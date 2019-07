Colombia saldrá de empresas con baja rentabilidad

Economía

La enajenación de algunas participaciones se concentraría en los sectores de energía, telecomunicaciones, transporte y agro.

Un proceso gradual para vender su participación en aquellas empresas con baja rentabilidad fue lo que anunció el gobierno de Colombia, liderado por el presidente Iván Duque, con el objetivo de invertir en activos más rentables, según informaron desde el Ministerio de Hacienda de ese país.

La cartera, en un listado oficial, entregó el nombre y los sectores de las 105 empresas en las que tiene inversión fiscal.

En 39 de ellas tiene participación mayoritaria, mientras que en 66 minoritaria, lo que implica que el Estado no supere el 49% de propiedad accionaria. De estas últimas resultarían las ventas de participación y, en base a la información de gobierno, los sectores más afectados serían el de telecomunicaciones; minas y energía; transporte, y el de agricultura y desarrollo rural.

Siete de diez de las empresas vinculadas al primer sector serían enajenadas, y del segundo, las cuatro que lo constituyen. En tanto, el Estado vendería su parte en 32 de 34 compañías del área de transportes, y en diez de 13 firmas agrícolas.

"La idea de esos recursos no es que financien gasto corriente de la Nación, sino que se sustituya por inversión que sea más rentable", dijo el director de crédito público del Ministerio de Hacienda de Colombia, César Arias, a Reuters, en base a que la inversión estatal en las 105 empresas totaliza cerca de US$ 25 mil millones, lo que no iría de la mano con la rentabilidad generada el año pasado, por cerca de US$ 4 mil millones, la que Arias tildó de "muy baja". Por lo tanto, no se justificaría seguir teniendo acciones en aquellas empresas que generen menos retornos.

El funcionario aseguró que los recursos provenientes de las privatizaciones -que podrían alcanzar un 0,6% del Producto Interno Bruto al año- no serían destinados para cubrir gastos, sino que se invertirán en sectores más rentables como energías limpias e infraestructura.