Cambio de mando en EEUU | Kathleen Barclay: “No va a ser una cosa de seis meses bajar esta idea de que estamos divididos”

Economía

La expresidenta y consejera de AmCham advierte que sin control de la pandemia, el desempleo seguirá “eternamente” en EEUU.

Como ya es tradición, Kathleen Barclay sigue con atención la ceremonia de juramentación presidencial de su país de origen, y a su juicio, “un momento de unidad y optimismo con capacidad de enfrentar un futuro mejor para todos” es lo que transmitió el discurso inaugural de Joe Biden.

La expresidenta y actual consejera de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham) destaca que el mandatario haya enfatizado “la intención de restaurar un liderazgo constructivo para el mundo”, y plantea que tras escuchar sus palabras, queda con la sensación de que “EEUU está comprometido con sus principios y con una democracia fuerte que superó una prueba difícil con sus instituciones revalidadas”.

“El presidente Biden mostró un liderazgo de altura, indicando que junto a los ciudadanos de EEUU podrán escribir un nuevo capítulo en la historia del país teniendo la capacidad de enfrentar una serie de desafíos”, dice Barclay, y precisa que dichos retos son la pandemia, la recuperación económica, las divisiones internas y el cambio climático, entre otros.

- ¿Cuáles deben ser las prioridades económicas de Biden?

- El presidente Biden debe seguir mostrando un liderazgo de tranquilidad y confianza en EEUU y su ciudadanía. También debe enfrentar la pandemia con una estrategia clara para minimizar más pérdidas de vida y permitir que las personas vuelvan a su trabajo. Debe realizar acciones que faciliten la recuperación económica del país y mostrar la reinserción en temas internacionales que generen oportunidades y claridad en su mensaje para el mundo.

- ¿Qué tan complejo es el escenario económico que recibe el presidente?

- Súper complejo. Primero tiene que solucionar el problema de la pandemia, porque si no, el desempleo va a seguir eternamente. Tiene que manejar dos cosas al mismo tiempo, pero no son paralelas, se cruzan. Es la pregunta que tenemos en Chile: hasta qué punto ponemos cuarentenas.

Desafortunadamente, ciertos aspectos del manejo de la pandemia están asociados a esta división falsa, en mi opinión, que ha generado Trump. Que usar mascarillas va en contra de la libertad es falso, pero está instalado. El miedo a las vacunas es muy grande y se genera porque Trump dijo que no existía o que la pandemia va a desaparecer sola. Y es parte de la solución económica.

- Además de la pandemia y la crisis económica, está la situación política y social. ¿Cómo deberá enfrentar Biden estos tres elementos?

- Muchos son desafíos de liderazgo. En las acciones que él toma para solucionar la pandemia ya hay un mensaje, una señal en su entrega, de que es presidente de todas las personas en EEUU. Eso va a ayudar poco a poco, pero va a tomar tiempo, no va a ser una cosa de seis meses bajar esta idea de que estamos divididos. Él tiene que decir con señales que hay espacio para todos. Y hay una señal muy fuerte en este sentido en la conformación de su propio gabinete. Este mensaje es inclusivo, representativo y para todos, tiene que mostrar ese tipo de cosas en cada situación.

- ¿Qué significa la presidencia de Biden para las empresas chilenas en EEUU?

- La inversión extranjera por parte de los chilenos siempre ha sido bien recibida. Con la relación que existe y que está bien definida bajo el Tratado de Libre Comercio, no veo problemas. Obviamente hay temas, podemos ver un aumento en impuestos en algún momento, pero no veo eso a corto plazo. Vamos a tener restricciones medioambientales por el Acuerdo de París, pero Chile ya está haciendo lo mismo acá. No veo que el gobierno de Biden vaya a tener mucho ancho para pasar mucho tiempo con América Latina en particular. Donde veo algo positivo es en que EEUU va a empezar a participar en organizaciones multilaterales.

- Para Biden el cambio climático es prioritario, y Chile también ha impulsado el tema. ¿Puede haber una oportunidad de inversión?

- De todas maneras. Las grandes compañías norteamericanas reconocen la importancia de una buena relación con el medio ambiente, y eso se nota en los compromisos y que las compañías de EEUU en Chile están acelerando sus procesos de acuerdo a lo que quiere el gobierno. Además Biden nombró a John Kerry como su zar para el cambio climático, una persona que conoce muy bien a Chile y a los chilenos, y reconoce todo lo que ha hecho Chile en términos medioambientales. Eso va a ofrecer una oportunidad interesante sobre un tema importante para los dos lados.