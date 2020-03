Coronavirus termina por llevar a la quiebra a reconocida aerolínea británica local

Conexión a China

A diario, compañías alrededor del mundo advierten del impacto que el brote del virus está dejando en sus cuentas por cuenta de paralizaciones o menor demanda. Aquí presentamos una actualización diaria de los reportes de las firmas.

El brote de coronavirus, que inició en diciembre en China y que se ha esparcido por el mundo, ha paralizado cientos de empresas en el gigante asiático llevándolas a corregir sus proyecciones de ingresos y ganancias al menos para el primer trimestre.

La industria de los viajes, hospedaje y turismo -por ejemplo- es una de las que más se han visto afectadas por el rápido avance del coronavirus. El negocio global de viajes, por ejemplo, que mueve unos US$ 8 billones (millones de millones) se ha visto severamente interrumpido considerando que las autoridades han restringido el movimiento de las personas para intentar detener la propagación del virus.

La última en informar el impacto del brote fue la aerolínea británica Flybe, que si bien ya llevaba meses en una situación financiera difícil, fue finalmente derribada por la baja en la demanda de pasajes. La firma operaba cerca de 40% de los vuelos internos en el Reino Unido, y se trataba de la aerolínea regional más importante de Europa.

En una carta dirigida hoy al personal de la empresa, su consejero delegado, Mark Anderson, dijo que, a pesar de todos los esfuerzos, "no hemos tenido otra alternativa, al no poder alcanzar una solución viable que nos permitiera seguir operando". "Lamento mucho que no pudiéramos conseguir los fondos necesarios para continuar" con las operaciones, agregó.

Flybe anunció a quienes tenían vuelos programados, que no fueran al aeropuerto a menos que tuvieran nuevas reservas. La noticia pone en riesgo el trabajo de 2.000 empleados.

Otras empresas que han informado durante las últimas semanas del impacto de la propagación del virus en sus operaciones son:

Impacto en tecnológicas

27,02.2020

Facebook cancela su mayor evento anual por temor al coronavirus

Estaba previsto que la conferencia anual de desarrolladores de Facebook, el F8, se celebrara los días 5 y 6 de mayo en San José (California). Pero la red social decidió cancelarla este año ante el auge de casos de coronavirus por todo el mundo. Es en el F8 donde Facebook presenta todos los años sus principales novedades de producto o concernientes a sus aplicaciones y es un evento que, si bien suele convocar a unas 5 mil personas, es seguida por todo el mundo.

27.02.2020

Microsoft no cumplirá con su previsión de ingresos por el coronavirus

Microsoft se sumó este jueves a la lista de las grandes tecnológicas, como Apple, que han recortado su estimación de ingresos para el periodo comprendido entre enero y marzo por el impacto en la actividad y en las cadenas de suministros, además de la caída en la demanda por el coronavirus.

Microsoft es el segundo gigante de Wall Street que se ve obligado a recortar sus previsiones por los efectos del Covid-19 en la economía. La semana pasada, Apple anticipó que sus ventas no alcanzarían la franja esperada de enero a marzo.

Turismo y ocupación hotelera

27.02.2020

Marriot estima perder hasta US$ 25 millones por menor demanda de viajes en Asia

El gigante hotelero estadounidense Marriot anunció este jueves que enfrenta un golpe mensual de US$ 25 millones a los ingresos debido a la débil demanda de viajes en Asia, pero dijo que aún es demasiado pronto para estimar el impacto financiero general del coronavirus.

El grupo hotelero estadounidense señaló que el virus "podría ser importante para los resultados del primer trimestre y del año 2020 completo", pero excluyó el impacto del brote de sus pronósticos citando incertidumbre sobre su duración. Señaló que el impacto del brote "puede ser significativo".

Booking prevé caída del 10% de las reservas por el impacto del coronavirus

Booking -el propietario de los sitios web de reserva de viajes, incluidos Kayak y Priceline.com-, pronosticó una caída en los ingresos y las reservas de habitaciones después de revelar que ha experimentado un "impacto significativo y negativo" en su negocio en el trimestre actual como resultado de la enfermedad.

26.02.2020

Sabre Corp Sabre ve 'impacto material' en los resultados de 2020 por el Covid-19

El miércoles el grupo de reservas de viajes, Sabre Corp, apuntó que recibiría un golpe en los ingresos del primer trimestre de hasta US$ 150 millones.

"La situación continúa evolucionando y, aunque esperamos que su impacto sea a corto plazo, el coronavirus tendrá un impacto material en nuestros resultados financieros de 2020", dijo el presidente ejecutivo Sean Menke. "No hemos incorporado su impacto en nuestra orientación para 2020 en este momento", agregó.

