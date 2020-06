Internacional

JUEVES 11 DE JUNIO

19:30 Cerca de media docena de estados, que incluyen a Texas y Arizona, están lidiando con un aumento del número de pacientes con coronavirus que llenan las camas de los hospitales, avivando el temor a que la reapertura de la economía de Estados Unidos pueda desencadenar una segunda ola de infecciones.

El repunte de las acciones globales se revirtió el jueves por miedo a un resurgimiento de la pandemia. La última vez que el S&P 500 y el Dow cayeron tanto en un día fue en marzo, cuando los casos de coronavirus en Estados Unidos comenzaron a aumentar.

El reciente incremento de casos en una docena de estados refleja parcialmente un alza de las pruebas. Pero muchos de esos estados también están viendo un aumento de las hospitalizaciones y algunos están empezando a quedarse sin camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Texas ha visto un récord de hospitalizaciones durante tres días seguidos, y en Carolina del Norte sólo el 13% de las camas de la UCI del estado están disponibles debido a casos graves de Covid-19. El alcalde de Houston dijo que la ciudad estaba lista para convertir su estadio de fútbol americano en un hospital si es necesario.

Arizona ha visto un número récord de hospitalizaciones. El director de salud del estado dijo a los hospitales esta semana que activaran los planes de emergencia y aumentaran la capacidad de las UCI. Cerca de tres cuartos de las camas UCI del estado están ocupadas, según el sitio web del estado.

"Realmente, se está cruzando un umbral en Arizona", dijo Jared Baeten, un epidemiólogo de la Universidad de Washington.

"Lo alarmante sería que las cifras empiecen a aumentar en lugares que ya han alcanzado claramente su punto máximo y que están en tendencia descendente", dijo, refiriéndose a Nueva York y otros estados del noreste donde los nuevos casos y muertes han caído en picada.

A los expertos en salud les preocupa que pueda haber un mayor aumento de las infecciones como consecuencia de las protestas nacionales por las injusticias raciales y la brutalidad policial que aglutinaron gente desde hace dos semanas.

18:18 Consumidores brasileños hicieron fila durante horas y se agolparon en la reapertura de los centros comerciales en las dos ciudades más grandes del país, Sao Paulo y Rio de Janeiro, que son el epicentro de una epidemia de coronavirus en el país que ha provocado más de 800 mil contagios y 40 mil muertes.

En Sao Paulo los negocios reabrieron a las cuatro de la tarde y durante cuatro horas después de 83 días de cierre, y aunque dentro de las tiendas se siguieron estrictas normas de distanciamiento y la mayoría de los compradores llevaban máscaras protectoras, se produjeron colapsos en las calles llenas de peatones. Esto, en el contexto de que el presidente Jair Bolsonaro ha minimizado la gravedad del virus y ha presionado a las autoridades locales para que levanten las medidas de cuarentena.

Según la Asociación Brasileña de Centros Comerciales (Abrasce) los cierres han costado a los 577 centros comerciales del país más de 25 mil millones de reales (US$ 5 mil millones) en pérdidas. Además, el gremio afirmó que decenas de miles de empleos se han perdido y que el 10% de las tiendas ha cerrado definitivamente.

En Río de Janeiro, los centros comerciales abrieron una semana antes de lo previsto, ya que comerciantes sin ingresos presionaron a las autoridades para que levantaran las restricciones, pese a que los expertos en salud pública advirtieron de que era demasiado pronto para evitar un resurgimiento del contagio.

17:21 A través de un comunicado el Ministerio de Desarrollo Social informó que el titular de la cartera, Cristián Monckeberg, dio positivo hoy a la prueba PCR por Covid-19. En consecuencia, el secretario de Estado iniciará a partir de hoy una licencia médica por 14 días para su proceso de recuperación, y en su lugar asumirá como ministra subrogante la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.

"Es importante destacar que el ministro Cristián Monckeberg no ha tenido contacto estrecho en los últimos días con el Presidente Sebastián Piñera", precisa el comunicado de la cartera.

A través de su cuenta de Twitter, Monckeberg afirmó que "afortunadamente no tengo síntomas y me siento bien. Desde la cuarentena obligatoria continuaré atento de manera remota a las enormes y urgentes tareas del Ministerio de Desarrollo Social".

