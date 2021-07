Brecha presupuestaria en EEUU asciende a US$ 2,24 billones en primeros nueve meses del año fiscal

Economía

La brecha presupuestaria de EEUU superó los US$ 2 billones (millones de millones) en los primeros tres trimestres del año fiscal, lo que muestra el continuo impacto de la crisis de Covid-19 mientras el gobierno federal se encamina hacia un déficit que estará cerca del récord histórico del año pasado.

El déficit para junio fue de US$ 174 mil millones, según datos del Departamento del Tesoro publicados hoy martes. En comparación, el déficit de junio de 2020 fue de US$ 864 mil millones, impulsado por un masivo estímulo fiscal para frenar la devastación económica de la pandemia.

Si bien el déficit mensual ahora está disminuyendo, los republicanos en Washington han citado la acumulación de deuda federal al argumentar contra los planes del presidente Joe Biden para el mayor aumento en los programas de gasto social en décadas, destinado a abordar la aguda desigualdad.

A pesar del aumento de la inflación en algunas partes de la economía, los pagos de intereses de la deuda siguen siendo históricamente bajos, algo que los demócratas han destacado al restar importancia a las preocupaciones sobre la deuda.

El año fiscal completo 2021 verá un déficit casi récord de US$ 3 billones incluso sin más gastos, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, que no es partidista. Eso está cerca de los US$ 3,13 billones en el año fiscal 2020, que fue el mayor en relación con el tamaño de la economía desde la Segunda Guerra Mundial.

El gasto en junio aumentó 4,6% con respecto al mes anterior a US$ 623 mil millones, mientras que los ingresos cayeron 3,1% a US$ 449 mil millones. Los pagos de estímulo cayeron a US$ 5 mil millones en junio, totalizando US$ 560 mil millones en lo que va del año fiscal.

El gasto en agricultura se ha disparado 35% este año, a US$ 178 mil millones, en medio de una mayor demanda de beneficios de cupones de alimentos SNAP administrados por ese departamento, dijeron funcionarios del Tesoro en una conferencia telefónica con periodistas.

El gasto en asistencia nutricional ha aumentado a US$$ 92.200 millones en lo que va de 2021, casi el doble del nivel durante el mismo período en 2020, según el Tesoro.