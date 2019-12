China baja aranceles a más de 800 productos y Chile se posiciona entre los beneficiados

Economía

Los gravámenes provisionales regirán desde el 1 de enero. La medida busca estimular la demanda interna.

Buenas noticias para Chile desde el continente asiático. China anunció ayer que rebajará los aranceles a la importación de 859 productos a partir del 1 de enero, y entre ellos hay 86 que pertenecen a bienes de nuestro país.

La lista de productos, que se revisa cada año, será más extensa en 2020 que los 706 bienes contemplados en 2019 y darán prioridad a los países que tienen Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes con China, como Chile, Perú y Nueva Zelanda, entre otros.

Las importaciones beneficiadas suman US$ 389 mil millones y el objetivo del gobierno es impulsar el crecimiento en una economía en desaceleración que depende cada vez más del consumo.

De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), en la lista hay 86 productos chilenos. Un 42% de ellos son del sector manufacturero, un 23% corresponde a alimentos, un 22% a minerales y un 13% a productos forestales. Frutos secos; cerdo, salmón y fruta congelada; cranberries y arándanos frescos; vinos y paltas son sólo algunos de los bienes chilenos que están contemplados en la lista. El cobre, el litio, el cobalto, el zinc y tierras raras, en otros, figuran dentro de los ítems mineros.

El gravamen para el cerdo congelado, por ejemplo, bajará de 12% a de 8% durante 2020. Para las paltas, bajará de 25% a 7%; frutos secos, de 25% a 15%, y el vino, de 65% a 14%. En el caso de los productos mineros, el cobre tendrá un recorte de 2% a 0%, y el litio, de 5% a 1%. Los aranceles para el cobalto, el zinc y las tierras raras varían según el formato de extracción.

Sin embargo, cerca de una veintena de ellos ya tenían arancel cero porque están contemplados en el TLC entre Chile y China que entró en vigor en 2006. En específico, son 63 los bienes que no tenían preferencias tributarias y que sí se verán beneficiados.

En conversación con DF, el subsecretario de la Subrei, Rodrigo Yañez destacó la oportunidad que se abre para estos 63 productos, que pertenecen al sector de maderas, papel y cartón.

Las etiquetas de papel autoadhesivo, calcomanías, papeles murales, tableros de madera, papel corrugado, calendarios e impresos publicitarios se verán beneficiados. Los tres tipos de papeles, por ejemplo, quedarán con un 5% de impuesto, en vez de un 6%.

“Tenemos la posibilidad de tener una ventaja arancelaria en todo ese sector, pero también con mayor valor agregado”, afirmó.

Intercambio comercial

El intercambio comercial entre Chile y China sumó US$ 42.866 millones en 2018, lo que representó un aumento de 24,6% frente al año anterior, según cifras de la Subrei. Nuestro país mantiene un superávit en la relación bilateral, ya que las exportaciones hacia el país asiático sumaron US$ 25.311 millones en 2018, mientras que las importaciones totalizaron US$ 17.556 millones.

Los productos chilenos que recibirán una rebaja arancelaria tendrán un acceso mejorado al mercado chino. Sin embargo, los productos restantes podrían enfrentar una mayor competencia, ya que otros países tendrán condiciones preferentes a partir de enero que antes no tenían.

Yáñez puso paños fríos y desestimó que haya un efecto negativo para los productores nacionales. “Es prematuro decir que se va a producir un efecto competitivo de inmediato en perjuicio de los exportadores chilenos”, explicó a DF.

El funcionario apuntó a tres factores: las ventajas relativas que tiene Chile gracias al TLC de 2006; la necesidad de los países de tener las aperturas sanitarias respectivas -fito y zoo sanitarias- que pueden tomar años; y el esfuerzo de promoción para abrir el mercado. “Es importante recalcar que gracias al TLC nosotros mantenemos una posición más ventajosa que el resto de los países que están recibiendo esta rebaja unilateral china”, enfatizó.

Factor guerra comercial

La rebaja de los aranceles a las importaciones de 2020 busca impulsar la economía debido a los coletazos que ha traído la guerra comercial con Estados Unidos. “Los cambios arancelarios se realizaron para aumentar las importaciones de productos que enfrentan una escasez interna relativa, o productos especializados extranjeros para el consumo diario”, explicó el Ministerio de Finanzas chino a través de una declaración.

Si bien la medida va en línea con la necesidad de reactivar la economía china por las consecuencias del conflicto, no tiene directa vinculación con la pronta firma de la fase uno del acuerdo entre el gigante asiático y EEUU. De hecho, el presidente estadounidense Donald Trump, retwitteó informes de prensa con la noticia china, pero no realizó comentarios relativos a los gravámenes.

Dentro de los recortes se contempla, además, una tasa cero para la importación de productos farmacéuticos que contenga alcaloides para el tratamiento del asma, y las materias primas para medicamentos contra la diabetes.

Durante el próximo año, “China seguirá aplicando tasas arancelarias favorables a los bienes procedentes de los países menos desarrollados que han establecido relaciones diplomáticas” con el país asiático, consignó el documento del ministerio.