Colombia venderá la participación que tiene en 105 empresas

Economía

La suspensión de inversión será aplicada en empresas que generen baja rentabilidad, en los sectores de telecomunicaciones, financiero, energía y transporte.

Un proceso gradual para vender su participación en 105 empresas fue lo que anunció Colombia con el objetivo de invertir en activos más rentables, según informaron desde el Ministerio de Hacienda de ese país.

La venta involucrará dejar de invertir en firmas de los sectores de energía, telecomunicaciones, transporte y financiero, donde el Estado de Colombia cuenta con participaciones minoritarias, es decir, su propiedad accionaria no superan el 49%.

"La idea de esos recursos no es que financien gasto corriente de la Nación, sino que se sustituya por inversión que sea más rentable", dijo el director de Crédito Público de Ministerio de Hacienda colombiano, César Arias, a Reuters, en base a que la inversión estatal en las 105 empresas totaliza cerca de US$ 25 mil millones, lo que no iría de la mano con la rentabilidad generada el año pasado, por cerca de US$ 4 mil millones, la que Arias tildó de "muy baja".

El funcionario de gobierno aseguró que los recursos a raíz de las privatizaciones, que podrían alcanzar el 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB) al año, no serían destinados para cubrir gastos, sino que se invertirán en sectores más rentables como energías limpias e infraestructura.

La lista total de las empresas en las que el Estado de Colombia tiene participación -y que podrían ser privatizadas-, ya fue enviada al Congreso por parte del Ministerio de Hacienda.

Visto bueno

La petrolera Ecopetrol y el conglomerado de transporte de energía, telecomunicaciones e infraestructura ISA, las cuales cuentan con el control accionario del gobierno, según el proyecto de decreto, por el momento, no se encuentran en el proceso de venta. Y es que ambas firmas son líderes en sus sectores y producen buena rentabilidad, lo que podría evitar su privatización por parte del Congreso, donde el oficialismo es minoría.

Eso sí, el Congreso ya aprobó la venta de empresas de aquellas empresas que generan baja rentabilidad.