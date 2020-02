Brasil llama a la calma tras confirmación del primer caso de coronavirus en el país

Economía

El virus además llegó a Noruega y Pakistán, donde se confirmaron uno y dos casos, respectivamente.

En un hospital de Sao Paulo se encuentra la primera persona infectada con coronavirus en Latinoamérica. Así lo confirmó ayer en una conferencia de prensa el Ministerio de Salud de Brasil, tras un primer examen que resultó positivo.

“Nos vamos a preparar de la mejor manera, pero necesitamos estar tranquilos. Es una gripe, la vamos a pasar y pondremos todas las fichas en la ciencia”, dijo el jefe de la cartera, Luiz Henrique Mandetta.

A pesar del temor que causó el anuncio, el funcionario de gobierno hizo hincapié en que las condiciones climáticas de Brasil son distintas a las de Wuhan, China, donde se originó la enfermedad.

“No se sabe si el virus se acelerará o desacelerará. Los virus se comportan de manera diferente en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Es un virus que surgió a bajas temperaturas, y puede que no sea el mismo comportamiento, para bien o para mal”, explicó y agregó: “Brasil es un país de gente joven y está en verano. Este es un período poco probable para un virus respiratorio por aquí”.

El paciente confirmado es un hombre adulto, de 61 años y vive en Sao Paulo. Sin embargo, entre el 9 y el 21 de febrero, estuvo en la región de Lombardía, Italia, donde se ha registrado la mayoría de los casos de infección en el país europeo. Según Reuters, Brasil está rastreando otros 20 posibles casos. En tanto, Noruega y Pakistán registraron sus primeros contagios.

La incertidumbre ante una posible pandemia llevó a que los mercados tuvieran una nueva jornada negra, con el índice de referencia de Estados Unidos, S&P 500, acumulando su peor racha de cinco días desde febrero de 2018.

Aumento de los casos

Pero Brasil no fue la única nación con un primer caso registrado ayer: Noruega y Pakistán se sumaron a la lista de contagios.

Autoridades del país escandinavo confirmaron un infectado en la ciudad ártica de Tromso, luego de que la persona regresara desde China.

Eso sí, informaron que que la persona está en buen estado y que representa poco riesgo de transmisión del virus.

En tanto, el ministro de Salud pakistaní, Zafar Mirza, escribió a través de Twitter: “Puedo confirmar los primeros dos casos de coronavirus en Pakistán. Ambos casos se están atendiendo de acuerdo con protocolos clínicos estándar y ambos están estables. No hay que asustarse, las cosas están bajo control”, dijo y anunció que hoy realizará una conferencia de prensa para entregar más detalles.

Impacto en los commodities

El efecto del virus ha tenido un impacto claro sobre la economía de China. Sin embargo, expertos apuntan a que América Latina y África serán las regiones emergentes más golpeadas por el brote.

En un reporte, Moody’s Analytics indicó que China comprará menos productos como cobre, soya y carne de cerdo, entre otros, debido al virus, gatillando una baja en los precios y un impacto en esos mercados. Para el gigante asiático, en tanto, postulan que “se contraerá en el primer trimestre de este año, y el crecimiento se reducirá en un punto porcentual completo a 5,4%”.

La economía global, explicó, sufrirá un impacto en el PIB de casi un punto porcentual (anualizado) en el primer trimestre, y se desacelerará en 0,4 punto porcentual a 2,4% en 2020.

Los sectores más afectados por la expansión del brote

Cada día son más las empresas las que se suman a la larga lista de las que estiman efectos directos por la propagación del virus. Ayer, Lufthansa, Sabre y proveedores de autos en Italia reportaron paralización de actividades.

La industria de las aerolíneas es una de las que más se ha visto afectadas por el rápido avance del coronavirus y, con ella, la del turismo que está ampliamente relacionada. El negocio global de viajes, por ejemplo, que mueve unos US$ 8 billones (millones de millones) se ha visto severamente interrumpido considerando que las autoridades han restringido el movimiento de las personas para intentar detener la propagación del virus.

Por ejemplo, la aerolínea alemana Lufthansa empezó a ofrecer a sus trabajadores permisos sin sueldo con efecto inmediato; United Airlines anuló su pronóstico de ganancias para 2020; Sabre apuntó a que espera recibir un golpe en los ingresos del primer trimestre de hasta US$ 150 millones, y Singapore Airlines volvió a recortar su capacidad el martes, siguendo los pasos de la línea estrella de Hong Kong, Cathay Pacific.

A estas firmas se suma el proveedor italiano de automóviles MTA, que advirtió que sus líneas de producción en las subsidiarias de Fiat Chrysler (FCA) se verán obligadas a detenerse, tras el cierre de su planta principal en la ciudad de Codogno -al norte de Italia- a pedido del Ministerio de Salud del país. Si a sus 600 empleados no se les permitiera regresar a trabajar en cuestión de días, la compañía advirtió que "todas las demás plantas de FCA en Europa y las de Renault, BMW y Peugeot también cerrarán".

Volkswagen, Daimler y BMW, en tanto, aseguraron que aún no se conoce completamente el impacto total del brote de coronavirus en sus cadenas de suministro.