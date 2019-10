Banco central de Argentina endurece el cepo: solo se podrá comprar un máximo de US$ 200 mensuales

Economía

El BCRA anunció la medida anoche, tras conocerse el resultado de las elecciones que dieron por ganador al líder del Frente de Todos, Alberto Fernández. La norma estará vigente hasta diciembre de este año.

En una reunión extraordinaria del directorio del Banco Central (BCRA) anoche -en la que se analizaron los resultados de las elecciones- se decidieron medidas para endurecer el cepo cambiario ante las pérdidas de reservas que generó la demanda minorista en las últimas semanas.

Ahora el tope para las compras mensuales será de US$ 200, en lugar de los US$ 10 mil previos. Gastos por turismo y con tarjeta en moneda extranjera, en tanto, no tendrán límites.

Aunque, hay un detalle: para sacar dólares en el exterior con tarjeta de débito va a haber que hacerlo de una cuenta en dólares, no en pesos argentinos.

"Ante el grado de incertidumbre actual, el Directorio del BCRA decidió tomar este domingo una serie de medidas que buscan preservar las reservas del Banco Central. Las medidas anunciadas son transitorias, hasta diciembre de 2019", dijo la entidad en un comunicado.

La decisión de la entidad conducida por Guido Sandleris, y que será oficializada en breve a través de una comunicación al sistema financiero, "establece un nuevo límite de US$ 200 mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y en US$ 100 a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivo".

Según aclaró la entidad, estos límites no son acumulativos.

El comunicado además agregó que hoy a las 8:30 de la mañana Sandleris dará una conferencia de prensa para explicar los detalles de las medidas.