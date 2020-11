Economía

18:35 Una nueva conferencia de prensa realizó el demócrata Joe Biden esta tarde, quien desde Wilmington, Delaware, aseguró que el proceso de conteo de votos "está funcionando", por lo que pidió paciencia y reiteró que "cada voto debe contarse".

"Seguimos sintiéndonos muy bien acerca de dónde están las cosas. No tenemos ninguna duda de que cuando termine el recuento, la senadora Harris y yo seremos declarados ganadores" declaró el candidato, quien agregó: "gracias a todos por su paciencia, pero tenemos que contar los votos".

16:30 Pensilvania es, hace meses, considerado el estado más importante de esta elección, ya que si Biden lo gana superaría los 270 votos, y si Trump lo pierde no tiene cómo alcanzar el triunfo. Pese a que el demócrata lidera, a medida que se cuentan más votos la distancia entre ambos presidenciables es cada vez más estrecha.

Con el 92% de los votos escrutados, el presidente todavía tiene una ventaja de 50,2% frente a 48,5%, pero la brecha ha bajado de 500 mil votos a cerca de 114 mil, de acuerdo a CNN.

En una conversación con el mismo medio, la secretaria de Estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, dijo que hay más o menos 550 mil votos que están en proceso de ser contados hoy, y precisó que "tendremos la abrumadora mayoría contada para mañana, pero parece que (tendremos) la abrumadora mayoría contada hoy".

15:55 La jueza Cynthia Stephens del Tribunal de Reclamaciones de Michigan desestimó la demanda presentada por la campaña de Donald Trump, que buscaba detener el conteo de votos en el Estado. La magistrado dijo que planeaba emitir un fallo por escrito el viernes.

Sin embargo, el comando anunció más acciones legales hoy. En Nevada, por ejemplo, el grupo aumentará los esfuerzos para desafiar los conteos de votos.

15:30 En una esperada conferencia de prensa, el funcionario electoral del condado de Clark, en Nevada, recordó que el estado tiene plazo hasta el 12 de este mes para terminar su proceso de ingreso de votos al sistema. Sin embargo, indicó que esperan tener la mayoría ingresados para este sábado o domingo.

"Estamos anticipando la mayor parte de nuestras boletas de votación por correo que se han recibido en el sistema el sábado o el domingo", señaló Joe Gloria.

Con esto, la probabilidad de tener un resultado el día de hoy se ve cada vez más lejana, ya que una de las fórmulas con la que Biden podría declararse ganador es sumando los seis votos del estado.

14:36 Luego de un día de espera, comenzaron a actualizarse los conteos de algunos condados de Nevada, estado que de acuerdo a las proyecciones de The Associated Press podría llevar a Joe Biden a la Casa Blanca de respaldarlo con sus seis votos electorales.

Luego de las últimas actualizaciones, la ventaja del demócrata en Nevada aumentó a más de 11 mil sufragios de diferencia, desde los 7.647 registrados en el último reporte. Con el 88% de los votos escrutados, Biden suma el 49,5% de los votos, mientras que Trump alcanza el 48,5%, según lo publicado por CNN.

14:20 Donald Trump volvió a criticar el proceso electoral a través de su Twitter. La última entrada fue corta pero directa: "¡PAREN EL FRAUDE"! fue el mensaje publicado por el republicano, al mismo tiempo que se siguen contando miles de votos de quienes sufragaron por correo.

STOP THE FRAUD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

13:56 Quizás uno de los estados más polémicos durante la elección ha sido Pensilvania, liderado desde un comienzo por Trump pero donde se espera que Biden pueda dar una sorpresa. Sin embargo, los resultados finales no se conocerán antes del viernes, ya que el condado de Allegheny no contará más sufragios hasta mañana debido a un acuerdo judicial sobre cerca de 30 mil papeletas en disputa.

13:30 Nuevamente usando su cuenta de Twitter, Donald Trump arremetió contra Joe Biden y sus triunfos más recientes. "Todos los estados recientemente reclamados por Biden serán desafiados legalmente por nosotros por fraude electoral y fraude electoral estatal" fueron las palabras que usó el mandatario, quien agregó que hay "muchas pruebas, solo consulte los medios".