Con esto, el secretario de Estado es el tercero en contagiarse del virus, luego del titular de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y del jefe de la cartera de Energía, Juan Carlos Jobet.

Hace minutos recibí los resultados de un test para coronavirus, con resultado positivo.

Afortunadamente no tengo síntomas y me siento bien. Desde la cuarentena obligatoria continuaré atento de manera remota a las enormes y urgentes tareas del @MinDesarrollo — Cristián Monckeberg (@cmonckeberg) June 11, 2020

16:00 El Ministerio de Salud de Brasil reportó el jueves un total de 802.828 casos de coronavirus, un alza de 30.412 infectados respecto al informe previo, y otras 1.239 muertes, para sumar 40.919 decesos.

Brasil está segundo en cuanto al total de casos, por detrás de Estados Unidos, y tercero en lo que refiere a los decesos, también superado por el país norteamericano y Reino Unido -que al jueves sumaba 41.279 decesos-.

15:19 El presunto candidato presidencial para EEUU por el partido demócrata, Joe Biden, dio a conocer hoy una propuesta para la reapertura económica del país, mientras participaba de una mesa redonda sobre el levantamiento seguro de los bloqueos de salud pública durante la pandemia.

El exvicepresidente calificó como "lamentablemente cortas" las políticas de reapertura del presidente Trump y destacó que garantizar pruebas de coronavirus y equipo de protección personal para las personas que vuelven al trabajo, cubrir la licencia médica y familiar para las personas que se enferman con Covid-19 o que tienen que cuidar a sus seres queridos y expandir temporalmente las protecciones de seguridad en las oficinas serían algunos de sus ejes.

Además, planteó la idea de crear una fuerza laboral de más de 100 mil astreadores de contacto de coronavirus en conjunto con gobiernos estatales y locales, también propuso entregar subvenciones a las pequeñas empresas para cubrir los costos asociados con la reapertura y garantizar que las empresas propiedad de afroamericanos no se vean excluidas de los recursos federales, y cubrir los costos adicionales que enfrentan las escuelas y los centros de cuidado infantil a medida que vuelven a abrir, entre otras acciones.

13:51 El Instituto Butantan, uno de los principales centros de investigación biomédica de Brasil, anunció el jueves un acuerdo con la firma china Sinovac Biotech Ltd para realizar ensayos clínicos y producir una potencial vacuna contra el coronavirus. El presidente de Butantan, Dimas Covas, y el gobernador del estado de Sao Paulo, João Doria, dijeron que la vacuna que está siendo desarrollada por el laboratorio chino estaba ingresando a su tercera fase de ensayos clínicos y que podría estar lista para inmunizar a millones de brasileños para junio del 2021.

Covas dijo que la fase 3 de los ensayos sería realizada en Brasil con 9 mil voluntarios. Una vez que se pruebe su efectividad, Butantan contará con la tecnología para eventualmente producir la fórmula en Brasil a gran escala. La semana pasada, la universidad federal de Sao Paulo, Unifesp, anunció que el país tomaría parte en los ensayos clínicos de otra vacuna que está siendo desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, con unos 2.000 voluntarios.

12:33 Argentina, que tiene una de las prohibiciones de viaje más estrictas del mundo, planea reanudar los vuelos comerciales a mediados de agosto, ya que las tasas de infección disminuyen en algunas ciudades importantes de todo el mundo, consignó Bloomberg

Algunos países europeos se consideran entre los destinos para los primeros vuelos porque las ciudades clave han facilitado sus bloqueos con la disminución del número de casos reportados, dijo una fuente al medio estadounidense.

Argentina implementó algunas de las primeras y más intransigentes medidas en América Latina para detener la propagación del virus. En abril, el país anunció que las aerolíneas solo pueden vender pasajes de avión y operar regularmente después del 1 de septiembre. Ahora, las autoridades estarían buscando autorizar vuelos con una capacidad máxima de pasajeros del 70%.

