Trump plantea "drásticas medidas" para abordar el coronavirus y apunta a aplicar recortes de impuestos

En medio de críticas por desestimar el brote, el mandatario anunciará este martes el paquete de ayuda financiera prometido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes por la noche que propondrá un "importante" paquete de alivio económico, que podría incluir un recorte de impuestos y medidas para ayudar a los que trabajan por hora, en un esfuerzo por reducir el impacto negativo del brote de coronavirus.

Junto a su equipo designado para afrontar la epidemia en la Casa Blanca, el jefe de Estado dijo que tras una reunión con legisladores republicanos prevista para este martes, revelará un paquete de "drásticas medidas" que apuntan a aliviar a las áreas de la economía más afectadas.

"Tendré una conferencia de prensa para hablar sobre varias cosas que estamos haciendo económicamente, serán muy importantes", dijo Trump.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, indicó que las medidas se enfocarían en los trabajadores más afectados, además de las pequeñas empresas. Aseguró que tenían la intención de proporcionar liquidez para ayudar a las personas y compañías mientras Estados Unidos se ocupa de la propagación del coronavirus.

"La economía estará en muy buen estado dentro de un año", dijo Mnuchin. "Esto no es como la crisis financiera".

La respuesta de las autoridades llegó en momentos de fuertes críticas en contra de Trump -y en medio de un alza repentina de casos en EEUU hasta las 600 personas- por quienes consideran que no está abordando la crisis del coronavirus como corresponde.

Y es que el titular de la Casa Blanca ha desestimado la preocupación mundial frente al brote e incluso ha hablado en contra de los consejos de las autoridades de salud, incluso luego de que personas cercanas a él se han puesto en cuarentena ante la posibilidad de haber estado en contacto con algún infectado.

De hecho, el lunes por la noche medios de comunicación del país reseñaron que al presidente se le cuestionó si se había hecho la prueba del coronavirus para descartar estar entre los infectados y éste se habría negado a responder.

En su nombre, la Casa Blanca dijo que no se le había hecho el examen, pues no había tenido "contacto prolongado" con pacientes conocidos y no tenía síntomas.