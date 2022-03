Biden presenta un presupuesto de US$ 5,8 billones que incluye la mayor alza de impuestos de la historia

Economía

El plan, que supone un aumento de 5,7% respecto de 2022, se basa en previsiones elaboradas en noviembre, y que ahora parecen poco realistas respeto a las proyecciones de inflación y crecimiento del sector privado.

El presidente Joe Biden anunció este lunes una solicitud de presupuesto de US$ 5,8 billones (millones de millones) diseñada para apaciguar a los demócratas moderados, con una propuesta que hace hincapié en la reducción del déficit, financiamiento adicional para la policía y los veteranos, y flexibilidad para negociar nuevos programas de gasto social.

La Casa Blanca incluyó medidas que sumarían el mayor aumento de impuestos de la historia en términos de dólares, ayudando a estabilizar los déficits en relación con el tamaño de la economía.

El presupuesto para 2023 prevé US$ 1,6 billones en el llamado gasto discrecional -áreas que no están vinculadas a programas obligatorios como la Seguridad Social- con US$ 813 mil millones para programas relacionados con la defensa y US$ 769 mil millones para el gasto doméstico.

Esto supone un aumento de 5,7% respecto al proyecto de ley de gasto general para el año fiscal 2022 que firmó Biden a principios de mes. El presupuesto reduciría el gasto deficitario en US$ 1 billón durante la próxima década, impulsado por la eliminación de los programas de asistencia a las pandemias.

"Hemos gastado menos dinero que la última administración y hemos obtenido mejores resultados: un fuerte crecimiento económico, que ha aumentado los ingresos y nos ha permitido reducir responsablemente el gasto de emergencia", dijo Biden en un comunicado. "Mi presupuesto continuará ese progreso, reduciendo aún más el déficit al seguir apoyando el crecimiento económico que ha aumentado los ingresos y asegurado que los multimillonarios y las grandes empresas paguen su parte justa".

El presidente también eludió las frágiles negociaciones sobre los restos de su programa "Reconstruir mejor", poniendo sólo cifras provisionales en el documento, en lo que los funcionarios de la Casa Blanca reconocieron como un esfuerzo para dar a los legisladores espacio para negociar.

La esperanza en la Casa Blanca es que el documento de este lunes pueda ofrecer un impulso a las negociaciones con legisladores como los senadores Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kyrsten Sinema, de Arizona, que han planteado su preocupación por los niveles históricos de gasto y la inflación.

Estos son algunos puntos clave:

- Supuestos económicos

Las previsiones presupuestarias de Biden se elaboraron en noviembre, antes del último repunte de la inflación. El crecimiento económico se sitúa en 3,8% este año, y se ralentiza hacia 2% en la próxima década. Se supone que los precios al consumo aumentarán 4,7% este año, y que la inflación se reducirá a 2,3% en 2023 a medida que disminuyan las interrupciones de la cadena de suministro.

Las previsiones parecen poco realistas en relación con las proyecciones de inflación y crecimiento del sector privado. Sin embargo, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el aumento de los precios al consumidor no debería tener un gran impacto en las expectativas de déficit, dado que los ingresos también serían mayores.

- Programas fiscales

Biden está pidiendo más de US$ 2,5 billones en alzas de impuestos a los ricos y a las grandes empresas a lo largo de una década, además de los casi US$ 1,5 billones de aumentos incluidos en la versión de la Cámara de Representantes del plan "Reconstruir mejor".

La propuesta añade un impuesto mínimo de 20% sobre las ganancias de capital no realizadas para los hogares con un valor de al menos US$ 100 millones, una victoria política para los progresistas que han estado presionando a Biden para que apunte a los "megaricos". El plan omite una controvertida propuesta de información bancaria del año pasado que permitiría a las instituciones financieras compartir información de cuentas con el IRS, la autoridad tributaria.

