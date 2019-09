Argentina: Ministro de Hacienda admitió posible resurgimiento del "dólar blue"

Economía

El jefe de la cartera, Hernán Lacunza, declaró, además, que sabe que las medidas anunciadas el fin de semana por el Presidente Mauricio Macri son "antipáticas e incómodas", pero necesarias ante el panorama actual.

Este fin de semana, las miradas se concentraron en Argentina tras el anuncio del presidente Mauricio Macri de aplicar medidas para controlar la crisis financiera que arrastra el país, a través de un boletín oficial. Dentro de estas, la aplicación de nuevos plazos para que los exportadores liquiden los dólares del comercio exterior y la restricción de compra de dólares por US$ 10.000 al mes, entre otras.

El ministro de Hacienda argentino, Hernán Lacunza, en entrevista con un medio televisivo local, reconoció que tras la decisión de la Casa Rosada, podría resurgir la comercialización ilegal del dólar en el mercado negro, o popularmente conocido en Argentina como "dólar blue". Eso sí, manifestó que "eso es economía informal y no tiene porqué trasladarse a precios".

Según el medio trasandino El Cronista, el jefe de la cartera declaró, además, que sabe que las medidas anunciadas son "antipáticas e incómodas", "pero si no las hacíamos y el dólar subía descontroladamente sin motivas, las consecuencias serían peores: más inflación y más pobreza".

¿Nuevo "corralito"?

Los recientes malos resultados de la economía argentina -ad portas de la elección de octubre- han llevado a recordar la crisis que sufrió el país en 2001 bajo el gobierno del fallecido expresidente, Fernando de La Rúa, cuando se aplicó el denominado "corralito", que daba US$ 250 por semana en efectivo como límite, y prohibía realizar giros al extranjero.

"Esto es para controlar la demanda especulativa; va a haber que pedir autorización al Banco Central, pero no va a ser nada discrecional como antes", dijo, apuntando al control de cambios instaurado por la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández a fines de 2011.

Ante las comparaciones, el ministro Lacunza descartó la aplicación de esta medida porque "están los recursos" y, en esa línea, desacreditó el cálculo sobre las reservas netas del Banco Central (BCRA), que se estimaban serían menores a US$ 10.000 millones; aseguró que las reservas brutas son de US$ 54.098 millones y que el dinero está disponible "para atender a los depositantes, el mercado cambiario y el pago de deudas".

Además, dijo que "no pasa nada" si es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) suspenda o postergue el préstamos de US$ 5.420 millones comprometidos en el acuerdo stand by, contemplados para fines de este mes o inicios de octubre -luego de que el FMI informara ayer que se están analizando las medidas adoptadas por Macri-, ya que desde el gobierno no ven problemas de estabilidad macroeconómica.