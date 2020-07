Carmen Reinhart y retiro de fondos de pensiones: "Hay que discutir todas las opciones"

Economía

La economista jefa del Banco Mundial afirmó que en medio de la imperante incertidumbre, "en este momento uno espera lo mejor pero hay que prepararse para lo peor".

“La recuperación va a tener una calidad superior, pero no creo que vaya a ser rápida”, dijo Reinhart.

Una nueva voz se sumó hoy al debate sobre permitir el retiro de fondos de pensiones para hacer frente a la crisis económica y sanitaria que ha provocado la pandemia del coronavirus, medida que ya han implementado diversos países del mundo y que por estos días en Chile se discute en el Senado.

La nueva economista jefa del Banco Mundial, Carmen Reinhart, participó de Conversaciones LT, y planteó que a nivel general "hay que discutir todas las opciones", ya que "en este momento uno espera lo mejor, pero hay que prepararse para lo peor, y parte de eso es ver cuáles son las opciones que uno tiene para que los hogares puedan mantenerse".

El problema respecto a sentenciar con mayor fuerza que la medida se debe o no implementar, señaló la experta en crisis, es que "no hay muchos ejemplos históricos (...) no es que uno tenga un punto de referencia donde pueda ver cómo funcionó en otros episodios".

"Desde el punto de vista donde yo le veo más sentido es un caso donde estamos en un lockdown prolongado, donde hay una segunda ola. Yo creo que esos son los argumentos más fuertes, estar preparados para un escenario donde se necesite tener acceso a los ahorros que hubiesen sido para pensiones", afirmó.

La economista reforzó que dada la incertidumbre de la crisis y de su duración, "en este momento uno tiene que pensar en una larga lista de opciones", tomando en cuenta lo inmediato, pero también el mediano y largo plazo.

En esa línea, la líder del Banco Mundial advirtió que "es una opción que se hace con un gran nivel de incertidumbre", sobre justamente cuáles son los costos asociados a mediano y largo plazo. "Sabemos que ayuda en el corto plazo, la cuestión es cuán negativos pueden ser los efectos al mediano y largo plazo", precisó.

Sin embargo, y a modo de comparación, Reinhart destacó que, en medio de la crisis sin precedentes, "hay un nivel novedoso en ese tipo de políticas", explicando que los riesgos tomados por la Reserva Federal de EEUU, por ejemplo, no se veían desde 1913.

"El experimento de la Fed es histórico (...) todavía no sabemos cuáles son los problemas que esto puede crear en el mediano plazo, lo mismo ocurre con lo de las pensiones", planteó.

Desigualdad y bajo crecimiento

Al referirse al caso particular de Chile, Reinhart explicó que la economía nacional ya venía impactada previo a la pandemia, y que la desaceleración experimentada en los últimos años hizo que resaltaran temas particulares como la desigualdad.

"Cuando la torta deja de crecer, empiezan a verse al nivel personal los problemas de que ya no piensas que tus hijos van a tener mejor vida que tú. Ahí el cómo dividir la torta toma una importancia mucho mayor", ejemplificó.

Mirando hacia el pasado, recordó que Chile tuvo décadas donde la distancia entre el país y el resto de América Latina "era enorme en términos de muchos indicadores macroeconómicos".

Pero, lamentó que "desafortunadamente, durante esas décadas de tan alto crecimiento, la desigualdad no mejoró tanto como pudiera haber mejorado en un ambiente donde la torta cada vez era más grande".

Así, la economista jefa del organismo internacional señaló que los problemas sociales del país, como la desigualdad o la movilidad social, "tienen sus raíces en esa falta de progreso en la etapa de más alto crecimiento".

"Sobre todo el tema del impacto social, de la desaceleración, las raíces de lo que estamos viendo a nivel del descontento social es que ahora estamos enfocados en cómo dividirnos una torta que no está creciendo como crecía antes", indicó.

Lenta recuperación

Pensando en la salida de la crisis, Reinhart sinceró que "no quiero ser negativa pero quiero ser realista". La economista explicó que por lo visto durante la primera mitad de este año, "el repunte va a ocurrir, sencillamente porque empieza a regresarse a algo más parecido a la normalidad".

Sin embargo, la experta aclaró que el repunte en crecimiento no es lo mismo que en ingreso per cápita, al que a su juicio le tomará "unos cuantos años" volver a los niveles de fines de 2019.

Luego de la crisis financiera de 2008 y 2009, dijo, tomó casi cinco años regresar al PIB per cápita de 2007, habiendo casos particulares como Europa, donde en su conjunto tomó diez años, y situaciones más específicas como Grecia e Italia que todavía no lo logran, explicó. Por lo mismo, para la pandemia del Covid-19, si bien prevé que la recuperación sea dispar entre los países, proyecta que no tomará en promedio menos de cinco años.

Uno de los factores principales que destacó Reinhart fue que, a diferencia de crisis anteriores, no hay una "locomotora global obvia", como fue China en la crisis financiera o Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial.

Pero en medio del "realismo", la economista también planteó que a su juicio van a salir "algunas cosas buenas de todo esto", como mayores énfasis en evitar la fragilidad de sistemas nacionales respecto a medicina y nutrición, además de inversiones verdes, entre otros tópicos. En la misma línea, explicó que "la recuperación va a tener una calidad superior, pero no creo que vaya a ser rápida".