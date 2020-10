Autoridades europeas y latinoamericanas celebran resultados del plebiscito

Una positiva evaluación ha generado en la comunidad internacional el desarrollo y resultado del plebiscito celebrado ayer, el cual, según los líderes de la región y del Viejo Continente, es un avance para el país en materia de democracia.

"Esta participación es una respuesta democrática a las demandas expresadas por la ciudadanía durante el último año y envía un mensaje claro a favor de un cambio pacífico", dijo el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien destacó que pese a las "difíciles" circunstancias de la pandemia, la participación nacional fue masiva.

Adicionalmente, el líder europeo destacó el carácter paritario que tendrá la Convención Constitucional, afirmando que "este paso histórico es una oportunidad única para fomentar la unidad entre todos los chilenos, potenciar el diálogo sobre el futuro del país y promover un desarrollo más sostenible, equitativo, cohesionado e inclusivo".

En línea con Borrell, el embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre, destacó que el proceso se celebró de forma pacífica y con alta participación. "A pesar de la pandemia, millones de personas cumplieron hoy con el deber cívico de decidir el futuro del país", escribió en Twitter.

Las autoridades francesas, en tanto, indicaron que "el día después de esta votación, el resultado claro de esta elección abre el camino a un proceso constituyente histórico", y expresaron su deseo de que el mismo "pueda responder, en un contexto pacífico, a las esperanzas expresadas por la población chilena, en una búsqueda de unidad, de justicia social y de desarrollo económico al beneficio del mayor número de personas".

También desde Europa, la canciller sueca, Ann Linde, celebró la decisión democrática de votar por una nueva Constitución, asegurando que "la votación representa una gran victoria para la democracia". Tomando en cuenta que "Chile es un socio importante para Suecia y la UE", Linde afirmó que como país están dispuestos a compartir su experiencia en este proceso.

I welcome the democratic decision of the people in Chile to vote for a new constitution. The vote represents a great victory for democracy. Chile is an important partner to Sweden and the EU. We stand ready to share our experience in this process.