los 247.

El secretario de Estado destacó la capacidad de testeo que se ha incrementado en los últimos días. "En las últimas 24 horas se realizaron 9.967 examenes diarios. Quiero señalar que esto es prácticamente 2,8 veces el número de exámenes por covid que estábamos haciendo 10 días atrás".

VIERNES 1 DE MAYO

15:41 La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) firmaron hoy un memorando de entendimiento para aumentar la cooperación en la lucha contra la COVID-19 y otras emergencias sanitarias globales.

El acuerdo, suscrito por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el presidente del BEI, Werner Hoyer, persigue entre otras prioridades facilitar la distribución de test de diagnóstico de COVID-19 y equipamiento de protección a los países que más lo necesiten.

Ambas organizaciones, añadió Tedros, "trabajarán conjuntamente para estudiar los fallos del mercado en otras áreas de salud pública" aumentando el acceso a productos y servicios "para salvar vidas".

El memorando también abre la colaboración entre ambas instituciones en desarrollo de sistemas de atención sanitaria primaria, tratamientos antibacteriales y terapias, vacunas y diagnósticos contra la malaria, una enfermedad que causa 400.000 muertes cada año.

12:10 La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy que se mantiene la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, tres meses después de que ésta fue declarada, y pidió a los gobiernos de los países miembros que mejoren los datos que ofrecen sobre la incidencia de la enfermedad.

Un Comité de Emergencia con epidemiólogos y otros expertos, presidido por el francés Didier Houssin, se reunió el jueves durante seis horas para analizar la evolución de la pandemia, mantuvo la situación de emergencia (como era de esperar) y emitió varias recomendaciones para la OMS y sus países miembros.

Houssin citó hoy en una rueda de prensa algunas de esas recomendaciones, entre ellas la de "abordar las deficiencias en cuanto a datos, pues conocemos muy poco aún sobre la transmisión de la enfermedad".

"No tenemos vacunas o terapias con licencia, y esto tiene que cambiar", subrayó, a la hora de mencionar algunas de las recomendaciones del comité a los países miembros de la OMS.

12:00 - La contracción del sector de manufacturas en Estados Unidos aumentó en abril, y la actividad se hundió a su nivel más bajo en once años, dado que las estrictas medidas para contener el brote de coronavirus afectaron la demanda y fracturaron las cadenas de suministro, confirmó un sondeo publicado el viernes.

La lectura final del índice manufacturero de gerentes de compra (PMI) de IHS Markit bajó a 36,1 el mes pasado, mínimo desde marzo de 2009.

La cifra se revisó a la baja respecto a la lectura preliminar de 36,9 que se entregó la semana pasada y fue menor que la lectura de 48,5 de marzo.

Una lectura por encima de 50 indica expansión, mientras que una debajo de esa marca apunta a una contracción.

10:45 El ministro de Salud, Jaime Mañalich, reportó esta mañana la cifra más alta de contagios diarios de coronavirus desde que la pandemia llegó a Chile, indicando que los casos aumentaron en 985. Al desglosar la cifra, indicó que 882 son con síntomas y 103 asintomáticos. Con esto, la cantidad de infectados en el territorio nacional llega a 17.008.

El titular de Salud advirtió que esta situación se debe a un aumento exponencial de los testeos a nivel nacional, "ayer se hicieron 8.916 exámenes (...) Hemos aumentado el número de exámenes en un 80% de los que hacíamos pocos días atrás", comentó.



Además la autoridad informó que 7 personas fallecieron, totalizando 234 decesos a causa del nuevo coronavirus. La distribución de las últimas muertes por regiones es: (4) Región Metropolitana; (1) La Araucanía; y (2) Antofagasta.



Mañalich también destacó que 9.018 personas se han recuperado, un 53% del total de los casos, desde que inició el brote en nuestro país..

09:35 Un daño enorme a su economía prevé el gobierno español por el brote de coronavirus. La ministra de Economía, Nadia Calviño dijo esta mañana en Madrid que el Producto Interno Bruto (PIB) de la península se contraerá 9,2% en 2020 y que la tasa de desempleo podría llegar al 19%.