11:58 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 242.707 el jueves, con un aumento de 156 contagios respecto a los diagnosticados el día anterior, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, frente a los 167 nuevos casos registrados en la jornada anterior. Por su parte, el número de muertos por la pandemia en el país en los últimos 7 días fue de 32, manteniéndose el cómputo global en 27.136 por cuarto día consecutivo.

11:11 A 100 días de la llegada del coronavirus a Chile, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunció que en las últimas 24 horas se registraron 5.596 nuevos casos de Covid-19 a nivel nacional, de los cuales 5.089 presentaron síntomas y 507 fueron asintomáticos. Con esto, el total de contagios en el país asciende a 154.092 hasta el momento.

Además, la autoridad lamentó el fallecimiento de 173 personas informadas hasta ayer en la noche por el Registro Civil, de las cuales 20 fallecieron el 9 de junio y el resto lo hizo en días anteriores. Así, las víctimas fatales por el virus ya suman 2.648 en todo Chile.

"Han sido 100 días durísimos, pero también de mucha generosidad y solidaridad", afirmó el titular de Salud, Jaime Mañalich.

10:39 Los gobiernos de todo el mundo han desembolsado US$ 10 billones en medidas fiscales para responder a la pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas, pero se necesitan esfuerzos adicionales significativos, dijo a través de su blog la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

La directiva señaló que las nuevas estimaciones sugieren que hasta 100 millones de personas podrían caer en pobreza extrema por la crisis, y que el gasto adicional debería centrarse en minimizar las pérdidas de empleos y evitar un aumento de la desigualdad.

Para promover una recuperación más inclusiva, las inversiones deberían centrarse en mejorar el acceso a la atención médica y la educación, fortalecer las protecciones climáticas, y ampliar el acceso de hogares de bajos ingresos y pequeñas empresas a productos financieros y tecnología, escribió Georgieva.

10:28 El secretario del Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin, alertó hoy que no es posible cerrar de nuevo la economía del país, ya que hacerlo causaría "más daño". La autoridad adelantó que durante el próximo mes se inyecará un nuevo paquete de estímulo a la economía del país que ya cuenta con más de 2 millones de casos confirmados de coronavirus.

En declaraciones a CNBC, Mnuchin dijo que está preparado para volver al Congreso a solicitar más fondos a fin de proteger a los empleos y a los trabajadores, pero indicó que la ayuda específica para los estados deberá estar sujeta a negociaciones con los legisladores.

9:41 La actividad industrial de México sufrió el abril una contracción histórica golpeada por un desempeño negativo de la construcción y del sector manufacturero, estrechamente vinculado con EEUU, debido a los efectos de la pandemia del coronavirus, mostraron cifras oficiales hoy.

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) registró una caída real de 25,1% en abril respecto al mes previo, según el Instituto Nacional de Estadística, INEGI. La actividad manufacturera, el principal motor de las exportaciones mexicanas, cayó un 30,5% frente a marzo, mientras que la construcción retrocedió un 32,8%. El declive de la actividad industrial a tasa interanual fue de un 29,6%.

9:23 El comercio internacional se desplomará un 27% en el segundo trimestre y tendrá una reducción de 20% en 2020, ante el colapso de los principales sectores, incluyendo las industrias automotrices y de energía, por los efectos de la pandemia, según un reporte de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

"El comercio en el sector automotor y de energía colapsaron, mientras que el comercio en los productos agrícolas y alimentos se ha mantenido estable", dijo el organismo, que acotó que el intercambio en países en vías de desarrollo parece haberse hundido en abril, con un descenso más acelerado si se lo compara con el de los países desarrollados. Las importaciones hacia naciones en desarrollo se redujeron un 19% en abril, mientras que sus exportaciones disminuyeron un 18%, agregó la agencia.

8:49 El CEO de Tokio 2020, Toshiro Muto, dijo el miércoles que los Juegos Olímpicos reorganizados "no se harán con gran esplendor", sino que se simplificarán. Los Juegos, originalmente programados para comenzar el próximo mes, fueron pospuestos por un año en marzo por el Comité Olímpico Internacional y el gobierno japonés debido a la pandemia.

Muto dijo que se habían discutido más de 200 ideas para simplificar y reducir los costos de los Juegos reprogramados, pero no dio un marco temporal sobre cuándo podrían implementarse estos cambios. En mayo, el COI dijo que pondrían hasta $ 650 millones para la reorganización de los Juegos.

