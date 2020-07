Infraestructura 4.0 para agroalimentos busca dar competitividad exportadora a PYME

Conexión a China

Con el objetivo de generar una mayor promoción y de fortalecer el ecosistema de exportaciones de agroalimentos de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipyme) de las regiones del Maule y O'Higgins, se lanzará este miércoles una iniciativa chino-chilena que apoyará el desarrollo de la infraestructura tecnológica y logística multimodal que se requiere en este ámbito, para una comercialización de los agroalimentos más competitiva en el nuevo escenario mundial.

Las instituciones que están trabajando coordinadamente en desarrollar este proyecto son: Anhui University of Finance and Economics (Provincia Anhui, China); Beihang University (Beijing, China); Beijing Institute of Technology; Shanghai Maritime University; Tsinghua University (Shenzhen, China); Universidad de Talca; Universidad de Santiago de Chile; Instituto Chino-Chileno de Cultura; Centro Chino-Chileno de Innovación y Tecnología; y la Asociación Gremial de Empresarios Chinos en Chile.

La iniciativa quedó pendiente de ser lanzada en noviembre pasado debido al estallido social y después por la pandemia. Pero China, que es el principal socio comercial de Chile en productos agroalimentarios, está dando señales de recuperación, por lo que se espera que en el segundo semestre de 2020 esta idea aporte en la creación de empleos y en atraer inversiones desde China en el sector agroalimentos, para que puedan materializarse en el curso del próximo año.

En el evento de lanzamiento, que se hará vía streaming, se presentarán los objetivos de la iniciativa, y las principales propuestas que pueden colaborar con la mitigación de los impactos socio-económicos ocasionados por la pandemia Covid-19, y el cumplimiento de las potenciales demandas que los países harán en materia sanitaria.

El Secretario Ejecutivo de la instancia, Ernesto Santibáñez, Doctor en Gestión e Investigación de Operaciones y académico de la Universidad de Talca, señala que "las posibilidades de profundizar las relaciones comerciales con China, y fortalecer el intercambio de tecnología y conocimiento de punta entre ambos países, constituyen herramientas importantes para tener un sector agroalimentario sustentable y competitivo a nivel global, que cumpla con las nuevas restricciones que el mundo exigirá post-pandemia".

Para dar un soporte físico a esto se desarrollaron dos plataformas inteligentes. Una para e-trading, que es una plataforma típica en la que se van a juntar los productores y proveedores de servicios para la exportación, y por otro lado estará el mercado consumidor. Es una plataforma libre, es decir, todo productor que tenga algo que ofrecer podrá acceder a ella. En una primera etapa será fruta fresca (que hoy se va en forma importante al mercado chino), y se definirá un mínimo de producción compatible con los microempresarios, y escalando a los pequeños y medianos empresarios.

Esta plataforma de internet comenzará a operar en los próximos tres meses y se espera que durante el primer año colabore a que las Mipymes de la macro zona señalada, sólo en el rubro de fruto fresco, puedan exportar por sobre los US$ 15 millones (FOB), lo que se logrará integrando a unas 200 pequeñas y medianas empresas.

Pero, además, la plataforma ofrecerá apoyo a los pequeños y medianos empresarios para contactarlos, por ejemplo, con servicios logísticos, para que se pueda facilitar la unión entre el campo, el centro de acopio, el packing y el puerto o aeropuerto por donde salgan los productos a China. Está considerado para ello la incorporación de tecnología de última generación basada en blockchain para el seguimiento y la certificación de productos y toda la documentación asociada.

La otra plataforma es e-knowl.tech, de conocimiento y de trasferencia tecnológica abierta, libre, que pretende juntar necesidades de los estudiantes de pre y posgrado, investigadores, profesionales, con las demandas y necesidades de las empresas tanto chilenas como chinas. Es decir, habrá un mercado de ofertas de tesis, memorias, prácticas, trabajos, proyectos de innovación e investigación, que se ofrecerán a quienes estén interesados en desarrollarlas.