A la conquista de Nueva York: el emprendimiento de zapatos que dio el salto a uno de los mercados más grandes de APEC

Economía

Gracias a ProChile viajaron a la ciudad estadounidense a investigar el mercado y definir su estrategia.

27 Shoes es una historia de éxito atípica. Una pequeña empresa que con la ayuda de ProChile se atrevió a dar el salto y exportar a uno de los mercados más grandes del mundo y una de las economías que pertenecen a APEC: Estados Unidos.

“Cuando empecé tuve que tocar varias puertas y me tomó tiempo aprender. Sin embargo, durante el proceso de aprendizaje encontré una pasión, me enamoré de los detalles que requiere un zapato y me reencontré con mi historia”, contó Carolina Urrutia, fundadora de 27 Shoes, a DF.

- ¿De dónde viene el nombre de la marca?

- 27 Shoes viene de 1927, el año de nacimiento de mi abuelo, él es la inspiración detrás de la marca. Mi abuelo trabajó en diferentes oficios (no en zapatos, lamentablemente). Aprendí de él, el amor por los oficios.

- ¿Por qué decidieron dar el salto y empezar a exportar?

- Desde el comienzo, nos interesó la idea de exportar nuestros zapatos. Gracias a Internet el mundo es más pequeño. Comenzamos creando una tienda en Etsy (plataforma marketplace).

Gracias a esta plataforma hemos podido conocer la opinión de clientes en el extranjero, saber qué evalúan al momento de la compra y por qué valoran los zapatos de autor. Desde esa experiencia, empezamos a prepararnos para exportar.

Con la mira en EEUU

- ¿Cómo llegaron a EEUU?

- Partimos postulando a ProChile y nos capacitamos en sus cursos de exportación. En 2017, nos adjudicamos un proyecto de prospección con Prochile para viajar a conocer el mercado en Nueva York. Nos preparamos durante siete meses, para definir nuestra oferta exportadora, investigar el mercado y definir cómo presentar nuestros zapatos.

- ¿Cómo definieron la estrategia?

- Cuando llegamos a Nueva York decidimos tomar nuestras mochilas, poner muestras de zapatos e ir tienda por tienda mostrando nuestro trabajo, para solicitar reuniones con los encargados de compra. Por supuesto, en las primeras tiendas nos rechazaron. Ese rechazo nos hizo replantearnos la forma de presentación, en la tercera tienda que visitamos los vendedores nos escucharon, nos dieron su opinión de los zapatos y nos dieron el contacto del encargado de la tienda. En ese momento, dijimos Eureka!

- ¿Cuáles son sus principales mercados hoy?

- Nuestro principales mercados son Chile y Nueva York. Ahora estamos trabajando en nuestro sitio web en inglés y en abrir tiendas online, en otros marketplace internacionales.

- ¿Por qué apuntaron a esos mercados?

- Nuestro foco es aumentar nuestra presencia on-line. Nuestra empresa es PYME, por lo que manejamos volúmenes acotados de stock. Por lo anterior, nuestro foco ha ido cambiando al comercio online.

- ¿Cuánto han crecido las ventas desde que entraron a EEUU?

- Este año el consumo se ha contraído y también nos ha impactado. Es por eso que estamos cambiando nuestro modelo de negocio con foco en comercio electrónico.

- ¿Cuáles son las proyecciones de venta para fin de año?

- Esperamos para este fin de año comenzar a implementar en Chile los cambios en el modelo de negocio. Con esos resultados, vamos a implementar el modelo para exportación.