Según las previsiones del gobierno español, en 2021 el crecimiento se recuperará con un rebote de 6,8%.

08:55 El lunes pasado el primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció el fin del confinamiento a partir del 11 de mayo, siempre y cuando que los datos epidemiológicos lo permitan.

Sin embargo, hoy en medio de una ceremonia en el Palacio del Elíseo, Emmanuel Macron, presidente de Francia, fue enfático en plantear que este episodio no marcará el regreso de una vida normal en el país.

"El 11 de mayo será un paso importante (...) pero no será la transición de un estado actual a una vida normal. Habrá una recuperación que tendrá que ser organizada y, por lo tanto, un apoyo que tendrá que continuar ", observó el Jefe de Estado francés.

"Es muy temprano para decirles que la crisis ha terminado. Entraremos en una etapa y seguiremos avanzando ", agregó Macron. El 11 de mayo será un hito, habrá otros, insistió.

JUEVES 30 DE ABRIL

18:30 Gilead Sciences Inc, fabricante del fármaco experimental remdesivir, dijo el jueves que trabajará con socios internacionales para ampliar la producción del posible tratamiento para el COVID-19.

La compañía dijo que aún espera tener más de un millón de tratamientos remdesivir fabricados para diciembre, "con planes de poder producir varios millones de tratamientos en 2021".

A fines del próximo mes, Gilead dijo que debería haber fabricado más de 140.000 cursos de tratamiento del medicamento que se administra por vía intravenosa en el hospital.

Se podría atender a más pacientes si se demuestra que el medicamento funciona en un período de tiempo más corto que el tratamiento estándar de 10 días, dijo Gilead.

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos dijo que ha estado en conversaciones con Gilead para poner remdesivir a disposición de los pacientes lo antes posible. (Reuters)

16:10 El número de muertes por coronavirus en Perú casi se duplicó en una semana para hoy superar los mil -registrándose 1.051 hasta hoy- y los casos confirmados rozan los 37 mil, contando con 36.976 pacientes contagiados hasta el momento.

Los infectados corresponden a la segunda cifra más alta en América Latina, según el Ministerio de Salud de Perú. El país ha registrado un rápido aumento de contagios y en una semana los casos de personas con el virus aumentaron en alrededor de 16 mil, en medio de una cuarentena que ha paralizado la economía del segundo mayor productor mundial de cobre y dejado a millones sin empleo.

El país fue uno de los primeros en la región en decretar el aislamiento social, pero los hospitales se han visto desbordados por el rápido aumento de contagios con cuerpos en los pasillos, máscaras reutilizadas y protestas entre los trabajadores médicos preocupados por su seguridad.

15:30 El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU envió el jueves un primer avión cargado de suministros médicos para países en desarrollo especialmente vulnerables a la pandemia de coronavirus, apuntando a aumentar el servicio a 350 vuelos por mes.

14:30 El Banco Central de Colombia redujo el jueves su tasa de interés de referencia en 50 puntos base a 3,25%, en línea con lo esperado por la mayoría del mercado, para aliviar los costos de las personas y empresas en medio de una esperada recesión económica derivada del contagio del coronavirus. La decisión de disminuir el tipo de referencia fue unánime y se trata de la tasa más baja desde marzo de 2014.

Adicionalmente, el banco adoptó medidas adicionales encaminadas a flexibilizar el funcionamiento de los apoyos transitorios de liquidez para los intermediarios financieros.

13:00 El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo que su país pasó ya el peak de la pandemia del coronavirus y prometió presentar una estrategia de salida del confinamiento la próxima semana, pese al aumento de las muertes y las críticas a la respuesta de su gobierno.

En su primera conferencia de prensa desde que se recuperó del Covid-19, Johnson ofreció esperanzas a los británicos, pero les instó a cumplir las restricciones aplicadas para ralentizar la propagación del virus. "Puedo confirmar hoy que hemos pasado por vez primera el pico de esta enfermedad", dijo Johnson. "Hemos pasado el pico y estamos en una pendiente descendiente, por lo que tenemos muchas razones para estar esperanzados en el largo plazo", agregó.

