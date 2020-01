Cámara de Representantes de EEUU envía al Senado los cargos del juicio político a Donald Trump

Economía

El Congreso aprobó el trámite con 228 votos a favor, frente a 193 en contra. Siete demócratas presentarán el caso.

Un paso más dio el juicio político en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer.

Con 228 votos a favor, frente a 193 en contra, la Cámara de Representantes -liderada por Nancy Pelosi- aprobó enviar los artículos del impeachment al Senado y que, al final de la tarde, fueron despachados. Sólo un demócrata se mantuvo en línea con los republicanos y votó “no”.

La votación se dio al mismo tiempo que Trump firmaba la fase uno del acuerdo comercial con China. Sin embargo, no dudó en disparar contra los demócratas. A través de Twitter, el mandatario escribió: “Aquí vamos de nuevo, otra estafa de los demócratas que no hacen nada. ¡Se suponía que todo este trabajo lo realizaría la cámara, no el Senado!”.

El proceso contempla los cargos de abuso de poder -tras la presunta presión a Ucrania para que investigara al principal rival político de Trump en las elecciones de este año, Joe Biden, y su hijo Hunter- y obstrucción al Congreso, a raíz de la negativa del mandatario a cumplir con las demandas de testigos y documentos durante la investigación realizada por la Cámara.

Pero eso no es todo: la líder del Congreso presentó nuevas pruebas en contra del presidente. Pelosi dijo que están indagando nuevos correos electrónicos que muestran que 91 minutos después de la llamada telefónica de Trump al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, un asesor de la Casa Blanca pidió a la Oficina de Administración y Presupuesto de EEUU que suspendiera la ayuda requerida.

“El tiempo ha sido nuestro amigo (...) Ha arrojado evidencia incriminatoria”, declaró Pelosi.

Los encargados

Durante la jornada, los demócratas, además, dieron a conocer los nombres de los siete legisladores que presentarán el caso y traspasarán formalmente los artículos al Senado, lugar donde el próximo martes se discutirán los argumentos de la investigación anunciada en diciembre.

El líder de la instancia será el presidente de la comisión de inteligencia de la cámara baja, Adam Schiff, y estará acompañado por los congresistas Jerry Nadler (Nueva York); Zoe Lofgren (California); Hakeem Jeffries (Nueva York); Val Demings (Florida); Jason Crow (Colorado), y Sylvia Garcia (Texas).

Al cierre de esta edición, las personas asignadas esperaban la votación que dirá si podrán o no cumplir esa función.

“Esta es una situación muy seria y la tomamos de una forma muy solemne. Se trata de la Constitución, de la República, mientras podamos mantenerla. Y no deberían ser frívolos sobre la Constitución de EEUU, aunque el mismo presidente lo haya sido”, dijo Pelosi.

“El presidente no está sobre la ley (…) Él fue impugnado para siempre. Ellos nunca podrán borrar eso”, agregó.