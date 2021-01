Economía

Biden se prepara para anunciar hoy su primer y billonario plan de rescate económico

El monto total del paquete oscilaría entre US$ 1,5 billones y US$ 2 billones, y contemplaría entregar pagos directos a las familias por US$ 2.000, subsidios por desempleo y fondos estatales y locales, entre otros.

