Irán pide al FMI US$ 5 mil millones por su esfuerzo para combatir el coronavirus

Irán anunció que pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) un financiamiento de US$ 5 mil millones por sus esfuerzos para combatir un brote importante del coronavirus, según un comunicado en el sitio web del Banco Central de Irán.

El jefe del ente regulador escribió al FMI la semana pasada solicitando asistencia del Instrumento de Financiamiento Rápido del organismo, que puso a disposición US$ 50 mil millones para los países que luchan contra la enfermedad.

El Ministro de Relaciones Exteriores de la nación persa exhortó en Twitter al Fondo y a su directiva a "cumplir con el mandato, ponerse del lado derecho de la historia y actuar de manera responsable".

IMF's @KGeorgieva has stated that countries affected by #COVID19 will be supported via Rapid Financial Instrument. Our Central Bank requested access to this facility immediately.



IMF/IMF Board should adhere to Fund's mandate, stand on right side of history & act responsibly.