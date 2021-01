Economía

En el detalle, mientras el primer ministro de Singapur Lee Hsien Loong instó a China y EEUU a moderar sus tensiones, su par japonés Suga defendió que la nación intensificará sus esfuerzos para fortalecer relaciones con el país ahora gobernado por Joe Biden.

Luego de cinco días de inéditas exposiciones y paneles virtuales, "La semana de Davos 2021", evento anual del Foro Económico Mundial, está llegando a su fin. En la jornada de clausura, líderes asiáticos reforzaron un mensaje que ya se hace habitual, pero no por eso menos importante: la pandemia del coronavirus está lejos de acabarse.

El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, realizó su discurso cuando el país pasó de dar una de las respuestas más efectivas al brote, a estar experimentando un reciente aumento de los contagios. "La lucha contra el Covid-19 continúa", aseguró desde Tokio, en un momento en que la nación enfrenta preocupaciones por un ritmo mesurado en la campaña de vacunación masiva.

En el plano económico, Suga indicó que el país está realizando esfuerzos para impulsar el desarrollo económico durante la pandemia de manera sostenible, y que la estrategia de crecimiento verde del país debería generar alrededor de 15 millones de puestos de trabajo para 2050, año en que Japón espera convertirse en carbono neutral.

Pese a que varios países han implementado medidas proteccionistas durante la pandemia, el líder japonés reafirmó el compromiso "inquebrantable" del país con el libre comercio, y garantizó que la nación realizará esfuerzos para fortalecer aún más su alianza con EEUU tras la elección de Joe Biden, y para fomentar las relaciones estables con sus vecinos, entre ellos China y Rusia.

Desde Singapur, el primer ministro Lee Hsien Loong recordó que hace un año, en Davos, nadie anticipaba la rapidez y magnitud con que se expandiría el Covid-19. "Es fundamental que las vacunas se implementen rápidamente en todo el mundo. Pero incluso con las vacunas, la pandemia está lejos de ser sofocada", señaló la autoridad, quien agregó que "hasta que se vacune una gran parte del mundo, necesitamos fuertes medidas de salud pública en todas partes para mantener a las personas seguras".

En línea con lo anterior, el mandatario abordó los desafíos que impone la pandemia a la globalización, y señaló que incluso antes del virus esta estaba "bajo presión". "Las reacciones iniciales a la pandemia parecieron acelerar la desaparición de la globalización, ya que los países se apresuraron a asegurarse el equipo vital", advirtió.

Pero, según Lee Hsien Loong, el escenario actual es un llamado de atención a que "nuestros destinos están entrelazados y tenemos que trabajar juntos", lo que se traduce en iniciativas de multilateralismo de vacunas hasta la reapertura de las cadenas de suministro.

Así, y en miras a reanudar el crecimiento, el primer ministro aseguró que es necesario "mirar más allá de un regreso al status quo. Debemos mirar hacia adelante". "Es necesario fortalecer el marco de cooperación internacional. Necesitamos sistemas robustos y estandarizados para verificar las pruebas y vacunas. Esto será fundamental para reabrir fronteras", dijo.

También en el plano internacional, el líder abordó la relación entre EEUU y China, pues a su juicio "ambos países han adoptado posiciones más asertivas e intransigentes''. Sin embargo, defendió que "no es demasiado tarde para restablecer el tono de sus interacciones'', sobre todo con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

Sobre China, planteó que el gigante debe asumir una "mayor responsabilidad en la provisión de bienes públicos globales", y en cuanto a su relación con EEUU, indicó que si este último "ve a China como una amenaza, será un problema muy grande".

"Necesitan trabajar juntos. Si no pueden trabajar juntos, entonces no pueden resolver problemas y se convertirá en una 'relación de confrontación' completa", advirtió, agregando que "esto resultará en problemas y desafíos a largo plazo. Esto no beneficiará a ningún país ni a otros países".