Bolsa de Nueva York presenta millonaria propuesta para comprar eBay

Intercontinental Exchange (ICE), matriz de la estadounidense, está interesada en la plataforma de comercio electrónico de la tecnológica.

Intercontinental Exchange (ICE), empresa propietaria de la Bolsa de Nueva York, presentó una propuesta de compra sobre la tecnológica estadounidense eBay que valoraría el grupo en más de US$ 30 mil millones, adelantó The Wall Street Journal.

La noticia impulsó ayer las acciones de eBay un 8,78%, hasta más de US$ 30.400 millones. ICE sólo estaría interesado en la plataforma de comercio electrónico, que podría combinar con su propia tecnología. El otro gran negocio de eBay son los anuncios clasificados, que la compañía estudia vender y se valoraría en unos US$ 10 mil millones.

Por lo pronto, las negociaciones no han empezado de manera formal. ICE ya se acercó en el pasado a eBay, según el periódico estadounidense. Las acciones del dueño de la Bolsa de Nueva York (NYSE, su siglaa en inglés) cayeron ayer un 7,45% ante las dudas de los inversionsitas sobre los potenciales riesgos de la operación. ICE vale US$ 51.500 millones en Wall Street.

Adquisición

La posible adquisición llega meses después de la entrada en el capital de eBay de los inversionistas activistas Starboard y Elliott Management, propiedad del influyente financiero Paul Singer. Entre otras cosas, los fondos pedían la venta o segregación de activos como StybHub, adquirida en 2017 por US$ 310 millones, y la filial de anuncios clasificados.

Según Elliott, eBay podría llegar a valer entre US$ 55 y US$ 63 por acción en 2020 con los cambios adecuados. Sin embargo, incluso pese a la revalorización de ayer, los títulos de la tecnológica se intercambian en apenas US$ 37. Ebay está perdiendo posiciones en el mercado del comercio electrónico de manos de rivales como Amazon. Starboard aseguró ayer que la tecnológica no está implementando los cambios preparados.

La compra de eBay supondría un gran cambio en el modelo de negocio de ICE, centrado hasta ahora en la gestión de plataformas de servicios financieros.