8:07 Ashish Jha, director del Instituto de Salud Global de Harvard, dijo a CNN que sin una acción drástica, Estados Unidos podría ver 200 mil muertes debido al coronavirus en septiembre. "Incluso si no tenemos casos crecientes, incluso si mantenemos las cosas planas, es razonable esperar que lleguemos a 200,000 muertes en algún momento durante el mes de septiembre", dijo Jha. "Y eso es solo hasta septiembre. La pandemia no terminará en septiembre".

8:01 Rusia lanza el primer medicamento Covid-19 aprobado en la medida que las infecciones pasan las 500.000. Las primeras entregas del nuevo medicamento antiviral, registrado con el nombre de Avifavir, se hicieron a algunos hospitales y clínicas en todo el país, dijo el fondo soberano de fondos RDIF de Rusia en un comunicado de prensa.

El ministerio de salud dio su aprobación para el uso del medicamento bajo un proceso acelerado especial, mientras que los ensayos clínicos, realizados durante un período más corto y con menos personas que muchos otros países, todavía estaban en marcha.

7:54 Beijing confirmó un nuevo caso de coronavirus, el primer caso confirmado de Covid-19 en la capital en casi dos meses. El paciente, un hombre de 52 años, ingresó a una clínica el miércoles debido a fiebre, según el periódico oficial del partido People's Daily. El paciente dijo que no ha salido de Beijing ni ha estado en contacto con nadie que haya viajado desde el extranjero en las últimas dos semanas, según el informe.

7:52 El aeropuerto británico de Heathrow, que antes de la pandemia de coronavirus era el más concurrido de Europa, dijo que había iniciado un plan de bajas voluntarias. El aeropuerto, que tiene alrededor de 7.000 empleados, dijo el jueves que sus niveles de empleo ya no eran sostenibles y que había acordado iniciar las bajas voluntarias con los sindicatos.

"Si bien no podemos descartar más reducciones de empleo, seguiremos explorando opciones para minimizar el número de pérdidas de puestos de trabajo", dijo el consejero delegado de Heathrow, John Holland-Kaye, en un comunicado.

7:47 Francia pide que el plan de recuperación europeo de 750.000 millones de euros esté acordado para julio. "No hay otra solución que llegar a un acuerdo para julio. Si no tenemos un plan de estímulo, tendremos un problema", sostuvo la viceministra francesa de Asuntos Europeos, Amelie de Montchalin.

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO

18:43 Brasil reportó el miércoles 1.274 nuevas muertes por coronavirus y totaliza 39.680 fallecidos, de acuerdo al Ministerio de Salud. Según los datos oficiales, se registraron al menos 32.913 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas para sumar 772.416 contagios confirmados, la segunda mayor cifra en el mundo, solamente por detrás de EEUU.

El Ministerio de Salud volvió a divulgar esta semana las cifras consolidadas de muertes y casos tras una orden de la corte suprema luego de que detuviera los reportes días atrás.

17:27 El estado más poblado de Brasil, Sao Paulo, informó hoy una cifra récord de muertes por Covid-19 por segundo día seguido, al mismo tiempo que las principales ciudades del gigante sudamericano permiten a las tiendas reiniciar sus negocios.

Sao Paulo, el epicentro de la pandemia en Brasil, registró 340 nuevas muertes en las últimas 24 horas, llevando el total de fallecimientos confirmados a 9.862, un cuarto de todos los decesos del país, según la oficina del gobernador.

Eso no impidió que los compradores acudieran al distrito comercial 25 de Março, donde alrededor de la mitad de los negocios se encontraban abiertos. Aunque negocios considerados esenciales, como supermercados y farmacias, han permanecido en actividad, la mayoría de las tiendas han estado cerradas en Sao Paulo desde marzo. Los centros comerciales de la ciudad reabrirán el jueves por cuatro horas al día tras acordar con las autoridades un acceso reducido al público como precaución contra los contagios.