Con esto, el republicano concluyó su intervención asegurando que "¡GANAREMOS! America primero!"

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

11:55 Luego de que Joe Biden hiciera un llamado a contar cada voto, el presidente Donald Trump planteó exactamente lo opuesto. En de su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: "¡DETENGAN EL CONTEO!", algo que su campaña ya había solicitado ayer en estados como Michigan o Pensilvania.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

11:35 Si bien todavía hay algunas diferencias entre cuántos estados ya se habría adjudicado cada candidato, lo que está claro es que son pocos los que pueden definir la elección. Nevada, Georgia y Arizona son algunos de ellos, y sus autoridades actualizarán los conteos en las próximas horas.

- A las 10:30 hora del este en EEUU (12:30 en Chile), el Secretario de Estado de Georgia realizará una conferencia de prensa, en la que se espera que indique el cómputo final. Con el 99% de los votos escrutados, Trump mantiene una ventaja de poco más de 18 mil votos, la cual se redujo considerablemente durante la noche.

- A las 12:00 hora del este, o sea a las 14:00 en Chile, Nevada actualizará los resultados de su conteo. Dicha información podría ser clave para declarar un ganador, y que medios como The Associated Press, The Economist o el Financial Times proyectan que Biden ya suma 264 votos, y con los seis que se disputan en Nevada podría alcanzar la victoria.

- A las 21:00 al este de EEUU, o sea a las 23:00 en Santiago, condado de Maricopa -el más grande de Arizona- pretende dar su próxima actualización. Si bien algunos medios ya le han asignado el estado a Biden -que mantiene una ventaja de más de 68 mil votos- los funcionarios encargados del recuento twittearon anoche que todavía quedaban 275 mil votos por revisar.

10:43 A través de su cuenta de Twitter, Joe Biden realizó su primera declaración de la jornada, la cual reforzó, de manera precisa, un mensaje que viene transmitiendo desde el comienzo de las votaciones.

"Cada voto debe contarse", twitteó el presidenciable demócrata, acompañado de un video de pocos segundos que reforzaba el mensaje con un texto en el que se lee "contar cada voto".

Every vote must be counted. pic.twitter.com/kWLGRfeePK — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

El mensaje llega luego de que ayer por la tarde Biden asegurara que cuenta con los votos necesarios para ganar, pero que no proclamará la victoria justamente hasta que finalicen los recuentos.

09:20 A medida que siguen llegando votos de quienes optaron por participar vía correo, la ventaja que Trump mantenía sobre Biden en Georgia es cada vez más estrecha. Desde la medianoche hasta ahora, los 30 mil votos de diferencia que ponían al mandatario a la cabeza del estado se han reducido a poco más de 18 mil, cuando todavía queda por escrutar el 2% de los sufragios.

Desde el martes Trump ha estado liderando en Georgia -considerado un estado clave históricamente-, pero de invertirse este respaldo, el curso de la elección cambiaría completamente.

21:25 Luego de proyectar que los 16 votos de Michigan irán en apoyo a Joe Biden, The Associated Press estima que el candidato demócrata ya suma el respaldo de 264 delegados electorales, lo que significa que está a solo seis sufragios de la victoria.

El presidente Trump, en tanto, seguiría contando con 214 sufragios, muy por debajo de su contrincante, hasta el momento.

Con la actualización, las proyecciones de AP están en línea con las de The Economist, que más temprano había adelantado que el demócrata ya sumaba 264 votos y Trump contaba con 214.

18:17 Desde Wilmington, Delaware, Joe Biden realizó su primera declaración de la jornada, luego del día de las elecciones. "Y ahora, después de una larga noche de conteos, está claro que estamos ganando suficientes estados para alcanzar los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia", afirmó el presidenciable.

En una conferencia de prensa junto a su compañera de fórmula, Kamala Harris, el candidato aclaró que "no estoy aquí para declarar que hemos ganado, pero estoy aquí para informar que cuando finalice el recuento, creemos que seremos los ganadores".

18:00 Pese a que el estado no ha concluido el conteo de votos y los medios de comunicación estadounidenses no han proyectado un ganador, la campaña de Trump declaró haber ganado en Pensilvania.

