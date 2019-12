Representantes de EEUU y China se reúnen mientras aumenta la tensión en Corea del Norte

Conexión a China

Pyonyang ha realizado una serie de pruebas de armas en las últimas semanas y algunos expertos dicen que puede estar preparándose para una prueba de misiles balísticos intercontinentales.

El viceministro de Relaciones Exteriores chino, Le Yucheng, se reunió este viernes con el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, dijo el ministerio chino, en la segunda reunión de Biegun en Beijing tras dos días en medio de crecientes tensiones en la península coreana.

Corea del Norte ha realizado una serie de pruebas de armas en las últimas semanas y algunos expertos dicen que Pyongyang puede estar preparándose para una prueba de misiles balísticos intercontinentales.

Tal medida marcaría una ruptura con la distensión alcanzada con Estados Unidos el pasado año y pondría a ambos países de nuevo en el camino de la confrontación.

El portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Geng Shuang, que reveló la reunión de Le y Biegun durante una rueda de prensa diaria, no dio detalles sobre lo que se discutió. Shuang reiteró que Beijing está pidiendo a Washington y a Pyongyang que se reanude el diálogo y que entren en acuerdo.

Biegun llegó a la capital china y se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Luo Zhaohui, este jueves. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo en una declaración emitida a finales del día que ambos intercambiaron puntos de vista sobre el logro de la desnuclearización de la Península Coreana por etapas.

Su visita se produce días después de que China y Rusia propusieran conjuntamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aliviar algunas de las sanciones económicas impuestas a Corea del Norte para "salir del punto muerto" en las estancadas conversaciones entre Pyongyang y Washington.

China ha presentado repetidamente el plan como la mejor opción disponible, argumentando que se deben hacer algunas concesiones a Corea del Norte para lograr una resolución política. Sin embargo, Estados Unidos ha dicho que no apoya ningún alivio de las sanciones y que puede vetar cualquier propuesta que se someta a votación en el Consejo de Seguridad. No está claro si Biegun tuvo algún contacto tras bastidores con autoridades norcoreanas de alto rango en Beijing, pero sus aperturas y llamamientos a nuevas conversaciones no fueron respondidos públicamente por Pyongyang.