Mastercard rebaja su previsión de ingresos en viajes y comercios por el coronavirus

Mastercard recortó el 25 de febrero las expectativas de crecimiento de los ingresos en el primer trimestre del año entre 2 y 3 puntos porcentuales, directamente atribuido a la caída en los viajes internacionales y en el comercio electrónico transfronterizo.

De este modo, Mastercard anticipa que, en el caso de mantener la tendencia actual, sus ingresos netos aumentarán entre un 9% y un 10% interanual entre enero y marzo".

Impacto en aerolíneas

05.03.2020

28.02.2020

IAG, matriz de British Airways, deja en el aire sus previsiones de ganancias por el coronavirus

International Airlines Group (IAG), el holding propietario de British Airways, Iberia, Vueling y Aer Lingus, decidió no publicar previsiones de ganancias para el trimestre ante la debilidad de la demanda generada por la expansión del coronavirus.

En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), IAG explica que actualmente está experimentando debilidad en la demanda en las rutas asiáticas y europeas, así como también en los viajes de negocio a lo largo de su red como resultado de la cancelación de eventos y restricciones en los viajes corporativos.

Virgin Australia prevé golpe de US$ 50 millones por menor demanda

El grupo Virgin Australia advirtió que el brote de coronavirus podría costar hasta US$ 50 millones en el primer semestre del año, debido a la debilidad de la demanda. Esto podría forzar a la firma a reducir drásticamente la capacidad de vuelo y reestructurar su flota.

La segunda aerolínea más grande de Australia dijo el miércoles que retiraría 12 aviones en octubre de 2020 para reducir costos, una medida que reduciría la capacidad de vuelo total en un 3% en 2020 y un 5% en 2021.

EasyJet cancela vuelos y Finnair pronostica pérdidas por el impacto de la epidemia

La aerolínea EasyJet anunció que cancelará vuelos, los que entran y salen de Italia, y que implementará un paquete de medidas para recortar gastos. Por su parte, Finnair reconoció que el virus golpeará con fuerza sus ganancias.

EasyJet advierte de una disminución "significativa" de la demanda y los factores de ocupación desde y hacia sus bases del norte de Italia por el aumento de la incidencia de casos de coronavirus (Covid-19) en la zona. Además, la compañía detectó descensos en otros de sus mercados europeos ante las incertidumbres sobre el brote.

26.02.2020

Lufthansa cancela contrataciones y ofrece a empleados permisos sin sueldo para paliar el virus

La aerolínea alemana Lufthansa empezó a ofrecer el 26 de febrero a sus trabajadores permisos sin sueldo con efecto inmediato dentro de un paquete de medidas para paliar el impacto económico.

Sin embargo, la firma reconoció que es imposible estimar cuánto será el costo de las medidas -que incluyen dejar en tierra 13 de sus aviones- en sus resultados, y dijo aportará sus previsiones el próximo 19 de marzo junto a los resultados de 2019.

24.02.2020

Aerolíneas estadounidenses anuncian medidas para contrarrestar efecto del coronavirus

En Estados Unidos, Delta Air Lines redujo los vuelos entre el país y Corea del Sur, ante el repunte de los casos en ese país. La aerolínea, la más grande del mundo por ingresos iniciará con las restricciones este sábado hasta el 30 de abril y anunció que también reducirá sus servicios cinco veces a la semana entre Incheon y Atlanta, Detroit y Seattle.

La firma, además, está ofreciendo eximir las tarifas de cambio para los clientes que deseen ajustar sus planes de viaje. Los rivales estadounidenses American Airlines y United Airlines también ofrecen exención de cambio de tarifa en vuelos a Corea del Sur. United suspendió dos días antes su guía de todo el año.

Consumo y lujo en la mira

02.03.2020

Nike anuncia cierre temporal de matriz europea

La matriz europea de Nike, ubicada en Holanda, anunció el cierre temporal de la sede por hoy y mañana, tras detectarse un caso de contagio en un empleado. El medio Expansión, citando un correo interno de la empresa, informó que el local ubicado en Hilversum será desinfectado. En el lugar trabajan 2.000 personas.

Hasta el momento, Nike no ha hecho más declaraciones.

28.02.2020

Disney y Universal Studios cierran sus parques en Tokio

El complejo de parques temáticos Tokyo DisneyLand y Tokyo DisneySea, en los suburbios de la capital japonesa, permanecerá cerrado durante dos semanas debido al temor a la propagación del nuevo coronavirus. Esta decisión no es la primera de su tipo, pero es una de las más significativas para un lugar que recibe unos 32,5 millones de visitantes por año.

