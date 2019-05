China contraataca: detiene sus compras de Soya a EEUU

Economía

China, el mayor comprador de soja del mundo, ha suspendido las compras de suministros estadounidenses después de que la guerra comercial entre Washington y Pekín se intensificara, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Los compradores estatales de granos no han recibido más pedidos para continuar con las llamadas "compras de buena voluntad" y no esperan que esto suceda, dada la falta de acuerdo en las negociaciones comerciales, dijo la fuente, que pidió no ser nombrada porque la información es privado. Sin embargo, China actualmente no tiene planes de cancelar compras anteriores de soya estadounidense, dijeron las fuentes.

Las ventas de soja estadounidense a China se estaban recuperando.

El presidente Donald Trump intensificó su guerra comercial con China a principios de este mes, incrementando los aranceles en cerca de $ 200 mil millones de productos chinos, lo que llevó a Beijing a tomar represalias con más aranceles propios. Se espera que Trump y su contraparte, Xi Jinping, se vuelvan a reunir a fines de junio para la cumbre del G20, cuando algunos analistas predicen una posible resolución.

Los futuros de la soja en Chicago cayeron a un mínimo de 10 años a principios de este mes cuando las tensiones alcanzaron su punto máximo. Desde entonces, los precios se recuperaron a medida que un diluvio de lluvias asola las plantaciones de los Estados Unidos.