En Río de Janeiro, la segunda ciudad brasileña más golpeada, el alcalde anunció que los centros comerciales también reabrirán el jueves como parte de una reducción programada de las restricciones. Brasil tiene 739.503 casos confirmados de la infección, el peor brote a nivel mundial detrás de EEUU y ha sufrido la muerte de al menos 38.406 personas.

16:42 El gobierno de Colombia está analizando la posibilidad de que las personas puedan hacer retiros parciales de sus ahorros previsionales en medio de la crisis económica que atraviesa el país por la pandemia de coronavirus, dijo hoy el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. A fines de marzo, las AFPs colombianas administraban ahorros pensionales por unos 261 billones de pesos (US$ 71.643 millones).

"En el tema de los retiros parciales de pensiones hemos tenido muchísimos avances, no tenemos la decisión tomada todavía, pero ya se han tenido reuniones al interior del Ministerio de Hacienda, hemos hablado con los fondos de pensiones y cesantías", afirmó Carrasquilla.

La cuarta economía de América Latina enfrenta un fuerte incremento del desempleo, que en abril alcanzó un histórico 23,5% en el área urbana -equivalente a 4,08 millones de desempleados- obligando al gobierno a lanzar planes sociales para subsidiar a las personas más afectadas.

Solo este año la economía se contraería un 5,5% según el Ministerio de Hacienda, afectada por la semiparálisis que provocó la cuarentena decretada para contener la expansión del virus. El país apunta a incrementar en 2020 su déficit fiscal del Gobierno Nacional Central a un 6,1% del PIB, equivalente a más de 60 billones de pesos, desde uno original de 2,2% del PIB.

16:00 El Ministerio de Sanidad de Francia informó este miércoles de que en el último día han muerto otras 23 personas a causa de la Covid-19 en los hospitales del país, si bien ha anunciado que la cifra de fallecidos en residencias de ancianos y centros de día será actualizada el 16 de junio.

En total son 29.319 los decesos registrados desde el inicio de la pandemia, 18.935 de ellos en hospitales y otros 10.384 en residencias de ancianos, tal y como reza el comunicado del Gobierno.

El número de personas hospitalizadas a causa de la Covid-19 continúa disminuyendo, por lo que actualmente hay 11.678 pacientes ingresados frente a los 11.961 del martes, 283 menos. El número de casos graves en cuidados intensivos, cifra que se encuentra en constante disminución desde hace dos meses, es ahora de 933, 22 menos que el día anterior.

En cuanto a los casos confirmados, el Ministerio informó de que hay 545 nuevos casos de coronavirus, lo que sitúa en 155.136 el número total de infectados desde el pasado mes de marzo.

"Casi un mes después de que comenzara el proceso de desescalada, todos los indicadores epidemiológicos para la supervisión a nivel nacional del estado de la pandemia se encuentran en niveles satisfactorios", han indicado las autoridades sanitarias.

14:00 Johnson & Johnson ha anunciado este miércoles que, a través de Janssen Pharmaceutical Companies (Janssen), ha acelerado el inicio de la fase 1/2a de su vacuna recombinante contra el nuevo coronavirus, denominada Ad26.COV2-S, y comenzará en julio a probarla en personas, a pesar de que tenía previsto empezar a hacerlo en septiembre.

"En base a la fortaleza de los datos preclínicos que hemos visto hasta ahora, y las interacciones con las autoridades reguladoras, hemos podido acelerar aún más el desarrollo clínico de nuestra vacuna experimental recombinante", ha comentado el vicepresidente del Comité Ejecutivo y director científico de Johnson & Johnson, Paul Stoffels.

El estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo evaluará la seguridad, la respuesta a la vacunación y la respuesta inmune de la vacuna en 1.045 adultos sanos de 18 a 55 años, así como adultos a mayores de 65 años. Se llevará a cabo en los Estados Unidos y Bélgica.

Asimismo, según ha informado la compañía en un comunicado publicado en su página web, está en conversaciones con los institutos nacionales de alergias y enfermedades Infecciosas con el objetivo de comenzar la fase 3 de la vacuna. Si finalmente resulta ser segura y efectiva, la farmacéutica se ha comprometido a suministrar más de 1.000 millones de dosis en todo el mundo a lo largo del año 2021.