Pero, al mismo tiempo, el comando del candidato republicano indicó que está demandando a Pensilvania y que busca detener temporalmente el conteo de votos. "Están sucediendo cosas malas en Pensilvania. Los demócratas están tramando privar de sus derechos y diluir los votos republicanos. El presidente Trump y su equipo están luchando para detenerlo", dijo el subdirector de campaña de Trump, Justin Clark.

Adicionalmente, los encargados estarían buscando llevar a la Corte Suprema un caso ya presentado a la Corte Suprema de Pensilvania, relacionado con que el estado extendió un día el plazo para recibir votos por correo.

El subdirector de campaña de Trump, Justin Clark, dice en un comunicado: "Están sucediendo cosas malas en Pensilvania. Los demócratas están tramando privar de sus derechos y diluir los votos republicanos. El presidente Trump y su equipo están luchando para detenerlo ".

16:50 En un nuevo movimiento en contra del voto por correo, los encargados de la campaña de Trump habrían presentado una demanda en Michigan, con el fin de que el estado detenga el conteo de sufragios "hasta que reciba un acceso significativo" para observar la apertura de los votos y el proceso de conteo.

16:02 En su última proyección de resultados, CNN indicó que Biden se adjudicaría los diez votos de Wisconsin, lo que eleva a 237 los sufragios para el demócrata según la cadena, frente a los 213 que llevaría Trump.

Con esto, la proyección de la estación televisiva está cada vez más cerca que la de AP, que hasta el momento asigna 238 votos al demócrata y 214 al republicano.

15:27 La campaña de Trump confimó que solicitará "inmediatamente" un recuento de los sufragios de Wisconsin, uno de los campos de batalla, donde se juegan diez votos. Con el 95% escrutado, el estado respaldaría al demócrata Joe Biden.

Según la ley de Wisconsin, una campaña no puede solicitar un recuento hasta que la Comisión Electoral del estado complete el escrutinio. Pese a esto, la campaña de Trump dijo en un comunicado que "a pesar de las ridículas encuestas públicas utilizadas como táctica de supresión de votantes, Wisconsin ha sido una carrera muy fina, como siempre supimos que sería. Ha habido informes de irregularidades en varios condados de Wisconsin que plantean serias dudas sobre la validez de los resultados. El presidente está dentro del umbral para solicitar un recuento y lo haremos de inmediato".

15:20 La principal asesora de la campaña de Biden, Anita Dunn, confirmó que el equipo confía en que recibirán los 270 votos electorales necesarios para ganar, y dijo que el presidenciable declarará la victoria cuando el comando considere que han alcanzado ese número, aunque los medios de comunicación no lo hayan proyectado.

"Creo que al fin y al cabo siempre dijimos que la meta era conseguir 270 votos electorales y nos sentimos muy seguros de que después de contados los votos, ahí va a estar el voto: por encima de 270. Y así es como se ganar la presidencia", señaló Dunn en una conferencia de prensa.

14:20 Según la última proyección de CNN, Biden ganaría al menos tres de los cuatro votos de Maine, lo que dejaría el contador en 227 sufragios a favor del demócrata y 213 para el actual mandatario.

13:00 Luego de autoproclamarse como ganador, la siguiente declaración de Donald Trump sobre las elecciones fue a través de su cuenta de Twitter. Si bien durante meses el mandatario cuestionó la votación por correo, a medida que los sufragios comenzaron a contarse, arremetió contra ellos.

"Anoche estaba liderando, a menudo sólidamente, en muchos estados clave, en casi todos los casos controlados y controlados por los demócratas. Luego, uno por uno, comenzaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaban los vertederos sorpresa. MUY EXTRAÑO, ¡y los 'encuestadores' lo entendieron completamente e históricamente mal!", reclamó en la red social.

Así, a medida que los votos por correo dieron vuelta los resultados de Michigan, que ahora respaldaría a Biden, el mandatario twitteó: "¿Cómo es que cada vez que cuentan los votos por correo son tan devastadores en su porcentaje y poder de destrucción?"

