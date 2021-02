Bill Gates asegura que necesitamos más personas como Elon Musk para abordar el cambio climático

La mente detrás de Microsoft, Bill Gates, aseguró este jueves a CNBC que el mundo necesita más empresarios como Elon Musk para enfrentar el cambio climático, incluidos los que trabajan en áreas como el acero y el cemento.

Por años, Gates ha estudiado este tema, incluso, lanzando su propio libro al respecto "Cómo evitar un desastre climático", que salió a la venta el 16 de febrero, por lo que aseguró que el CEO de Tesla sería “probablemente la mayor contribución para demostrarnos que los autos eléctricos son parte de cómo resolvemos el cambio climático".

El cuarto multimillonario más rico del mundo, según Forbes, también destacó el “asombroso” desafío de eliminación de carbono impulsado por Musk, anunciado en enero a través de su cuenta de Twitter, que consiste en donar US$ 100 millones para un premio a la mejor tecnología que pueda capturar dióxido de carbono.

"Creo que debería estar muy orgulloso de lo que ha hecho", agregó Gates.

The $100M XPRIZE Carbon Removal is now LIVE. Funded by @elonmusk, it’s the largest in history. Fight climate change. Let’s exit the fossil fuel era. 🌎 ♻️



Sign up now: https://t.co/TwLkS3FR31@PeterDiamandis@AnoushehAnsari #environment pic.twitter.com/hRrRIqaM7z