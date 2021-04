Biden presenta un masivo plan de ayuda familiar financiado por un mayor impuesto a los ricos

Economía

Llamado Plan de las Familias Estadounidenses, la tercera propuesta legislativa importante de Biden combina US$ 1 billón en gastos con US$ 800 mil millones en recortes de impuestos y créditos para familias de ingresos medios y bajos.

El presidente Joe Biden presentará este miércoles un amplio plan de US$ 1,8 billones para expandir las oportunidades educativas y el cuidado infantil para las familias, financiado en parte por los mayores aumentos en décadas de impuestos sobre los estadounidenses más ricos, la pieza central de su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso.

El plan haría que el prejardín y el colegio comunitario fueran gratuitos en todo el país, ampliaría el crédito tributario por hijos hasta el 2025 y haría permanente una expansión del crédito tributario por ingresos del trabajo para adultos sin hijos con bajos ingresos, brindaría apoyo directo a las familias para el cuidado infantil, finanzas formación de profesores y creación de un programa nacional de licencia familiar remunerada.

La propuesta sigue los pasos de un plan de infraestructura de US$ 2,25 billones que aún no ha sido asumido por el Congreso y un plan de ayuda para la pandemia de US$ 1,9 billones que Biden ha promulgado como ley. Juntas, las medidas rehacerían el código tributario y los programas de bienestar social de EEUU, ampliando enormemente el apoyo federal incluso para las familias que se consideran de clase media alta, mientras que trasladarían sustancialmente la carga fiscal general a los ricos.

"El presidente ha dejado claro que nuestro sistema tributario no funciona cuando un administrador de fondos de cobertura que gana cientos de millones de dólares paga impuestos a una tasa más baja que el conserje que trabaja en su oficina o el ama de llaves en su mansión", dijo la asesora principal de la Casa Blanca, Anita Dunn.

En conjunto, las propuestas de Biden ilustran las ambiciones del presidente después de casi 100 días en el cargo. Elegido para sacar a Estados Unidos de la pandemia de coronavirus y su crisis económica asociada, Biden ahora busca usar la presidencia para remodelar y reorientar la economía y la vida de los estadounidenses de clase media.

Hacer que la expansión del crédito tributario por ingresos del trabajo sea permanente ayudaría a unos 17 millones de trabajadores de bajos ingresos, mientras que extender el crédito tributario por hijos beneficiaría a unos 66 millones de niños, dijo la Casa Blanca.

Los aumentos de impuestos de Biden incluyen elevar la tasa máxima para las personas de nuevo al 39,6%, cambiar el tratamiento de las ganancias de capital para que las personas ricas no se beneficien de tasas más bajas en sus ingresos de inversión, eliminando la disposición llamada "interés devengado" que beneficia al fondo gerentes y el aumento de fondos para el Servicio de Impuestos Internos para hacer cumplir la recaudación de impuestos y auditar a los contribuyentes ricos.

Sus propuestas son inciertas en el Congreso, donde los demócratas tienen una mayoría de trabajo en el Senado solo en virtud del voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris.

El memorando de Dunn citó un puñado de encuestas que muestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan medidas como aumentar la tasa de impuestos corporativos y los impuestos a las ganancias de capital para las personas que ganan más de $ 1 millón al año.