11:30 Dinamarca fue uno de los primeros países en relajar su confinamiento por el coronavirus, y hoy anunció que la propagación de brote no se ha acelerado desde que comenzó la flexibilización gradual de las restricciones a mediados de abril.

El país nórdico comenzó a reabrir las guarderías y escuelas para niños de primero a quinto grado hace dos semanas, tras lo cual se reactivaron las peluquerías y otros pequeños negocios el 20 de abril, ante la disminución en el número de infecciones y muertes.

La llamada tasa R, que muestra el número promedio de infecciones que causa una persona con el virus, ha aumentado ligeramente en las últimas dos semanas, pero sigue estando por debajo de 1,0, dijo.

10:05 En un nuevo reporte diario sobre el avance del coronavirus en el mundo y Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que los casos confirmados de Covid-19 aumentaron en 888 en las últimas 24 horas, de los cuales 780 corresponden a personas enfermas que presentaron síntomas y 108 son casos asintomáticos, lo que eleva el total de infectados a 16.023 a nivel nacional. De ellas, un 63% se ha recuperado de la enfermedad, o sea, 8.580 pacientes.

En cuanto a los fallecidos, hasta ayer a las 9 de la noche se registraron 11 muertes, con lo que las víctimas fatales en Chile alcanzan las 227 hasta el momento.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que a partir de hoy se limitará la entrega de permisos para comunas en cuarentena. Cada persona, o sea, cada RUT, podrá obtener un máximo de siete permisos semanales y no se podrán obtener durante los fines de semana. Además, los permisos individuales en comunas en cuarentena, serán válidos 15 minutos después de solicitados. Las comunas que no estén en cuarentena, quedarán bloqueadas para solicitar permisos temporales, salvo casos especiales.

09:30 Los ministros de finanzas del G7 discutieron "estrategias para acelerar la actividad económica una vez que nuestras economías comiencen a reabrir" en una llamada realizada el jueves por la mañana, indicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La llamada organizada por Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro de EEUU, apunta a un intento de las economías avanzadas de coordinar las políticas a medida que los países salen del peor brote de coronavirus y comienzan a levantar las restricciones después de las continuas paradas que ya han provocado fuertes contracciones en la producción.

EEUU tiene el liderazgo rotativo del G7 este año. "Según lo indicado por los líderes del G7, los ministerios de finanzas del G7 están en contacto regular para coordinar acciones oportunas y efectivas en respuesta a las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19", dijo el Tesoro de la principal economía del mundo.

09:10 Un total de 3,8 millones personas presentaron solicitudes de subsidio por desempleo la semana pasada en Estados Unidos, lo que implicó que más de 30 personas han realizado el trámite en solo seis semanas. Esto sugiere que los despidos se estarían extendiendo a industrias que inicialmente no se vieron directamente afectadas por el cierre de negocios y las interrupciones relacionadas con el coronavirus.

Las solicitudes de subsidios alcanzaron el récord de 6,867 millones en la semana terminada el 28 de marzo.

08:45 La actividad del sector de servicios de China se expandió a un ritmo más rápido en abril, pero los negocios necesitarían de algo de tiempo para recuperarse totalmente debido al impacto persistente de la crisis del coronavirus en el país y a nivel global.

El Índice de Gerentes de Compra (PMI) oficial del sector manufacturero subió a 53,2 desde 52,3 en marzo. El umbral de 50 puntos separa la expansión de la contracción en la actividad según una base de comparación mensual.

Pekín cuenta con que un repunte del sector de servicios ayude a revivir su economía luego de la pandemia. Analistas, sin embargo, advierten que la recuperación será limitada por un débil consumo y una caída de la demanda global, debido a que muchas economías han sido paralizadas por los confinamientos para contener al virus. El PMI compuesto oficial de abril, que incluye la actividad de los sectores manufacturero y de servicios, subió a 53,4 desde 53 en marzo.

08:30 El Banco Central Europeo anunció una mejora de los préstamos ultrabaratos que proporciona a los bancos, luego de que los datos publicados hoy mostraron que la economía de la eurozona se redujo en la tasa más rápida registrada en el primer trimestre.

