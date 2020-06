Carmen Reinhart: “América Latina va a ser una región muy impactada por mucho tiempo por esta pandemia”

Economía

La nueva economista jefa del Banco Mundial afirmó que la dependencia de los commodities, del petróleo y del turismo, además del bajo crecimiento previo a la crisis y altas deudas, serán factores determinantes.

"Sí, esta vez es distinto". La renombrada economista Carmen Reinhart no dudó al asegurar que lo que ha provocado la pandemia del coronavirus es algo que no se había visto antes, y afirmó que "esta crisis es verdaderamente global. No hay región, ni avanzados, ni pobres, ni intermedios que se estén escapando de este gran shock".

La académica de Harvard, que este 15 de junio asumirá como economista jefa del Banco Mundial, participó del webinar "Latam: Las secuelas de la crisis del Covid", organizado por la Universidad de Chile y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), y afirmó que "los antecedentes que uno puede referenciar son imperfectos", pero destacó que al igual que la crisis de los años 30, esta pandemia tendrá un impacto "muy particular" en Latinoamérica, como consecuencia de la fuerte caída de los precios del petróleo y de los commodities primarios.

"América Latina, desafortunadamente, va a ser una región muy impactada por mucho tiempo por esta pandemia, no solamente por el tema de vulnerabilidad de más altas deudas, pero también porque ya habían problemas de antemano", como bajo crecimiento y dependencia de sectores como el turismo, que ha sido particularmente golpeado por el Covid-19, aseguró.

La crisis es, según Reinhart, de tal magnitud que "las secuelas van a ser más profundas y el tiempo de recuperar, más largo, siendo uno de los temas que le preocupa los sistemas bancarios -tanto de la región como en EEUU- que se verían muy impactados, ya que "el tema de morosidad y préstamos no se van a poder recuperar, porque tanto hogares como negocios no van a tener capacidades de repago".

En las crisis bancarias, en su experiencia, la recuperación puede tomar entre 5 y 7 años, y advirtió que "vamos a ver mucha recuperación que parece recuperación porque hay un salto enorme después de esas caídas tan abruptas, pero no se puede confundir eso con una verdadera recuperación, que es llegar al punto donde estabas antes del shock, antes de la crisis", cuando se retomen los ingresos per cápita y el empleo.

"No es un mensaje bonito pero es un mensaje realista", comentó, y en cuanto a la forma, más que hablar de una letra en particular, sostuvo que "ojalá no sea una L".

Otra cicatriz -para la región y el resto del mundo- sería el acceso a los mercados de capital, ya que incluso países con fundamentos económicos más robustos, como Perú o Chile, entrarán "en un período mucho más difícil", afirmó.

Si bien destacó la proactividad de organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para dar acceso rápido a créditos y proporcionar liquidez, señaló que "parte del problema que van a enfrentar la mayoría de los países de América Latina es que estamos en un momento donde no hay un banco central global". Por lo mismo, planteó que buscar mecanismos para darle apoyo a los países emergentes será un desafío de "arquitectura financiera".

Adicionalmente, la académica dijo "este es un shock y una crisis sumamente recesiva. Es recesiva dentro de países y a nivel internacional. Lo que se está viendo con todas las protestas, con toda la violencia, es algo que desafortunadamente uno puede esperar en un ambiente donde el crecimiento sea más débil y la torta a dividir se ha hecho más pequeña".

Otra ola de desglobalización

Reinhart destacó que habrá fuertes consecuencias para el comercio mundial, en particular para la globalización, al decir que "este es no solamente un enorme shock a la demanda agregada, pero también un shock a la oferta, y eso puede llevar, que es lo que yo espero, a otra ola de desglobalización".

Dicha desglobalización, según la experta, comenzó hace una década con un primer impulso que vino desde la crisis de Europa, pero que ahora se debe sumar que todos los canales de comercio que se habían establecido se han visto impactados, de una u otra forma, por los cierres de la economía.

La académica cifró el impacto sobre el volumen del comercio global, que entre 1997 y 2007 era alrededor de 6%, pero en la última década ha sido menos de la mitad, o sea 2,5%. Por lo mismo, en temas de alimentos y medicina, a su juicio, hay una "tendencia a la autosuficiencia", que provocará que "en vez de mirar hacia afuera, esto va a dejar una percepción de que muchas políticas van a mirar más hacia adentro".

Reestructuración para la recuperación

Según Reinhart, prácticamente todos los países han tenido problemas de liquidez, pero hay algunos donde el tema es un problema de solvencia. "Mi opinión personal es que hay que empezar a pensar en reestructuración desde ya", sinceró.

Las instituciones multilaterales, explicó la nueva economista del Banco Mundial, pueden jugar un rol en facilitar el proceso de renegociación de deuda, pero la alta incertidumbre de la pandemia implica que "cualquier cambio en el supuesto que uno usa para el crecimiento del mediano plazo, para saber si la deuda es sostenible, va a ser sujeto a un gran margen de error".

En experiencia de la economista y tomando como referencia la postguerra, las recuperaciones toman en promedio 7 años y "a veces toman dos, tres, cuatro reestructuraciones para llegar al punto donde en verdad se ataca el problema de la deuda".