Si se aprueba en su totalidad, el plan de este año sería la mayor alza de impuestos de la historia, pero incluye varios aumentos importantes que ya han sido rechazados por algunos demócratas en el Congreso. Biden volvió a pedir que se eleve las tasas a las empresas a 28% desde 21%, y que se eleven los tipos de los estadounidenses con mayores ingresos a 39,6%, cambios que Sinema ha dicho que no apoyará. Los demócratas de la Cámara de Representantes también se negaron a incluir una versión del impuesto a los multimillonarios en el proyecto de ley de gasto social del año pasado.

El presupuesto también omitió una propuesta para ampliar la deducción federal por impuestos estatales y locales, o SALT. Varios demócratas de la Cámara de Representantes han dicho que elevar el tope de US$ 10 mil a la deducción fiscal es crucial para asegurar su voto en cualquier legislación que altere el código tributario.

- Programas de defensa

Biden pide US$ 813 mil millones de gasto total en defensa para el próximo año, con la mayor parte de los fondos -US$ 773 mil millones- destinados al Pentágono en lo que la Casa Blanca describe como "una de las mayores inversiones en nuestra seguridad nacional de la historia".

La solicitud respalda un aumento salarial de 4,6% para las tropas estadounidenses, un incremento significativo respecto a años anteriores. El aumento salarial para este año fiscal es de 2,7%. La administración también solicita un aumento salarial de 4,6% para los civiles del gobierno.

Se incluyen fondos para la tríada nuclear estadounidense y los programas de modernización, incluida la red de mando y control nuclear y de comunicaciones. El bombardero B-21 de Northrop Grumman y el nuevo submarino de clase Columbia, construido por General Dynamics y Huntington Ingalls Industries son programas de alto perfil para impulsar la tríada nuclear.

Según el proyecto de la Casa Blanca, el gasto en defensa pasará de US$ 813 mil millones en el año fiscal 2023 a US$ 843 mil millones en el año fiscal 2024 y a US$ 851 mil millones en 2025.

- Política energética

Una serie de exenciones fiscales muy apreciadas por los perforadores de petróleo y gas serían derogadas, incluso cuando el gobierno de Biden insta a la industria a producir más en el país para bajar los precios y ayudar a los aliados a abandonar los combustibles fósiles rusos.

Las exenciones fiscales, por valor de US$ 43.600 millones en una década, desaparecerían, una medida que probablemente no será aprobada por el Congreso. Entre ellas está la deducción de los costos intangibles de perforación, que permite a las empresas petroleras y de gas deducir inmediatamente algunos gastos, como la mano de obra, la preparación del terreno y las reparaciones. También se acabaría una deducción por la producción de petróleo y gas de pozos marginales y una deducción por agotamiento porcentual que los propietarios de derechos minerales pueden reclamar por una parte del valor de las reservas de petróleo y gas retiradas de su propiedad.

La Casa Blanca propone un nuevo "acelerador de fabricación solar" de US$ 200 millones para crear un sector de fabricación solar nacional que sea "capaz de cumplir los objetivos de despliegue solar de la administración sin depender de productos importados fabricados con prácticas laborales inaceptables".

- Iniciativas climáticas

Biden pide al Congreso que dedique US$ 11 mil millones de los contribuyentes a ayudar a otros países a desplegar energías limpias y hacer frente a las crecientes consecuencias del cambio climático, más de 10 veces la cantidad que los legisladores destinaron a este esfuerzo en el año fiscal 2022. Esto supondría un gran cambio para Estados Unidos, tras años de promesas incumplidas de financiamiento para el clima en países en desarrollo y vulnerables.

En general, Biden pretende destinar unos US$ 50 mil millones a programas para hacer frente al cambio climático, incluidos US$ 18 mil millones para aumentar la resistencia del gobierno estadounidense a un mundo que se está calentando y al menos US$ 20 millones para un nuevo Cuerpo Civil del Clima defendido en el Congreso como una forma de poner a los estadounidenses a trabajar en la prevención de incendios forestales, la restauración de humedales y la mejora de la eficiencia energética de los hogares.