En un movimiento para reforzar el acceso del sistema bancario europeo a los fondos y para evitar que se agote el crédito, el BCE dijo que prestaría dinero a los bancos con menos del 1% y lanzó una nueva ronda de operaciones de recompra incondicional para inyectar liquidez en el sistema financiero.

El BCE mantuvo su tasa de depósito principal en espera en un mínimo histórico de menos 0,5% y se apegó a sus planes de comprar más de € 1 billón de activos este año para apuntalar los mercados financieros y mantener bajos los costos de endeudamiento para hogares, empresas y gobiernos.

La decisión sigue un movimiento similar de la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles e indica que los principales bancos centrales han decidido hacer una pausa y evaluar las numerosas medidas de política monetaria ultra flojas que han lanzado en respuesta a la crisis del coronavirus.

08:27 La economía de México se contrajo un 1,6% en el primer trimestre de 2020 en comparación con los tres meses anteriores, y un 2,4% interanual. Esto refleja el comienzo de lo que los analistas pronosticaron podría ser la recesión más brutal en un siglo para la segunda economía más grande de América Latina provocada por la pandemia de coronavirus.

Los analistas del mercado habían pronosticado una contracción del 1,7% en comparación con el cuarto trimestre de 2019. La fortuna económica de México está estrechamente relacionada con la de Estados Unidos, donde el producto interno bruto cayó un 4,8% mayor de lo esperado en los primeros tres meses. de este año.

08:00 La economía de Italia se contrajo a su ritmo más rápido en casi 20 años, ya que la producción se vio ahogada por las estrictas medidas del gobierno para contener la propagación del coronavirus.

El PIB del país cayó un 4,7% en el primer trimestre en comparación con el trimestre anterior, según la Oficina de Estadísticas Nacionales de Italia (Istat), marcando la mayor contracción desde que comenzaron los registros en 1996. Esto es más pronunciado que la contracción observada en los primeros meses de 2009 durante la crisis financiera.

La caída fue justo por debajo del pronóstico del 5% de Reuters, y fue una contracción menos severa que la de España y Francia, que informaron una caída de más del 5% durante el mismo período.

07:45 España reportó su número más bajo de muertes por coronavirus en casi seis semanas, mientras el país se prepara para aliviar su duro bloqueo y pasar lentamente a una "nueva normalidad" a fines de junio o mediados de julio.

El ministerio de salud dijo hoy que 268 personas habían muerto en el período más reciente de 24 horas después de contraer coronavirus. Este fue el recuento más bajo desde el 20 de marzo, el número diario alcanzó su punto máximo el 2 de abril, con 950 muertes, y llevó el número acumulado de muertes a 24.543 a partir de las 21:00 de ayer.

07:30 La pandemia de coronavirus hundió a la economía de la eurozona en la mayor contracción registrada, ya que sus países miembros cerraron negocios para contener el virus.

El PIB de la zona euro cayó un 3,8% en el primer trimestre en comparación con el trimestre anterior, según estimaciones preliminares de Eurostat. Esta es la mayor caída desde que comenzó la serie, y es mayor que el golpe durante la crisis financiera.

La caída fue mayor que la experimentada por la economía de Estados Unidos, que se contrajo 1,2%, o 4,8% en una tasa anualizada.

07:18 Rusia informó hoy un nuevo aumento diario récord en casos de coronavirus, dando un golpe a las esperanzas de que el brote del país comenzara a estabilizarse.

Moscú dijo que se habían registrado 7.099 nuevos casos confirmados, con un total de 106.498. Durante la noche, 101 personas murieron por el virus, llevando su número total de muertes a 1.073.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, extendió esta semana un bloqueo nacional hasta mediados de mayo y advirtió que el país aún no había experimentado lo peor de la pandemia, incluso cuando otros países europeos importantes como Francia buscan aliviar los bloqueos.

Moscú, la capital, representa aproximadamente el 50 por ciento de las infecciones del país, en comparación con el 80 por ciento en las primeras semanas del brote, ya que el virus se ha extendido a casi todas las regiones de Rusia.

