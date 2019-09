Baja la cantidad de dólares en Argentina pese a controles de capital

Economía

Las reservas de divisas del banco central han caído durante 32 días de transacciones consecutivas a US$ 50.200 millones.

La cantidad de dólares en Argentina continúa disminuyendo a medida que las empresas y los ahorradores sacan dinero de los bancos, lo que aumenta las posibilidades de que el gobierno debata los controles de capital en las próximas semanas.

Las reservas de divisas del banco central han caído durante 32 días de transacciones consecutivas, a US$ 50.200 millones hasta el miércoles, frente a los US $ 66.300 millones de un mes antes. Este mes, las reservas han disminuido US$ 3.900 millones, incluso después de que se introdujeron los controles de capital el 1 de septiembre.

Los controles han reducido el ritmo de la fuga de capitales en más de la mitad, pero no lo han detenido. Esto plantea interrogantes sobre cuánto tiempo tiene el país hasta quedar sin dólares o ajustar las restricciones para detener la fuga.

Una crisis económica y los temores de un retorno al populismo en las elecciones de octubre llevan muchas personas y empresas a ahorrar dinero en efectivo fuera del sistema bancario o en el extranjero, mientras que el Fondo Monetario Internacional evalúa si adelanta al país más dinero de su línea de crédito récord de US $ 56.000 millones.

La mayoría de las reservas están compuestas de efectivo que, según los analistas, no se puede gastar para defender el peso, como una línea de intercambio de China, ciertos fondos del FMI y depósitos en dólares de ahorradores argentinos.

Esto significa que el banco central tiene menos capacidad financiera de lo que puede ser la cifra de reserva general. El ajuste de estos pasivos dejó al país con reservas netas de aproximadamente US $ 9.700 millones al 31 de agosto, según Siobhan Morden, estratega jefe de renta fija para América Latina de Amherst Pierpont Securities.

El banco central no publica datos oficiales sobre sus reservas netas, por lo que las autoridades especificadas. Un portavoz del banco central declinó hacer comentarios y un portavoz del Ministerio de Hacienda no entregó declaraciones.

AR Partners, una firma local de inversiones, calcula que las reservas netas llegaron a US $ 13,000 millones. La cifra es menor a los cerca de US $ 18.000 millones que había antes de la inesperada derrota del presidente Mauricio Macri en las elecciones primarias del 11 de agosto, que sobrevivió a una crisis monetaria.

Si los argentinos continúan vendiendo pesos por dólares, es posible que la presión sobre las reservas netas obligue al gobierno a implementar controles de capital más estrictos ya en octubre, según Ezequiel Zambaglione, titular de la estrategia de la firma argentina Balanz Capital.

Después de que se implementan los controles de capital este mes, los argentinos pueden comprar un máximo de US $ 10.000 por mes. Zambaglione estima que ese límite se reducirá.

A los ahorradores les preocupa que se repita la crisis de 2001, cuando el gobierno impidió automáticamente a las personas retirar dinero de los cajeros automáticos. Ese recuerdo lleva algunos ahorradores a sacar su dinero de los bancos antes de posibles nuevas restricciones.

Los movimientos en las reservas totales se deben, en gran medida, a la disminución de los depósitos de ahorro, que son un indicador de las enfermedades nerviosas se las personas, dijo Zambaglione.

"No quedan muchos meses más con ese volumen", añadieron.