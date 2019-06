Barack Obama: “No puede haber un buen funcionamiento del mercado, si no tienes un buen gobierno”

Economía

El exmandatario dijo que en Latinoamérica existe una división ideológica muy marcada entre izquierda y derecha, a pesar de que el enfoque debería estar centrado en administrar eficientemente los países.

Desde São Paulo

La necesidad de crear condiciones legales y económicas adecuadas para acompañar el desarrollo tecnológico de un país, fue parte de lo que conversó Barack Obama con el CEO y fundador de VTEX, Geraldo Thomaz, en la inauguración del VTEX Day que tuvo lugar la semana pasada en São Paulo, Brasil.

Para el expresidente estadounidense, el desarrollo tecnológico incluye no sólo el aprovechamiento de grandes ideas. También debe integrar un sistema en el que se permita la acción combinada de universidades y empresas innovadoras. Como, por ejemplo, Silicon Valley “donde hay una participación importante de grandes universidades como Stanford (...) y donde hacen vida compañías icónicas como Apple, Microsoft y Hewlett-Packard”.

Ante 15 mil personas que acudieron al Keynote Speaker Stage, en el centro de eventos SÃO EXPO, Obama señaló que en el caso particular de Latinoamérica “a nivel político existe una división ideológica muy marcada entre izquierda y derecha”, a pesar de que el enfoque debería estar centrado en administrar eficientemente los países.

A propósito de la transversalidad entre el desarrollo económico y de la sociedad, dijo que “no puede haber un buen funcionamiento del mercado si no tienes un buen gobierno; si no tienes un buen sistema educativo, no tendrás un buen mercado”.

Bajo esta premisa enumeró las claves de lo que considera un buen entorno para los negocios: legalidad, transparencia, responsabilidad, una base sólida de impuestos e inversión en las escuelas.

Pago de impuestos

El expresidente Obama subrayó la importancia de pagar impuestos y que lo recaudado sea devuelto a los ciudadanos a través de una gestión eficiente. “Todos deberían estar felices de pagar impuestos, porque es la inversión que haces en la sociedad”, dijo.

Advirtió que si los contribuyentes no creen que esos recursos van a donde tienen que ir, esto es reflejo de “un gobierno débil sin estado de derecho, que hace que en los países no se puedan hacer negocios y que estos sean inseguros”.

De acuerdo a lo planteado por el extitular de la Casa Blanca, lo verdaderamente relevante es establecer buenos gobiernos que estimulen la confianza de los líderes del mercado y otorguen la garantía de que los impuestos serán invertidos en la gente.

Propiedad intelectual

La era tecnológica y, más aún, el momento que estamos viviendo ahora debe ser entendido como un fenómeno vertiginoso que requiere de preparación para ir al ritmo de las nuevas tendencias y tomar decisiones que deriven en cambios positivos.

En ese camino del desarrollo de las ideas es clave otorgar la seriedad que corresponde a la propiedad intelectual, con el objetivo de que los profesionales se sientan impulsados y seguros de compartir sus conocimientos. Y justo sobre este tema Obama recordó el caso de China y su esfuerzo por generar condiciones que hicieran posible el desarrollo en el largo plazo, fue así como el país asiático se concentró en “crear un programa educacional para producir cada año miles de ingenieros, especialistas en matemáticas y en ciencias”.

Consideró que “lo que debe hacerse es consolidar una estructura gubernamental en la que el sector público entienda cómo crear condiciones para el desarrollo de un mercado exitoso. Por ejemplo, algo tan básico como proteger la propiedad intelectual (...) Uno de los grandes desafíos que tuvo China fue cómo evitar que se pudieran copiar las ideas de una persona y ejecutarlas; y parte de las razones (para que esto sucediera) es porque el sistema legal no ofrecía protecciones para, por ejemplo, aquellos que creaban una app maravillosa, otros la robaban, hacían dinero con ella y el creador no obtenía ningún beneficio y mucho menos la motivación para crear nuevas aplicaciones”.

El expresidente, que tomó como referencia lo que está sucediendo en diversos países en materia de educación, innovación y progreso, envió un mensaje destinado a repensar las políticas y las maneras de dirigir las cosas, porque el dinero que se obtiene del mercado no debe ser el único objetivo. Hay que “crear condiciones que permitan llegar al éxito, cometemos un grave error cuando creemos que no es así”, sentenció.