"Continuamos con nuestros esfuerzos para construir asociaciones globales importantes e invertir en nuestra tecnología de producción de vacunas. Nuestro objetivo es asegurarnos de que podamos entregar una vacuna al mundo y proteger a todas las personas de esta pandemia", ha zanjado Stoffels.

12:08 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus en Chile y el mundo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que en las últimas 24 horas se registraron 5.737 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 5.226 presentaron síntomas y 511 fueron asintomáticos. Con esto, el total de contagiados es de 148.496 a nivel nacional.

En relación a los fallecidos, el ministro informó de 192 fallecidos inscritos por el Registro Civil, con lo que las víctimas fatales en el territorio nacional ya suman 2.475. El titular de Salud recordó que la metodología para contabilizar las muertes cambió, y la actual "permite mayor transparencia y mejor entrega de información y usamos como fuente fallecidos y registrados en el Registro Civil".

Además, Mañalich advirtió que "este número de personas registradas en el Registro Civil va a aumentar en los próximos días y contiene los fallecidos certificados con anterioridad al día de hoy".

La autoridad señaló que desde este viernes entran en cuarentena el área urbana de Pozo Almonte, Peñaflor, el área urbana de Melipilla, Curacaví, Til-Til y San José de Maipo, además de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar. Se implementarán cordones sanitarios en Pirque y Alto Biobío.

Además, la cuarentena en el Gran Santiago se extenderá por una semana más, con lo que la provincia inicia su cuarta semana de cuarentena.

10:43 La economía de la eurozona pareció haber tocado fondo a mediados de abril y los indicadores recientes sugieren un repunte gradual a medida que se levantan las restricciones relacionadas con la pandemia, dijo hoy el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.

Aunque la velocidad de la recuperación dependerá de la rapidez con la que se levanten los confinamientos, el BCE espera que la economía del bloque tarde dos años en volver a crecer hasta su nivel anterior a la crisis sanitaria, señaló de Guindos.

10:20 El secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, dijo hoy que la economía local ya ha empezado a repuntar desde la pandemia del coronavirus y "mejorará de forma dramática" en el tercer y cuarto trimestre.

Mnuchin, que compareció ante el Comité de Pequeñas Empresas del Senado para revisar el progreso de los programas de préstamo de rescate federal por el coronavirus, dijo en un testimonio escrito que los datos económicos y laborales entrantes "muestran que estamos bien posicionados para una reapertura fuerte y gradual del país".

9:48 El presidente ejecutivo de Tokio 2020, Toshiro Muto, dijo hoy que los aplazados Juegos Olímpicos del próximo año "no tendrán un gran esplendor" y serán simplificados. Los Juegos, que estaba previsto originalmente que se celebraran el mes próximo, fueron aplazados un año en marzo por el Comité Olímpico Internacional y el gobierno japonés por la pandemia del Covid-19.

Los organizadores de los Juegos de Tokio añadieron que están trabajando en más de 200 ideas para simplificar y reducir los costos del evento reagendado.

9:15 Los precios al consumidor en EEUU cayeron en mayo por tercer mes consecutivo, con una demanda que siguió deprimida en medio de una recesión causada por la pandemia del Covid-19. El Departamento del Trabajo informó hoy que su Índice de Precios al Consumidor (IPC) declinó un 0,1% el mes pasado tras el descenso de 0,8% en abril, que fue la mayor disminución desde diciembre de 2008. En los 12 meses a mayo, el IPC subió un 0,1% luego de aumentar un 0,3% a abril.

Economistas consultados por Reuters esperaban que no hubiera variación en el IPC mensual en mayo, con un incremento interanual de 0,2%.

8:43 La Comisión Europea (CE) propondrá a la Unión Europea (UE) iniciar una reapertura "gradual y parcial" de sus fronteras exteriores a partir del próximo 1 de julio, informó este miércoles el alto representante comunitario para la Política Exterior, Josep Borrell.

El coordinador de la diplomacia comunitaria señaló que el colegio de comisarios europeos presentará esta misma semana "un enfoque para el levantamiento gradual y parcial de las restricciones" de viaje en las fronteras exteriores a partir del 1 de julio, tras varios meses con restricciones debido a la pandemia.

