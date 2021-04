Biden propondrá casi duplicar el impuesto a las ganancias de capital para los ricos

Economía

El plan aumentaría la tasa al 39,6% para aquellos que ganan US$ 1 millón o más, un aumento de la tasa base actual del 20%.

El presidente Joe Biden propondrá casi duplicar la tasa impositiva sobre las ganancias de capital para las personas más ricas al 39,6%, lo que, junto con una sobretasa existente sobre los ingresos por inversiones, significa que las tasas impositivas federales para los inversionistas podrían ser tan altas como el 43,4%, según personas familiarizadas con la propuesta.

El plan aumentaría la tasa de ganancias de capital al 39,6% para aquellos que ganan US$ 1 millón o más, un aumento de la tasa base actual del 20%, dijeron las personas bajo condición de anonimato porque el plan aún no es público. Se mantendría un impuesto del 3,8% sobre los ingresos por inversiones que financia el Obamacare, lo que elevaría la tasa impositiva sobre los rendimientos de los activos financieros por encima de la tasa máxima sobre los ingresos por sueldos y salarios, dijeron.

Las acciones cayeron ante las noticias sobre el plan, con el índice S&P 500 bajando un 0,7% a la 1:43 pm después de subir un 0,2% antes. El Nasdaq Composite cayó un 0,6% después de subir hasta un 0,5%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años borraron las ganancias.

La propuesta podría revertir una disposición de larga data del código tributario que grava los rendimientos de la inversión más bajos que los del trabajo. Biden hizo campaña para igualar las ganancias de capital y las tasas de impuestos sobre la renta para las personas ricas, diciendo que es injusto que muchos de ellos paguen tasas más bajas que los trabajadores de clase media.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y el Departamento del Tesoro se negó a comentar. Se espera que Biden publique la propuesta la próxima semana como parte de los aumentos de impuestos para financiar el gasto social en el próximo "Plan de Familias Estadounidenses".

Esa propuesta, que se espera en alrededor de US$ 1 billón, se producirá mientras el Congreso debate cómo proceder con el paquete separado de Biden de US$ 2,25 billones centrado en infraestructura conocido como el Plan de Empleo Estadounidense, que se financiaría con aumentos de impuestos a las corporaciones. También sigue el proyecto de ley de alivio del coronavirus de US$ 1,9 billones aprobado en marzo.

El plan de las familias está programado para incluir una ola de nuevos gastos en niños y educación, incluida una extensión temporal de un crédito tributario por hijos ampliado que daría a los padres hasta US$ 300 por mes para niños pequeños o US$ 250 para los de seis años o más.

El aumento de las ganancias de capital recaudaría US$ 370 mil millones durante una década, según una estimación del Centro de Política Fiscal de Urban-Brookings basada en la plataforma de campaña de Biden.

Gravámenes estatales

Para los ganadores de US$ 1 millón en estados con impuestos altos, las tasas sobre las ganancias de capital podrían estar por encima del 50%. Para los neoyorquinos, la tasa combinada de ganancias de capital estatales y federales podría llegar al 52,22%. Para los californianos, podría ser del 56,7%.

Los demócratas han dicho que las tasas de ganancias de capital actuales ayudan en gran medida a las personas con mayores ingresos que obtienen sus ingresos a través de inversiones en lugar de en forma de salarios, lo que resulta en tasas impositivas más bajas para las personas ricas que para las personas a las que emplean. Los republicanos sostienen que el marco actual fomenta el ahorro y promueve el crecimiento económico futuro.

Los impuestos sobre las ganancias de capital se pagan cuando se vende un activo y se aplican al monto de la apreciación del activo desde que se compró hasta que se vendió.

Los demócratas del Congreso han propuesto por separado una serie de cambios en los impuestos a las ganancias de capital, incluida la imposición de los impuestos anualmente en lugar de cuando se venden.