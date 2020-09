China propone normas globales para la protección de datos

Conexión a China

Las medidas de Washington contra TikTok y WeChat subrayan cómo el concepto de desacoplamiento de internet se está convirtiendo en realidad.

China presentó el martes una lista de normas con el objetivo de evitar que los Gobiernos extranjeros adquieran datos almacenados a nivel nacional, en un intento por contrarrestar las acusaciones de Washington de que servicios como TikTok y WeChat comparten información confidencial de los usuarios con Beijing.

El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, reveló las propuestas para la seguridad de los datos a nivel mundial después de abordar el plan con el Grupo de los 20 la semana pasada, parte del intento de China de establecer estándares globales para la esfera digital. Implican prohibir a los Gobiernos que obtengan acceso a datos adquiridos por operaciones en el extranjero de las empresas, según una declaración publicada en el sitio web del ministerio.

Las normas respaldan el concepto de soberanía de datos de Beijing, o limitan el flujo de información a través de las fronteras, una idea que está cobrando impulso a medida que aumentan las preocupaciones sobre la seguridad nacional. La Administración Trump ha prohibido ByteDance Ltd., de TikTok, y WeChat, de Tencent Holdings Ltd., y sancionó a Huawei Technologies Co., acusándolas de compartir datos estadounidenses con el Gobierno chino.

"Para reducir el déficit en la gobernanza digital global, los países enfrentan una necesidad apremiante de intensificar la comunicación y la coordinación, crear confianza mutua y profundizar la cooperación entre ellos", dijo Wang en el comunicado.

Las medidas de Washington contra TikTok y WeChat subrayan cómo el concepto de desacoplamiento de internet se está convirtiendo en realidad. El control de los datos, desde detalles privados como ubicaciones y correos electrónicos hasta información extraída sofisticada como perfiles personales y comportamiento por internet, es una faceta clave del concepto más amplio de ciber-soberanía de China.

La segunda economía del mundo ya requiere que las compañías extranjeras almacenen datos a nivel nacional, razón por la cual empresas como Apple Inc. y Amazon.com Inc. han desarrollado operaciones masivas de centros de datos junto con socios locales.

El Gobierno de Trump ha tratado de establecer "redes limpias" para evitar que China acceda a datos de usuarios, argumentando que la ley china obliga a las empresas a compartir información con las autoridades en Pekín. El secretario de Estado, Michael Pompeo, destacó la falta de confianza en los comentarios del mes pasado.

'Desconfiar de ellos'

"Hay que desconfiar de ellos", señaló Pompeo cuando se le preguntó si EE.UU. puede confiar en China. "Hay que cuestionar todo lo que dicen. Hay que ir a comprobarlo cuando hacen una promesa".

Actualmente, hay pocos estándares globales que rijan los flujos de datos transfronterizos. China quiere llenar el vacío, diciendo que está dispuesta a contribuir con su "sabiduría". La seguridad de los datos debe ser vista "objetiva y racionalmente" para mantener "cadenas de oferta globales abiertas, seguras y estables", señaló.

Según la propuesta, Beijing no exigirá a las compañías chinas que compartan datos de operaciones en el extranjero en violación de las leyes de otro país.

La tecnología de la información no se usaría para dañar la infraestructura crítica de otros países o robar datos importantes, dijo el ministerio. Las compañías tecnológicas no incorporarían puertas traseras en sus productos y servicios para obtener ilegalmente datos de usuarios, algo que Washington ha acusado de hacer a Huawei en particular, y que la compañía china ha negado reiteradamente.

El plan también aboga por medidas para prevenir y frenar la infracción de datos personales, y dijo que no se debe abusar de la tecnología para realizar una vigilancia a gran escala de otros países o recopilar ilegalmente información personal de los ciudadanos. El acceso a datos transfronterizos por parte de la policía debe resolverse a través de asistencia judicial y otros canales, según la propuesta.