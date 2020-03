Banco Mundial se suma a hacer frente al coronavirus y anuncia paquete de US$ 12.000 millones para apoyar a los países afectados

Economía

El respaldo del organismo dará prioridad a los países más pobres y a los que muestren un riesgo elevado y escasa capacidad para enfrentar la epidemia.

En un momento en que el Covid-19 afecta a más de 60 países, incluido Chile, el Banco Mundial ofreció un financiamiento inicial de hasta US$ 12.000 millones de apoyo inmediato para ayudar a los países que deben hacer frente a los impactos sanitarios y económicos de este brote mundial. El capital tiene como objetivo ayudar a los países miembros a tomar medidas efectivas para disminuir los impactos que representa el coronavirus.

A través de este nuevo paquete acelerado, el Banco Mundial ayudará a los países en desarrollo a fortalecer sus sistemas de salud, lo que incluye ampliar el acceso a los servicios sanitarios, mejorar la vigilancia de las enfermedades, impulsar medidas de salud pública y trabajar con el sector privado a fin de reducir el impacto sobre las economías. Este paquete de financiamiento, con fondos aportados por la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), estará coordinado a nivel global para brindar apoyo a las respuestas de los países.

Con este financiamiento de apoyo se ofrecerán por vía acelerada recursos iniciales para hacer frente a la crisis por un valor de hasta US$ 12.000 millones, de los cuales US$ 8.000 millones corresponden a financiamiento nuevo. Esto incluye hasta US$ 2.700 millones en nuevo financiamiento del BIRF; US$ 1.300 millones de la AIF, que se complementarán con la reasignación de US$ 2.000 millones de la cartera actual del Banco, y US$ 6.000 millones de IFC, que incluyen US$ 2.000 millones de líneas existentes de financiamiento del comercio. También incluirá asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica, basados en conocimientos especializados del ámbito internacional y conocimientos de nivel nacional.

"Estamos trabajando para proporcionar una respuesta rápida y flexible basada en las necesidades de los países en desarrollo para hacer frente a la propagación del Covid-19", señaló David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial. "Esto incluye financiamiento para casos de emergencia, asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica, que se basan en los instrumentos y la experiencia existentes del Grupo Banco Mundial para ayudar a los países a responder ante las crisis".

El financiamiento ofrecerá donaciones y préstamos de bajo interés de la AIF a los países de ingreso bajo y préstamos del BIRF los países de ingreso mediano, y se utilizarán todos los instrumentos operacionales del Banco con un procesamiento acelerado. IFC, la entidad del Grupo Banco Mundial será la dedicada al sector privado.

El respaldo del Banco Mundial dará prioridad a los países más pobres y a los que muestren un riesgo elevado y escasa capacidad. A medida que la propagación del Covid-19 y su impacto continúen modificándose.