Biden se acerca a la Casa Blanca mientras Trump agudiza batalla con estados

Nevada fue el nuevo foco de ataques del mandatario, al mismo tiempo que Michigan desestimó la demanda presentada por su campaña. El demócrata, en tanto, reforzó su llamado a mantener la calma y paciencia durante los conteos.

La mayoría de los medios proyectan que Biden ya suma 253 votos. Algunos más optimistas, como The Associated Press, le adjudican 264. Foto: Reuters

El que para muchos era el día en que Joe Biden sería confirmado como el próximo presidente de Estados Unidos, finalmente fue una jornada más de conteo de votos en una de las elecciones más reñidas de los últimos años.

La tercera fecha de recuentos fue una jornada principalmente tranquila, marcada por las enfrentadas declaraciones de ambos candidatos respecto al curso que debían seguir los comicios. Al cierre de esta edición, NBC News, The New York Times y The Economist proyectaban 253 votos para Joe Biden y 214 para Donald Trump.

Desde Wilmington, Delaware, Biden realizó una conferencia de prensa en la que afirmó que “el proceso está funcionando”, y en un tono confiado llamó a la calma y a la paciencia, defendiendo que “cada voto debe contarse”.

“Seguimos sintiéndonos muy bien acerca de dónde están las cosas. No tenemos ninguna duda de que cuando termine el recuento, la senadora Harris y yo seremos declarados ganadores (...) Gracias a todos por su paciencia, pero tenemos que contar los votos”, planteó.

Biden participó de una reunión sobre el coronavirus, y por la tarde declaró que “nuestros corazones están con todas y cada una de las familias que han perdido a un ser querido por esta terrible enfermedad”.

Totalmente opuesta fue la actitud de su contrincante. Desde la mañana, Trump twitteó frases como “detengan los conteos” o “paren el fraude”. Incluso afirmó que “todos los estados recientemente reclamados por Biden serán desafiados legalmente por nosotros por fraude electoral”, defendiendo que hay “muchas pruebas”, y aseguró que iba encaminado a ganar la elección.

Su comando anunció ayer nuevas acciones legales en Nevada, donde el grupo dijo que aumentará los esfuerzos para desafiar los conteos de votos, y demandó a los funcionarios electorales de Filadelfia, Pensilvania, por “violar sus derechos al debido proceso al bloquear la observación de votos”.

Los hijos de Trump, Eric y Donald Jr., también salieron en su defensa, haciendo un llamado a reportar experiencias de fraude y arremetiendo contra los congresistas republicanos, por su “total falta de acción”.

Eso sí, los estados comenzaron a responder las acciones legales impuestas por su campaña. En Michigan, por ejemplo, la jueza Cynthia Stephens desestimó la demanda presentada por el comando, que buscaba detener el conteo de votos.

Y en Pensilvania, el fiscal general presentó documentos a la Corte Suprema oponiéndose a la intervención de Trump en la disputa pendiente sobre votos que llegan más tarde.

Campos de batalla

Los ataques de Trump no fueron aleatorios. A medida que los estados clave reportaban nuevos cómputos, su tono se volvía cada vez más agresivo y amenazante, ya que la tónica del día fue que el republicano acortaba sus ventajas y el demócrata las profundizaba.

Se esperaba que Nevada entregara ayer sus seis votos a Biden, y si bien los números mostraron que el apoyo al demócrata creció, los resultados -que tienen plazo hasta el 12 de noviembre- estarían recién el fin de semana.

Carolina del Norte podría llegar a tomarse el plazo hasta el 12 de este mes, y en el estado se juegan 15 votos que respaldarían a Trump.

De acuerdo a CNN, la ventaja del republicano en Georgia bajó del umbral de los 10 mil votos al final del día, aunque se espera que los 16 votos del estado igualmente lo respalden.

Pensilvania podría definir la elección, ya que en él se juegan 20 votos, que podrían declarar victorioso a Biden o hacer que Trump siga en competencia. Ayer en la tarde la secretaria del Estado, Kathy Boockvar, dijo que todas las papeletas se contarían el viernes, lo que podría ser favorable para el demócrata, ya que durante el día la ventaja del demócrata bajó de 500 mil votos a menos de 80 mil.