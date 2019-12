China impulsa créditos a las Pyme para revitalizar la economía

Economía

La apuesta es arriesgada, ya que el sector es conocido por sus altas cifras de incumplimiento.

El gobierno chino lanzó una campaña para impulsar el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (PYME) en 30%, lo que ha llevado a los bancos a relajar sus estándares de créditos y bajar las tasas de interés, a pesar de que el sector es conocido por sus altas cifras de incumplimiento.

Con este impulso, las Pyme se suman a los beneficiarios de los esfuerzos de Beijing por revitalizar la alicaída economía luego de que el Producto Interno Bruto bajara a un mínimo en 30 años.

Sin embargo, el aumento de los préstamos a empresas de baja calificación de crédito ha generado temores de un alza de los incumplimientos en lugar de un impulso real a la economía.

Los bancos chinos entregaron un récord de 2 billones (millones de millones) de yuanes (US$ 286 mil millones) a PYME con acceso limitado al crédito en los primeros meses de este año, informó la Comisión de Regulación de Banca y Seguros de China este mes, en cifras citadas por Financial Times. Eso representa un alza respecto de los 1,7 billones de yuanes de todo 2018.

Las tasas de interés promedio pagadas en los préstamos a las pequeñas empresas, en tanto, bajaron de 7,4% a 6,8% en el mismo período.

El impulso está siendo liderado por los grandes bancos. El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), el banco más grande de China por activos, reportó un alza de 48% en los préstamos a las PYME en los primeros 11 meses del año, según un comunicado de prensa.

El ICBC actualmente le cobra un interés de 3,9% a las pequeñas empresas, frente a la tasa de referencia de 4,35%.

Sin embargo, para fines de mayo, los bancos chinos también reportaban un ratio de 5,9% de incumplimiento para las pequeñas empresas, según el Banco Popular de China, frente a un 1,4% de las grandes compañías.

Incluso si las PYME no entran en default, el aumento en los créditos a pequeñas empresas a menudo no es rentable. "El gobierno chino está sacrificando las ganancias de los bancos para rescatar a pequeñas empresas", dijo Ji Shaofeng, en funcionario de la comisión reguladora, a Financial Times.