8:28 Australia está en camino de erradicar en gran las medidas de confinamiento en julio, dijo el miércoles un funcionario de salud pública, ya que el estado más poblado del país anunció la eliminación de las restricciones a los deportes comunitarios.

"Nuestra opinión ha sido que esperábamos que para junio / julio viéramos desaparecer en gran medida el coronavirus del país, por lo que esto está bastante encaminado", dijo Bill Rawlinson, un virólogo médico senior de New South Wales Health. Nueva Gales del Sur dijo que reanudaría los deportes comunitarios como el netball y el cricket a partir del 1 de julio, después de que el estado pasó dos semanas sin ningún caso de transmisión comunitaria.

8:23 El Banco de Inglaterra está evaluando otorgar al menos otros 100 mil millones de libras (US$ 127 mil millones) para comprar bonos la próxima semana para tratar de evitar que la crisis del coronavirus inflija más daños en la economía de Gran Bretaña. El Banco de Inglaterra redujo las tasas de interés a un mínimo histórico de 0.1% en marzo a medida que el país entró en bloqueo, pero dice que necesita tiempo para sopesar los riesgos de ir por debajo de cero como algunos otros bancos centrales.

8:19 La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) pronostica que las aerolíneas perderán US$ 84 mil millones debido a que la pandemia. Con la mayoría de los aviones de estacionados, IATA dijo que los ingresos probablemente caerían a US$ 419 mil millones de $ US$ 838 mil millones el año pasado. "Todos los días de este año sumarán US$ 230 millones a las pérdidas de la industria", dijo el Director General de IATA, Alexandre de Juniac.

8:10 Las universidades de Birmingham y Oxford dieron a conocer que están probando medicamentos utilizados para tratar enfermedades inflamatorias y el cáncer como posibles terapias para pacientes con Covid-19. Los investigadores están investigando si los medicamentos que suprimen ciertos elementos del sistema inmune pueden desempeñar un papel en detener una escalada rápida de los síntomas

8:07 Alemania extenderá su advertencia de viaje a países no europeos hasta finales de agosto, pero levantará los controles fronterizos a todos sus vecinos a mediados de junio. La ministra de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, dijo que Alemania aún no tiene sistemas con el resto del mundo para evaluar y coordinar los viajes sin implicar riesgos potencialmente incalculables. Maas dijo que el gobierno seguiría mirando la advertencia de viaje antes de septiembre.

8:00 La OCDE prevé que en los próximos años habrá una alta deuda y bajas tasas de interés y que la economía mundial sufrirá la mayor recesión en tiempos de paz en un siglo antes de recuperarse el próximo año de los efectos del coronavirus. La institución pronosticó que la economía global se contraería un 6,0% este año antes de recuperarse con un crecimiento del 5,2% en 2021, siempre que el brote se mantenga bajo control.

De haber una segunda ola de contagio este año significaría que la economía mundial podría contraerse un 7,6% antes de crecer sólo un 2,8% el 2021.

7:55 El Gobierno de Francia está estudiando la posibilidad de poner fin a las medidas sanitarias de emergencia el 10 de julio. El país ya ha suavizado medidas de confinamiento ya que los últimos datos muestran señales de que la epidemia podría estar perdiendo fuerza en el país, con las tiendas, centros de vacaciones y atracciones turísticas volviendo a abrir lentamente.

Datos oficiales publicados el martes mostraron un aumento diario de 87 muertes por coronavirus en Francia, hasta un total de 29.296, lo que supuso el mayor número de muertes diarias desde el 2 de junio, pero aun así por debajo de 100 por séptimo día consecutivo.

7:48 Posible vacuna china contra COVID-19 se muestra prometedora en pruebas con animales. Ya se realizaron ensayos en monos, desencadenando anticuerpos sin plantear riesgos para la salud, dijeron los investigadores, y se está llevando a cabo un ensayo en humanos con más de 1.000 participantes.

La BBIBP-CorV, desarrollada por el Instituto de Productos Biológicos de Pekín, afiliado al Grupo Farmacéutico Nacional de China (Sinopharm), es una de las cinco vacunas candidatas que China está probando en humanos.

