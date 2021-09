Bezos dona más de US$ 203 millones adicionales en para el cambio climático

Internacional

Bezos ha prometido distribuir los US$ 10 mil millones para 2030.

Jeff Bezos prometió donar US$ 203,7 millones para fin de año como parte del Bezos Earth Fund, enmarcado en su compromiso de US$ 10 mil millones para luchar contra el cambio climático, que inició el año pasado.

Bezos está donando US$ 73,7 millones a 12 organizaciones, y el resto se otorgará para fin de año a grupos que apoyan la Iniciativa Justice40 , según un comunicado el miércoles del Bezos Earth Fund. La Iniciativa Justice40 es un esfuerzo de la administración Biden destinado a combatir el cambio climático y apoyar a las comunidades desfavorecidas.

Los obsequios llevarán las donaciones totales del Bezos Earth Fund a poco menos de US$ 1 mil millones, con las donanciones de 2020 por un total de US$ 791 millones a 16 organizaciones. Bezos ha prometido distribuir los US$ 10 mil millones para 2030.

"Esta financiación es sólo el siguiente paso en el compromiso de Bezos Earth Fund de crear un cambio catalítico durante esta década decisiva", dijo Andrew Steer, presidente del grupo, en el comunicado.

Bezos descargó recientemente US$ 172 millones en acciones de Amazon.com, que fueron designadas como una contribución caritativa, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Bezos, de 57 años, ha estado en una juerga de donaciones recientemente, con un par de anuncios filantrópicos intercalando su viaje al espacio.

Días antes de completar un vuelo de 11 minutos al espacio a través de su compañía Blue Origin, Bezos anunció una donación de US$200 millones al Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian, y la mayor parte se destinará a establecer el Centro de Aprendizaje Bezos. Después del viaje, Bezos dijo que le daría US$ 100 millones a cada uno a Van Jones, un colaborador político de CNN y fundador de Dream Corps, y al chef José Andrés, cofundador de World Central Kitchen, que ayuda a alimentar a las personas en las regiones afectadas por desastres.

Bezos tiene un valor de US$ 202.300 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Su ex esposa, MacKenzie Scott, tiene una fortuna de US$ 62.1 mil millones, incluso después de donar más de US$ 8 mil millones en los últimos 14 meses.