12:00 El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, hizo un llamado a los votantes a ser pacientes mientras se cuentan todas sus boletas. Si bien dijo que el estado obtendrá una "imagen más clara" al final del día, advirtió que todos los resultados se conocerán "al final de la semana"

En entrevista con CNN, el funcionario declaró que "tomará el tiempo que sea necesario para obtener un recuento preciso (...) Es lo que exige la ley... vamos a obtener muchos más datos hoy; creo que tendrá una idea más clara de hacia dónde van las cosas hacia el final del día, pero obviamente las papeletas se pueden recibir y contar todos los hasta el viernes. Así que espero que lo sepamos al final de la semana".

Con el 64% de los votos escrutados, Trump estaría liderando el estado en el que se disputan 20 delegados con el 54,5% de las preferencias, pero se dice que a medida que se sumen los votos anticipados por correo, la situación pordría revertirse a favor de Biden.

11:40 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo un llamado a no opinar sobre las elecciones presidenciales de EEUU hasta que termine el conteo, señalando que cree que el recuento tomará tiempo, pero que lo único que queda hacer es esperar.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también se abstuvo el miércoles de referirse a un posible ganador, pero reiteró su apoyo a Trump y sugirió que Biden interferiría en temas como la protección de la selva amazónica si fuera electo. "Ustedes conocen mi posición, está claro (...), tengo una buena política con Trump, espero que sea reelegido", señaló.

10:30 A medida que pasan las horas, las proyecciones sobre el estado general de las elecciones no parecen avanzar mayoritariamente. CNN plantea que Biden iría liderando por 224 votos, pero Trump lo seguiría con 213.

09:20 El estado de Nevada -preliminarmente inclinado hacia Biden y donde se disputan seis votos- no actualizará nuevamente los resultados electorales hasta el jueves a las 9 de la mañana hora local (2 de la tarde de Chile).

A través de Twitter, la división de elecciones del estado indicó que hasta ahora se han contado todos los votos anticipados en persona, los votos en persona el día de las elecciones y las boletas por correo hasta el 2 de noviembre, pero las boletas por correo recibidas el día de las elecciones o durante la próxima semana deberán contarse.

"Es difícil estimar las boletas pendientes en Nevada porque a cada votante se le envió una boleta por correo. Evidentemente, no todos votarán", aclaró la entidad.

That’s it for election results updates until 9:00 am on Nov. 5. Here’s what has been counted so far:



All in person early votes

All in person Election Day votes

All mail ballots through Nov. 2



1/2 — Nevada Elections (@NVElect) November 4, 2020

07:00 El discurso de Trump contrastó con el que dio dos horas antes su rival demócrata, quien compareció brevemente junto a su esposa, Jill, para pedir a sus seguidores que "mantengan la fe" y esperen con paciencia los resultados.

"Como he dicho muchas veces, no es mi responsabilidad o la de Donald Trump declarar quién ganó estas elecciones, eso lo deciden los estadounidenses, pero soy optimista sobre el resultado", aseguró Biden desde Wilmington (Delaware), donde reside.

05:15 Vuelvo en Arizona. Joe Biden arrebata uno de los estados clave a Trump, con lo que suma 11 delegados más y se sitúa con 236, frente a los 213 de Trump.

05:00 Trump se autoproclama ganador y señala que "ya han ganado las elecciones". Anuncia además que irá la Tribunal Supremo ante un supuesto "fraude al pueblo estadounidense".

01:50 Si hace unas horas CNN advertía que era muy pronto para que alguno de los candidatos se adjudicara Virginia, ahora Biden sería el vencedor, con lo que el demócrata sumaría 13 votos más, lo que eleva a 205 los sufragios que tendría hasta el momento. Trump, en tanto, se mantendría en los 114 votos electorales.

01:18 Los seis votos electorales que están en juego en Mississippi finalmente apostarían por Donald Trump, según CNN, lo que implica que el republicano ya sumaría 114 votos, frente a los 192 de Biden.

01:00 Un fuerte respaldo a Joe Biden entregaron las últimas estimaciones que realizó CNN, donde planteó que los 55 votos de California -el estado más grande-, los siete sufragios de Oregon y los 12 de Washington irían para el demócrata.

Pero, en el mismo anuncio, la cadena planteó que los tres votos electorales en juego en Wyoming serían para el presidente Donald Trump.

Con este último cómputo, Biden ya sumaría 192 delegados electorales, muy por sobre los 108 que se habría adjudicado hasta el momento Trump.

