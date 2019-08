Agencia S&P baja calificación de Argentina a default selectivo

Economía

Por su decisión de posponer pagos por US$ 101 mil millones de deuda.

La agencia S&P Global Ratings recortó la deuda local y extranjera de Argentina a “default selectivo”, luego de que el país dijera que pospondrá pagos por hasta US$ 101 mil millones de deuda.

“El gobierno argentino extendió unilateralmente la maduración de todos los papeles de corto plazo el 28 de agosto”, explicó la agencia en un comunicado. “Esto constituye default bajo nuestro criterio”.

“Las mayores vulnerabilidades del perfil crediticio de Argentina provienen del entorno financiero que se deteriora rápidamente, la falta de confianza en los mercados financieros acerca de las iniciativas políticas bajo la próxima administración y la incapacidad del Tesoro de financiarse a corto plazo con el sector privado”, aseguró.

El gobierno pospondrá US$ 7 mil millones de pagos de bonos locales de corto plazo que mantenían inversionistas institucionales este año y buscará el “reperfilamiento voluntario” de US$ 50 mil millones de deuda de largo plazo, anunció el ministro de Economía, Hernán Lacunza, el miércoles. También iniciará conversaciones sobre el pago de US$ 44 mil millones que recibió del FMI.

El peso argentino y los bonos se han desplomado desde que el candidato opositor Alberto Fernández sacó 15 puntos de ventaja al presidente Mauricio Macri en las elecciones primarias del 11 de agosto. La moneda local ha caído más de 20% desde esa fecha, con los inversionistas incorporando a precios un 90% de probabilidades de un impago soberano en los próximos cinco años.

El 16 de agosto Fitch había bajado tres escalones la calificación a CCC, mientras que S&P la recortó a B-, desde B, con panorama negativo.