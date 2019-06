China se mantiene firme en la previa de la reunión entre Trump y Xi en el G20

Economía

"Llamamos a Estados Unidos a cancelar inmediatamente su presión y sanciones en contra de Huawei y otras empresas chinas", dijo un vocero del Ministerio de Comercio chino.

China mantiene su tono firme a dos días del esperando encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par chino Xi Jinping en el marco de la cumbre del G20 en Osaka, Japón, en el que se espera que se destraben las negociaciones para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial.

"Llamamos a Estados Unidos a cancelar inmediatamente su presión y sanciones en contra de Huawei y otras empresas chinas, e impulsar el desarrollo estable y saludable de las relaciones comerciales China-EEUU", dijo Gao Feng, vocero del Ministerio de Comercio chino, según declaraciones reproducidas por CNBC.

Gao agregó que China no ha cambiado su posición en torno a la guerra comercial, y ha seguido los principios establecidos por su negociador jefe, el viceprimer ministro Liu He, en mayo. Los tres puntos principales son: cancelar todos los aranceles adicionales, no cambiar arbitrariamente lo que los dos líderes acordaron en la reunión del G20 el año pasado en Argentina, y que el acuerdo comercial debe basarse en principios igualitarios.

Ayer, el secretario del Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin, dijo que el acuerdo estaba acordado en un 90%, lo que animó a los mercados, pero luego Trump afirmó que estaba dispuesto a seguir aplicando nuevos aranceles a los productos chinos si no le gustan los compromisos que salgan de su reunión con Xi el sábado en Japón.