00:50 Las últimas proyecciones que realizó CNN repartieron votos entre ambos candidatos. De acuerdo al medio, Trump se llevaría los diez sufragios de Missouri, pero Biden sería respaldado por los 20 delegados de Illinois.

Con esto, el demócrata sumaría 118 votos, al mismo tiempo que el actual mandatario ya sumaría 105 delegados. Ambos, sin embargo, están todavía muy lejos de los 270 que necesitan para ganar la presidencia.

00:40 Al igual que como ocurrió en las elecciones anteriores, Trump se estaría adjudicando los seis votos electorales de Kansas, de acuerdo a la proyección realizada por CNN. Además, el mandatario contaría con al menos tres de los cinco votos de Nebraska y con los seis sufragios de Utah.

Biden, por su parte, podría sumar los cuatro votos en el Colegio Electoral de New Hampshire.

00:34 Los cinco votos que le corresponden a Nuevo México irían en apoyo del candidato demócrata, algo que se repite desde 2016, cuando el estado respaldó a Hilary Clinton.

23:50 En la última proyección que realizó CNN, planteó que Trump se adjudicaría los votos de Alabama y Carolina del Sur. En el detalle, los estados le sumarían nueve votos cada uno al mandatario actual.

23:30 La cadena CNN le adjudica los nueve votos electorales de Colorado a Joe Biden, pero, por el contrario, suma los tres sufragos de Dakota del Norte para Trump.

23:20 Las proyecciones de CNN indican que Trump se adjudicaría los tres votos de Dakota del Sur, mientras que los siete delegados de Connecticut respaldarían a Biden, al igual que como apoyaron a Hilary Clinton en 2016.

23:00 En un nuevo cierre de mesas en un grupo importante de estados, CNN le adjudicó Nueva York y Nueva Jersey a Joe Biden, lo que significan 29 votos y 14 votos de cada estado para el demócrata. Trumo, en tanto, ganaría los 6 votos de Arkansas, según el medio.

Según el conteo de la cadena el demócrata ya sumaría 73 votos, frente a los 48 de Trump. El conteo de The Associated Press indica que Biden ya se habría adjudicado 119 votos, mientras que Trump llevaría 92. The New York Times está prácticamente en línea con AP: proyecta hasta el momento 119 votos para el demócrata y 94 para el republicano.

22:26 En una proyección más ambiciosa que la de CNN, The Associated Press (AP) prevé que Biden gana también en Vermont, Virginia, Rhode Island, New Jersey, Illinois y Connecticut; mientras que Trump se adjudicaría West Virginia, South Carolina, Mississippi, Alabama y Tennessee. En este escenario, Biden tendría 85 votos en el Colegio Electoral y Trump llevaría 55 a su favor.

Ohio se inclina por ahora por el demócrata, lo que es clave, ya que quien triunda en este estado históricamente resulta el ganador de los comicios.

22:13 Esta noche no solo se cuentan los votos para el nuevo presidente, también se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. El líder republicano en este último, Mitch McConnell ganó la reelección en Kentucky, quien con 78 años, es actualmente el republicano de mayor rango en la Cámara Alta.

En este momento, los republicanos ocupan el Senado, pero los demócratas buscan recuperar el control del organismo de 100 miembros esta noche.

22:00 En una nueva ronda de proyecciones, CNN indicó que Joe Biden se adjudicaría los estados de Massachusetts (11 votos), Maryland (10 votos), Delaware (3 votos) y Columbia, más conocido como Washington DC (3 votos). Trump, en tanto, contaría con los 7 votos de Oklahoma y los 8 de Kentucky a su favor.

21:45 The Associated Press proyecta que Joe Biden gana en Virginia, lo que le permitiría sumar 13 votos electorales. Poniendo una cuota de cautela, CNN advierte que la diferencia todavía es demasiado estrecha como para proyectar claro un ganador.

21:31 Con el 59% de los votos de Florida contabilizados, CNN indica que Trump estaría ganando el estado con un 49,7%, pero Biden le pela cada voto y por el momento cuenta con el 49,4% de los sufragios. La diferencia entre ambos es de menos de 25 mil personas.

