Alberto Fernández: "Me hablaban del 'milagro chileno' y yo les respondía que el único 'milagro' era que la gente no reaccionaba"

Economía

Además de analizar la situación del país, el presidente electo aprovechó su viaje a México para delinear lo que serían sus futuros políticas económicas.

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, ya ha comenzado a delinear lo que será su gobierno a partir del 10 de diciembre.

Durante su viaje a México -el que tuvo como fin la reunión con su homólogo, Andrés Manuel López Obrador- el líder del Frente de Todos detalló sus posibles movimientos para abarcar la principal demanda de los argentinos: la mejora de la economía en crisis.

Uno de los ejes fueron sus disposiciones sobre el dólar y la limitación en la compra de divisas-más conocida como "cepo- impulsada por el mandatario saliente, Mauricio Macri. Fernández, precisamente, apuntó al excandidato por la reelección como el responsable del aumento en la moneda y por ende, del aumento de la inflación. Eso sí, aprovechó de bajar un poco las expectativas ante su llegada a la Casa Rosada.

"El 10 de diciembre no es una fecha mágica. En todo caso, ese día sabremos cuántos dólares quedaron en las arcas del banco central".

La deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) también fueron parte de sus palabras. "Fue impactante la velocidad y las características del endeudamiento, que es muy grande y hay que cumplirlo en muy poco tiempo", dijo Fernández en una rueda de prensa el lunes.

Sin embargo, hizo hincapié en que su gobierno quiere "cumplir con los compromisos de la deuda, pero no a costa de mayor deterioro social". "Pedimos (al FMI) una reflexión sobre el estado en que quedó Argentina y la necesidad de compresión de que no podemos seguir ajustando a la sociedad argentina", dijo, apuntando al alto porcentaje de pobreza que deja la administración Macri, el cual se estima que termine el 2019 cerca del 40%.

Estallido en Chile

En línea con sus comentarios sobre la protección ciudadana realizados el lunes, Fernández analizó la crisis en Chile durante una charla en una universidad del país azteca.

"Tuvimos un tiempo en donde el continente tenía una lógica de desarrollo donde se priorizaba a los que menos tenían. A los poderosos no les fue tan mal. Pero, por razones que nunca entiendo, es como que les molestaba que los pobres dejen de ser pobres y que los que no tienen derecho, los tengan", explicó y agregó: "Me hablaban del 'milagro chileno' y yo les respondía que el único 'milagro' era que la gente no reaccionaba".

"Muchas veces, la pérdida de esos derechos y el trato desigualitario conduce a reacciones, algunas las vemos estos días en Ecuador y en Chile", continuó. En esta línea, concluyó: "Debemos terminar con la desigualdad en el continente y devolverles la felicidad a los que viven allí (...) Desde el 10 de diciembre los poderosos van a ser el pueblo argentino".