China intensifica impulso económico con inyecciones de efectivo

Economía

La promesa de financiación se suma a un amplio conjunto de iniciativas para impulsar el sector no estatal anunciadas durante el fin de semana.

El Gobierno chino está tratando de encauzar la economía para un comienzo más fuerte del 2020, con un impulso político de varios frentes, que va desde una mayor relajación monetaria hasta un comercio más libre.

En el compromiso más reciente, el primer ministro Li Keqiang dijo el lunes por la noche que se introducirán más recortes a la cantidad de efectivo que los bancos tienen que apartar como reserva. En teoría, la medida liberará fondos para prestar a empresas del sector privado que han tenido dificultades para acceder a financiación este año.

Después de un año devastador en el que el crecimiento de la producción económica se desaceleró al ritmo más débil en casi 30 años, han comenzado a aparecer señales modestas de estabilización en los nuevos datos. Asimismo, los negociadores comerciales han logrado evitar este mes otro aumento en los aranceles a las exportaciones chinas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En declaraciones en la ciudad occidental de Chengdu el lunes, Li dijo que el Gobierno continuará reduciendo el índice de reserva para los bancos.

"Beijing podría reducir el índice de reservas obligatorias un poco antes de lo que esperábamos dado el riesgo creciente de contracción de crédito local en algunas regiones y la próxima escasez de liquidez en enero de 2020", dijo Lu Ting, economista jefe de China en Nomura International Ltd. Las medidas vendrían "en las próximas semanas antes de las vacaciones del año nuevo lunar, para estabilizar las condiciones de liquidez, la oferta de crédito y el crecimiento", dijo.

El sector privado ha tenido dificultades para acceder al crédito este año, en medio de un esfuerzo de varios años para reducir el riesgo financiero y el aumento de los impagos entre los emisores de bonos corporativos. A pesar de un aumento en el crecimiento general del crédito, hay pruebas de que no todos los préstamos tendrán fines productivos.

Actualización de pronóstico

Sin embargo, los economistas han mejorado su perspectiva para el crecimiento económico en 2020. La expansión del producto interno bruto será del 5,9% a medida que disminuyen las tensiones comerciales y la perspectiva de menores costos de endeudamiento bancario aumenta la confianza, según una encuesta a analistas y operadores la semana pasada.

Survey respondents see policy makers maintaining a measured pace of easing into next year, trimming the price of central bank medium-term lending by 15 basis points with the first cut coming in the first quarter.

Por su parte, los líderes políticos también hicieron hincapié en una mayor apertura de la economía, y quieren asociaciones más sólidas con algunos miembros comerciales.

"Defender el libre comercio es la única forma de revitalizar la economía", dijo Li el martes en una cumbre China-Japón-Corea del Sur en Chengdu. Pidió una cooperación más profunda entre los tres países para contrarrestar la "presión económica descendente" que plantea la cambiante situación económica y política mundial. También instó a acelerar las negociaciones hacia un acuerdo de libre comercio trilateral, que en sus palabras, permitiría a China abrir aún más sus sectores de servicios.

"China está dispuesta a abrir sus sectores de finanzas, atención médica, atención a personas mayores y otros servicios a inversores extranjeros, incluida la retirada de límites a los requisitos de propiedad, paso a paso", reiteró.

Recorte de aranceles

El Ministerio de Finanzas publicó el lunes una lista de 859 tipos de productos que gozarán de tarifas más bajas que los gravámenes estándar para este año. La lista incluía carne de cerdo congelada, un elemento clave destinado a aliviar la escasez de proteína debido al brote de peste porcina africana.

En 2018, las importaciones de los artículos enumerados totalizaron unos US$389.000 millones, o aproximadamente el 18% de las importaciones totales de China de US$2,14 billones, según los cálculos de Bloomberg.

Los pasos anunciados el domingo por el Consejo de Estado, el gabinete de ministros de China, tienen como objetivo ayudar a las empresas privadas a obtener un mejor acceso al mercado y un trato regulatorio equitativo respecto a las firmas estatales. Entre las medidas que se introducirán están la apertura de industrias clave para inversores no estatales, entre ellos energía y finanzas, y también facilitar la venta de acciones y bonos por parte de empresas del sector privado.

The private sector, which accounts for 9 out of every 10 new jobs created in China, has been hardest hit thanks to what critics say is a regulatory regime that tilts business conditions in favor of state-owned companies.