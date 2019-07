Citi deja en evidencia las dificultades para el sector en su entrega de resultados para el segundo trimestre

Economía

El banco compensa un entorno desafiante con la fortaleza en la operación del consumidor y recortes de costos.

Citigroup dio inicio hoy a la temporada de resultados de ganancias del segundo trimestre para Wall Street, con números que subrayaron las difíciles condiciones comerciales de los bancos de inversión.

Los ingresos comerciales del cuarto banco más grande de Estados Unidos sufrieron un retroceso de 5% entre abril y junio, y una caída de 10% en las actividades de banca de inversión, como asesoría de fusiones y adquisiciones, y suscripción de deuda.

Sin embargo, Citi logró aumentar un 12% las ganancias por acción, mejor de lo esperado, gracias al control de costos, la recompra de acciones y el mejor desempeño en su banco de consumidores de EEUU.

Mike Corbat, director ejecutivo, dijo que la entidad había mostrado disciplina en los gastos, el crédito y la gestión de riesgos ante el "entorno incierto".

En general, los ingresos del segundo trimestre aumentaron 2% a US$ 18.800 millones. Los gastos operativos más bajos, una tasa impositiva más favorable y una gran caída en el recuento de acciones convirtieron ese modesto crecimiento de la línea superior en ganancias ajustadas por acción de US$ 1,83, un avance de 12%. Los analistas esperaban EPS de US$ 1,80.

En tanto, las reservas moderadamente más altas para pérdidas crediticias, principalmente en su tarjeta de crédito, fueron un obstáculo para las ganancias.

Los resultados de los mercados de capital estuvieron en línea con los pronósticos de otros grandes bancos del país que también informan esta semana.

Otras áreas

Después de que Citi recibió una calificación aprobatoria en las pruebas de estrés de la Reserva Federal de este año, se comprometió a devolver US$ 21.500 millones a los accionistas en recompras de acciones y dividendos durante los próximos 12 meses. En el segundo trimestre, el número de acciones del banco cayó un 10% respecto al año anterior.

La operación minorista de EEUU, que tuvo problemas el año pasado, creció un 3%, a medida que la división de tarjetas de la marca Citi cobraba impulso.

Las acciones de Citi se han recuperado un 40% en lo que va del año, casi duplicando el desempeño del S&P 500, ya que los inversionistas se han mostrado más confiados de que el banco puede alcanzar su objetivo de retorno de 2020 sobre capital común tangible del 13,5%.