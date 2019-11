China y EEUU siguen avanzando hacia tregua comercial y ya se habla de fase dos y tres del acuerdo

Economía

Los mercados han reaccionado positivamente al mayor optimismo de las potencias y al anuncio que hizo Beijing sobre mayores multas a las violaciones de la propiedad intelectual.

De ataques cruzados a más y más avances. Así sigue la historia de la guerra comercial que tiene enfrentadas a las dos mayores potencias económicas del mundo: China y Estados Unidos.

El último guiño vino desde Beijing ayer, cuando el medio Global Times –periódico perteneciente al Diario del Pueblo, controlado por el Partido Comunista chino- aseguró que los países están “muy cerca” de firmar la “fase uno”.

La información que entregó el medio va de la mano de lo que ya comentó el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, la semana pasada: “Queremos trabajar por un acuerdo de ‘fase uno’ sobre la base del respeto mutuo y la igualdad”. Eso sí, dejó en claro que si las cosas se complicaban, por ejemplo, respecto al cumplimiento de sus demandas y nuevas aplicaciones de aranceles por parte de EEUU, “nos defenderemos, pero hemos estado trabajando activamente para tratar de que no haya una guerra comercial. Nosotros no iniciamos esta guerra comercial y esto no es algo que queramos”, dijo Xi.

Este reporte del medio chino dio nuevas esperanzas, pero ese anuncio no fue el único. De hecho, a través de su cuenta de Twitter, Global Times consignó que, según expertos cercanos al gobierno chino, “las dos partes ya han alcanzado un consenso básico para la ‘fase uno’ del acuerdo”, y que además, Beijing sigue dispuesto a acordar una “fase dos” y hasta una “fase tres” del pacto con Washington.

En China mantienen el mismo optimismo que la Casa Blanca, ya que todo esto va en la misma línea que planteó el presidente estadounidense, Donald Trump, también la semana pasada.

En entrevista con la cadena Fox News, el mandatario republicano dijo que el acuerdo está potencialmente cerca” y agregó que “la conclusión es que tenemos una muy buena oportunidad de llegar a acuerdo”. Aunque fue claro que la igualdad a la que apunta China es una piedra de tope. “No puede haber un acuerdo equitativo”, dijo, debido a lo beneficiosos que son para EEUU los aranceles sobre productos chinos, además de recalcar que no está “ansioso” por resolver el conflicto.

Privacidad intelectual

Los mercados internacionales han estado alineados a las buenas perspectivas y se han visto impulsados ante el optimismo. Uno de los principales motivos fue el anuncio que hizo China durante el fin de semana de imponer mayores multas a las violaciones a la propiedad intelectual antes de 2022. Este era uno de los puntos conflictivos para llegar a acuerdo, ya que era una de las principales demandas desde la Casa Blanca y el gobierno de Xi finalmente cedió.

Ayer, el índice bursátil estadounidense S&P 500 subió 0,75%, cerrando en 3.133,57 puntos, lo que representa un máximo histórico a raíz de la posibilidad de una tregua comercial cada vez más cercana. Por su parte, el Dow Jones escaló 0,68%, terminando el día en 28.066 unidades. El índice chino Hang Seng fue el que mejor desempeño tuvo durante la jornada, ya que avanzó 1,50%, totalizando 26.993 puntos.

Si bien los mercados reaccionaron positivamente, a no todos les gusta la medida. El principal columnista económico del medio británico Financial Times, Martin Wolf, es uno de los detractores de la inflexibilidad de la propiedad intelectual. La semana pasada aseguró que “deberíamos querer que el conocimiento productivo fluya por todo el mundo. El conocimiento también ‘quiere ser libre’ porque, a diferencia de una materia prima, mi uso de su idea no le impide a usted, ni a nadie más usarlo” y puntualizó que “en la jerga, el conocimiento ‘no es rival’ en el consumo, lo que le da carácter de ‘bien público’”.

Sin embargo, hay otros que defienden una mayor mano dura. Lawrence Haar, profesor senior en banca y finanzas de la Universidad de Oxford Brookes a través del mismo medio rebatió lo que planteó Wolf y aseguró que “la propiedad intelectual es vital para el crecimiento económico”. “Si bien puede ser difícil, debemos hacer lo que sea necesario para protegerla y evitar que sea robada”, dijo y además, aprovechó de emplazar a Wolf: “Necesita mirar más allá de los meros asuntos comerciales y abordar los desafíos estratégicos que tenemos ante nosotros. Hace medio milenio, fue el flujo de tecnología de este a oeste, como la pólvora, lo que contribuyó a que el mundo occidental se volviera dominante. Sería irónico que nuestras innovaciones científicas, que fluyen en la dirección opuesta, deletrearan nuestra caída”.