Bolsonaro agradece respaldo de Trump por los incendios en la Amazonía

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, agradeció a su par estadounidense, Donald Trump, por el "apoyo total y completo" que le ofreció el titular de la Casa Blanca por la crisis que se ha desatado en la Amazonía producto de una serie de incendios que han devastado la zona por más de 20 días.

"Gracias, presidente Donald Trump. Estamos combatiendo los incendios con gran éxito. Brasil es y siempre será una referencia internacional en desarrollo sustentable. La campaña de noticias falsas construida en contra de nuestra soberanía no funcionará. EEUU siempre puede contar con Brasil", tuiteó el mandatario sudamericano.

- Thank you, President @realDonaldTrump . We're fighting the wildfires with great success. Brazil is and will always be an international reference in sustainable development. The fake news campaign built against our sovereignty will not work. The US can always count on Brazil. 👍 https://t.co/ZicUKsYGcx

Su mensaje se produjo poco después de que Trump utilizara Twitter para ofrecer su respaldo a su par brasileño.

"He llegado a conocer bien al presidente Jair Bolsonaro en nuestro trato con Brasil. Está trabajando muy duro en los incendios en la Amazonía y en todos los aspectos está haciendo un gran trabajo para el pueblo de Brasil. No es fácil. ¡Él y su país tienen el apoyo total y completo de Estados Unidos!", escribió el mandatario republicano.

I have gotten to know President @jairbolsonaro well in our dealings with Brazil. He is working very hard on the Amazon fires and in all respects doing a great job for the people of Brazil - Not easy. He and his country have the full and complete support of the USA!