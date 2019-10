Brasil duplicará límite de compras en aeropuertos a pedido de Bolsonaro

El gobierno de Brasil va a duplicar el límite actual para las compras en establecimientos de Duty Free en los aeropuertos, a pedido del presidente Jair Bolsonaro.

El mandatario le solicitó al ministro de Economía, Paulo Guedes, preparar el decreto para ser publicado en los próximos días. Con el cambio, los brasileños que viajan al exterior podrán comprar US$ 1 mil en productos en los terminales aeroportuarios -hoy el límite es de US$ 500-.

O governo vai dobrar o limite atual para compras em free shops. O @MinEconomia Paulo Guedes, a nosso pedido, prepara decreto para os próximos dias. Os brasileiros que voltam de viagens do exterior poderão comprar US$ 1 mil em produtos nos aeroportos – hoje, o limite é de US$ 500.