21:16 De acuerdo a lo reportado por The Associated Press (AP), Biden estaría ganando en Vermont, que otorga 3 votos electorales. Pero, según el mismo medio, Trump se adjudicaría Kentucky, lo que le sumaría 8 votos en el Colegio Electoral.

21:00 Mientras cierran las mesas del primer grupo importante de estados, CNN proyecta que el presidente Donald Trump habría ganado Indiana, donde se disputan 11 votos del Colegio Electoral.

20:18 Tal como se esperaba, el presidente ganó los votos del condado Green, en Indiana. Con esto, el mandatario se adjudica la primera mesa de la jornada electoral de 2020.

20:00 Algunas zonas de Kentucky e Indiana cerraron anticipadamente a las 6 de la tarde hora del este, o sea a las 8 de la noche de Chile, y una hora antes de que los estados dejen de recibir votos, una hora más tarde. Kentucky e Indiana cuentan con 8 y 11 votos en el Colegio Electoral, respectivamente, y se espera que ambos estados voten para reelegir a Trump.

19:35 Luego de concluir su paso por Pensilvania, Joe Biden declaró que no se arrepiente de cómo corrió la carrera, pero indicó que es supersticioso sobre hacer predicciones el día de las elecciones. "Creo que vamos a restablecer esa pared azul" en el Medio Oeste, dijo, señalando que "no se puede pensar en una elección en el pasado reciente donde tantos estados estaban en juego".

En cuanto a lo que ocurrirá esta noche durante los conteos de votos, el demócrata señaló que "si hay algo de qué hablar esta noche, lo hablaré (...) Si no, esperaré hasta que se cuenten los votos al día siguiente".

19:10 En un estacionamiento en los suburbios de Detroit, Kamala Harris, compañera de fórmula de Joe Biden, realizó su último discurso de la campaña presidencial 2020. "Hoy es un día que muchos de nosotros hemos estado esperando durante cuatro años", dijo a cientos de personas, lo que se vio seguido de un llamado a la acción. "Asegurémonos de que todos los que conocemos voten. Sigamos enviando mensajes de texto. Sigamos llamando, tocando puertas de vecinos y familiares. Tenemos todo el día para hacer esto", instó.

18:30 La campaña de Trump buscó esta tarde detener el procesamiento boletas de quienes votaron anticipadamente por correo en el condado de Clark, Nevada, en una apelación de emergencia ante la Corte Suprema del estado. Las encuestas indican que Nevada -donde se sitúa Las Vegas- respaldaría a Biden en los comicios.

17:10 El presidente Trump ya está de regreso en la Casa Blanca, donde está programado que permanezca hasta que se conozca el resultado sobre quién gobernará los próximos cuatro años.

El mandatario estará ubicado en la Oficina Oval, donde esperará los cómputos junto a su familia y su círculo cercano de asesores. De acuerdo a NBC, también se instaló una "sala de guerra" en el edificio de oficinas ejecutivas de Eisenhower, junto a la Casa Blanca.

Varios medios norteamericanos han señalado que está programada una fiesta para 400 personas en el Salón Este de la Casa Blanca hoy en la noche, pero que para ingresar, los invitados deberían someterse a pruebas de coronavirus.

16:50 Faltan solo algunas horas para que comiencen a cerrar las mesas de votación en Estados Unidos, pero de los 50 estados del país son solo algunos los que definirán quién será el próximo presidente. Desde las 7 de la tarde a la hora del Este -o 9 de la noche hora de Chile- los campos de batalla se llevarán toda la atención.

Acá puede revisar una guía para saber dónde poner atención a qué hora (tomando en cuenta el horario nacional) y cuántos votos disputan en cada uno de los estados clave:

- 9 pm: La mayoría de las mesas de Florida (29 votos en total) y Georgia (16 votos)

- 9:30 pm: Ohio (18 votos)

- 10 pm: Las mesas restantes de Florida y Pensilvania (20 votos). Además, se suma Carolina del Norte (15 votos) debido al retraso en su apertura.

