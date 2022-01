Argentina llegó a un acuerdo de financiamiento con el FMI, anunció Alberto Fernández

Economía

Como parte del arreglo, la nación se compromete a alcanzar un nivel de equilibrio en su presupuesto primario, es decir, excluyendo el pago de intereses, para 2025.

Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permitirá al país acceder a nuevo financiamiento, dijo este viernes el presidente Alberto Fernández.

“Sufrimos un problema y ahora tenemos una solución”, dijo Fernández en un discurso desde la residencia de Olivos en las afueras de Buenos Aires. “Podremos acceder a nueva financiación precisamente porque existe este acuerdo”.

El arreglo permitirá a Argentina “construir un futuro” y no implica ningún “salto” en el valor de la moneda, dijo Fernández, sin brindar detalles sobre lo pactado con la organización con sede en Washington.

Los US$ 16.100 millones en bonos del país con vencimiento en 2030 subieron US$ 0,25 en las primeras operaciones del viernes a US$ 0,332 por dólar, el mayor salto de un día desde que se emitieron los pagarés. Los bonos de Argentina con vencimiento en 2046 también subieron US$ 0,29 a US$ 0,311 por dólar.

Argentina y el FMI han llegado a un acuerdo sobre cuándo la nación logrará un presupuesto primario equilibrado, marcando un primer paso clave para renegociar más de US$ 40 mil millones de deuda, dijeron a Bloomberg News personas familiarizadas con las conversaciones el jueves por la noche. Las partes acordaron que el país alcance un presupuesto primario equilibrado, es decir, sin considerar el pago de intereses, en 2025, dijo una de las personas.

Se espera que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dé detalles del entendimiento más tarde el viernes. El personal del FMI planeaba informar a la junta directiva del prestamista sobre el estado de las negociaciones con Argentina en una reunión virtual informal el viernes por la mañana, según otra persona con conocimiento directo del asunto.