Muchas festividades, espectáculos y eventos deportivos también se han postergado, incluidos todos los partidos de fútbol de la federación japonesa.

24.02.2020

L'Oreal suspende viajes de sus empleados por todo marzo por el Covid-19

L'Oréal ha suspendido los viajes de todos los empleados hasta finales de marzo, convirtiéndose en la última compañía en restringir los viajes de negocios como medida de precaución en medio del brote de coronavirus.

La compañía francesa de cosméticos y cuidado de la piel, que emplea a 86.000 personas, considera a la región de Asia-Pacífico como su mayor mercado por ventas. La medida sigue al grupo de alimentos suizo Nestlé, que pidió a su personal que evite viajar por motivos comerciales hasta mediados de marzo.

Golpe a las automotrices en el mundo

02.03.2020

Hyundai registra su cifra más baja en ventas en una década

La firma automotriz Hyundai reportó sus ventas globales de febrero, las cuales anotaron su cifra más baja en una década para el segundo mes del año. El resultado estuvo presionado por el brote de Covid-19 que afectó la demanda, totalizando preliminarmente las ventas para ese mes en 275.044: un 13% menos que las entregas del año anterior.

28.02.2020

Hyundai detiene una de sus plantas por un caso de coronavirus

El fabricante sucoreano de vehículos Hyundai Motor detuvo las operaciones en una de sus plantas en Corea del Sur debido a un caso de coronavirus entre sus empleados. El empleado infectado pertenece a una de las cinco fábricas que la firma tiene en la ciudad portuaria de Ulsan (sureste del país), y trabaja en un taller de pintura con otros 300 compañeros. El lugar y el personal tendrá que someterse a cuarentenas y a pruebas para confirmar o no nuevos contagios.

26.02.2020

Coronavirus afectará producción de autos en Italia y resto de Europa, adelanta MTA

El proveedor italiano de automóviles MTA advirtió que sus líneas de producción en las subsidiarias de Fiat Chrysler (FCA) se verán obligadas a detenerse, tras el cierre de su planta principal en la ciudad norteña de Codogno, a pedido del Ministerio de Salud del país.

Si a sus 600 empleados no se les permitiera regresar a trabajar en la fábrica de productos electrónicos en cuestión de días, la compañía advirtió que "todas las demás plantas de FCA en Europa y las de Renault, BMW y Peugeot también cerrarán".

La declaración de MTA marca el primer pronóstico de un cierre en sitios nacionales de un gran fabricante de automóviles alemán. Volkswagen, Daimler y BMW, que dependen en gran medida de las ganancias obtenidas en China, han insistido reiteradamente en que no se conocía completamente el impacto total del brote de coronavirus en sus cadenas de suministro, debido a la complejidad de sus contratos de adquisición.

Alimentos y bebestibles

28.02.2020

Diageo cifra en 200 millones de libras golpe por Covid-19

El gigante mundial de los licores Diageo advirtió que el brote de coronavirus afectará sus ganancias este año en hasta 200 millones de libras (US$ 259 millones), alrededor del 5% del total del año pasado, ya que gran parte de su mercado asiático está cerrado.

El grupo detrás del whisky Johnnie Walker, el vodka Smirnoff y la ginebra Tanqueray dijo que el comercio se había "secado" en China, por la clausura de bares y restaurantes, además de la "reducción sustancial" en los banquetes.

Como resultado, el grupo espera un impacto negativo en las ventas netas de hasta 325 millones de libras.

27.02.2020

AB InBev advierte sobre la disminución de ganancias por el Covid-19

La mayor cervecera del mundo, Anheuser-Busch InBev (AB InBev), anticipó este jueves una caída del 10% de su resultado bruto de explotación (Ebitda) en el primer trimestre de 2020, después de que en los dos primeros meses se haya registrado un descenso de US$ 170 millones por menor demanda en China a causa del brote.

26.02.2020

Danone recude proyección de ingresos y ganancias por menor demanda en China

Danone redujo el miércoles sus objetivos de crecimiento de ingresos y ganancias para 2020 a partir de la caída de la demanda en China, su segundo mercado más grande. De esta forma, la empresa estima que la crisis reducirá aproximadamente 100 millones de euros (US$ 108 millones) en ventas entre enero y marzo, principalmente del negocio de aguas embotelladas. También prevé retraso en el lanzamiento de nuevos productos en fórmula para bebés.

El fabricante de agua embotellada Evian y yogures a base de plantas Alpro dijo que apuntaría a un crecimiento de ventas comparable de entre 2% y 4% este año, en lugar del objetivo anterior de 4%-5%.