- 11 pm: Arizona (11 votos), Michigan (16 votos), Minnesota (10 votos), Texas (38 votos) y Wisconsin (10 votos)

- 12 am: Si bien no son considerados estados "clave", las últimas urnas en cerrar serán las de Iowa (6 votos) y Nevada (6 votos)

16:25 Los resultados de Carolina del Norte, uno de los estados más importantes para esta elección, se retrasarán al menos media hora, ya que cuatro distritos no pudieron abrir a la hora estipulada esta mañana.

Tradicionalmente las urnas abren desde las 6:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde hora local, pero al menos la Escuela Primaria Bluford en Greensboro, Condado de Guilford, deberá extender sus mesas hasta las 8:04 de la noche, o sea a las 22:04 hora de Chile.

15:50 Al llegar a la sede del Comité Nacional Republicano en Arlington, Virginia, Donald Trump realizó una conferencia de prensa, en la que afirmó que "ganar es fácil. Perder nunca es fácil. No para mí, no lo es".

Al ser consultado por si ya estaba preparando un discurso para esta noche, el mandatario indicó que "no estoy pensando en el discurso de concesión ni en el discurso de aceptación todavía. Con suerte, solo haremos uno de esos dos".

15:30 El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, indicó que la ciudad se está preparando para eventuales manifestaciones que pudieran realizar los vecinos luego de conocer los resultados de los comicios.

"No estamos viendo ninguna manifestación importante en este momento (...) Creo que se desarrollará más a medida que veamos resultados, pero la ciudad está lista, el Departamento de Policía de Nueva York está listo, y lo más importante aquí es que la gente debe participar en esta elección y luego, obviamente, respetar la voluntad de la gente", dijo.

15:00 La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, esta tarde que confía en que Joe Biden será investido como presidente el 20 de enero de 2021. Si bien insistió en la importancia de que se cuente cada voto, indicó a los medios: "tenga confianza, esté tranquilo, sea paciente, porque estamos preparados. Pero no celebre hasta que todos en todo el país tengan la oportunidad de votar. No queremos disuadir ninguna votación porque la gente crea que la elección ha terminado".

14:00 El presidente Donald Trump comenzó su jornada más tarde de lo planificado, y salió de la Casa Blanca con destino al Comité Nacional Republicano en Arlington, Virginia, pasadas las 12:00 hora de Washington.

13:56 Más de 100 millones de estadounidenses votaron anticipadamente durante el período electoral de este año, según el Proyecto de Elecciones de Estados Unidos en la Universidad de Florida. De acuerdo a lo consignado por Reuters, se espera sea la participación más alta en los tiempos modernos.

12:30 Joe Biden también visitó Scranton, en Pensilvania, su ciudad natal y uno de los estados que definirá la elección. El candidato participó de un evento organizado por líderes sindicales y se refirió a su primera victoria: los 5 votos que se adjudicó pasada la medianoche en Dixville Notch, New Hampshire, que corresponden al total.

"Según la noción de Trump, declararé la victoria ahora mismo", bromeó Biden, quien hizo referencia a las declaraciones del mandatario, quien ha anunciado que podría declararse victorioso hoy por la noche incluso antes de que se terminen de contar los votos.

Luego de ello, se dirigió a su casa de la infancia con dos de sus nietas.

12:00 La primera dama, Melania Trump, llegó al Centro Recreativo Morton y Barbara Mandel en Palm Beach, Florida, para emitir su voto cerca de las 10 de la mañana. La prensa internacional destaca que fotos y videos mostraron que ella era la única persona en todo su recinto de votación que no estaba usando mascarilla.

11:00 Una entrevista telefónica con Fox News fue la primera declaración que emitió el presidente Donald Trump en la jornada de la elección. El mandatario aseguró que "nos sentimos muy bien" frente a la elección, agregando que "creo que tendremos la victoria".

Trump dijo que espera triunfar "en grande" en Arizona, Florida y Texas, mientras que también apuesta por adjudicarse los votos de Carolina del Norte y Pensilvania.

"Lo estamos haciendo muy bien con el voto afroamericano y latino", indicó, precisando que a su juicio "es más que un pensamiento, son tendencias. Nos irá muy bien en varios estados".

10:00 El candidato demócrata, Joe Biden, comenzó el día yendo a misa y visitando la tumba de su difunto hijo Beau en Wilmington, Delaware, estado por el que fue senador durante 36 años.