04:30 La economía española se contrajo a la tasa más rápida registrada en el primer trimestre, ya que el bloqueo del coronavirus resultó en un golpe sin precedentes para la economía.

La producción interna bruta de España se contrajo un 5,2% en el primer trimestre en comparación con el anterior, según estimaciones preliminares de la Oficina Nacional de Estadísticas (INE) del país. Esta es la mayor caída desde que comenzó la serie en 1995.

La contracción, que fue mayor que el pronóstico de caída del 4,4% de los economistas encuestados por Reuters, pone fin a más de seis años de crecimiento ininterrumpido, la mayoría de los cuales estuvo muy por encima del promedio de la eurozona.

España introdujo un bloqueo más estricto que muchos otros países europeos el 14 de marzo, pero ahora ha relajado algunas de sus restricciones. Su economía es más vulnerable a la pandemia de Covid-19 porque una proporción significativa proviene del turismo, que ha sido severamente afectado.

La economía de España cayó más que la de Bélgica, con una contracción del 3,9%, pero ligeramente menor que la de Francia, donde la producción se contrajo a una tasa sin precedentes del 5,8%.

Junto con la caída histórica de Francia, la contracción de la producción de España anticipa un gran golpe a la economía en toda la eurozona, para lo cual los datos se publicarán más tarde hoy

04:22 Alemania informó 1.478 nuevos casos de coronavirus hoy, un ligero aumento en el recuento del día anterior.

Según datos oficiales del Instituto Robert Koch de Berlín, el número de personas que murieron de Covid-19 en las últimas 24 horas aumentó en 191 a 6.288.

El número total de infecciones detectadas aumentó a 159.119, aunque 123.500 de ellas ya se han recuperado por completo.

04:19 AstraZeneca y la Universidad de Oxford se unen para desarrollar y distribuir una vacuna destinada a prevenir la infección por coronavirus.

Según el acuerdo, la compañía sería responsable del desarrollo y la fabricación y distribución mundial de la vacuna, conocida como ChAdOx1 nCov-19, actualmente desarrollada por la Universidad de Oxford.

Los observadores han advertido en repetidas ocasiones que el desarrollo de una vacuna por sí sola no será suficiente, sino que también deberá haber suficiente capacidad de fabricación para entregarla a miles de millones de personas en todo el mundo.

La directora ejecutiva de GlaxoSmithKline, Emma Walmsley, dijo ayer que sería necesario tener más de una vacuna para satisfacer la demanda. La compañía también está desarrollando un posible candidato a vacuna con Sanofi de Francia.

Los términos financieros para la asociación Oxford-AstraZeneca no fueron revelados.

03:45 Las ventas minoristas alemanas cayeron al ritmo más rápido en más de una década a pesar de un fuerte desempeño en compras en línea y alimentos, ya que las tiendas no esenciales cerraron durante la pandemia de coronavirus.

El volumen de las ventas minoristas de Alemania cayó un 5,6% en marzo en comparación con el mes anterior, la mayor disminución desde 2007, según la Oficina Nacional de Estadísticas del país (Destatis).

03:34 La economía francesa se redujo en la tasa más rápida registrada en el primer trimestre, ya que las medidas para contener la pandemia de coronavirus resultaron en una congelación de actividad sin precedentes.

El producto interno bruto de Francia cayó un 5,8% en el primer trimestre en comparación con el trimestre anterior, según estimaciones preliminares de la Oficina de Estadísticas Nacionales, la mayor caída desde que comenzaron los registros en 1949.

02:16 Corea del Sur ha logrado un acuerdo con las autoridades de China para ayudar a los empresarios surcoreanos a obtener exenciones de las estrictas restricciones de viaje de coronavirus de Beijing.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo que cinco ciudades y provincias chinas comenzarán a permitir la entrada rápida para algunos empresarios surcoreanos a partir del próximo mes.

00:05 La producción industrial de Japón cayó un 3,7% en marzo, significativamente mejor que las previsiones consensuadas de una disminución del 5,2%, lo que muestra el impacto relativamente moderado de las primeras etapas de la epidemia de coronavirus.

