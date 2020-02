Argentina tiene un 94% de probabilidad de caer en default, según el mercado

Economía

Las elecciones primarias fueron las que más afectaron la confianza frente al país. A ello se sumó el FMI cuando dijo que la deuda era insostenible.

Si bien el Fondo Monetario Internacional (FMI) aclaró esta semana que la deuda argentina luce insostenible, el anuncio del Fondo no es una novedad y es algo que el mercado ya sabía de antemano y desde hace tiempo.

Según la probabilidad implícita de default que surgen de los seguros contra default (CDS) argentinos es actualmente del 94%. Desde el mercado afirman que, tras los dichos del FMI en su comunicado, las posibilidades de un default con privados subieron aun más ya que se torna más difícil que el gobierno logre un acuerdo con bonistas si es que se proponen quitas considerables.

El FMI remarcó en su última revisión que las condiciones cambiaron drásticamente desde su última revisión a en julio pasado y que los recientes eventos tornaron a la deuda insostenible. No es una novedad para el mercado y esto se puede percibir por la dinámica que tuvieron los seguros contra default (CDS) locales. Los CDS a cinco años subieron 319% desde las primarias de octubre de 2019 y la probabilidad implícita de default es del 94%.

Si nos centramos en seguros de default de menor tiempo, como los CDS a 1 año, vemos que estos subieron 820% mientras que los seguros a seis meses subieron 2.100% desde las PASO. Si bien el FMI no lo dice, el mercado muestra claramente que el evento que deterioró aún mas las condiciones de deuda argentina fue las elecciones primarias y en las que el mercado incorporó a los precios el regreso del Kirchnerismo, asumiendo una altísima probabilidad de impago.

Los CDS de Argentina a cinco años operan en 4.194 puntos base y es el de mayor valor en todo el mundo emergente. Los seguros contra default argentinos son 14 veces más elevados que el segundo país, Turquía. Los CDS locales valen 24 veces más que el tercer país emergente riesgoso (Sudáfrica) y 45 veces más caros que los de Brasil, el cuarto país con mayor valor del CDS.

Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) explica que, la afirmación reciente del fondo agrega poca información a lo que el mercado ya da por sentado y es que efectivamente habrá algún tipo de reestructuración de los bonos argentinos.

"Esa reestructuración no representaría un evento de crédito si los bonistas que no quisieran aceptar las nuevas condiciones y pudieran mantener los bonos en los términos anteriores. En ese sentido, no podemos decir que el nivel del CDS a 5 años está donde está por las declaraciones del FMI sería erróneo. El nivel de los CDS está ahí porque el mercado asume como inevitable la reestructuración. Lo que es aún una incógnita a develar es cuáles serán las condiciones que ofrezca el país para acordar con los bonistas y su eventual grado de aceptación", dijo Abdala.