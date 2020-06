¿Cómo están reabriendo los cines, teatros y museos en el mundo?

Economía

Exigir reservas y prohibir el efectivo son directrices que han dado algunos países para permitir a la cultura y entretenimiento volver a recibir público.

Con la llegada del coronavirus y las estrictas cuarentenas, actividades culturales y de entretenimiento se vieron forzadas a cerrar por meses, y mientras otros sectores considerados esenciales volvían a operar, estas industrias han sentido con fuerza el haber bajado sus persianas por meses.

Pero a medida que el ritmo de contagio y mortalidad disminuyen, varios países han decidido permitir que los llamados sectores no esenciales vuelvan a recibir público, de cara a promover la reactivación económica pero también una cierta normalidad.

En este escenario, los gobiernos han pensado medidas para que los cines, teatros, museos y monumentos puedan volver a recibir visitantes, acá algunas de las más frecuentes que.

Finlandia: El efectivo no está permitido

Pese a que no esperan una multitud de visitantes, los museos de Finlandia volvieron a estar abiertos al público el lunes 1 de junio. Para reducir al máximo el contacto y con ello los potenciales contagios de coronavirus, no se permitirán los pagos en efectivo. Cines y teatros deben cumplir los mismos requisitos, y los eventos culturales pueden tener un máximo de 50 participantes simultáneamente.

Italia: Icónicos culturales controlan temperatura y exigen mascarillas

El Coliseo de Roma, el Vaticano que alberga la Capilla Sixtina y la galería de los Uffizi en Florencia son algunos de los íconos de la cultura italiana que volvieron a recibir visitas luego de casi tres meses de puertas cerradas por la pandemia del coronavirus. Para ingresar al Coliseo se debe pasar por delante de un dispositivo electrónico que se cerciora de que el visitante lleve mascarilla y controla la temperatura corporal, que sobre los 37,5 grados centígrados será controlada por un médico. La reserva de entradas será obligatoria, se han modificado sus horarios para que no coincidan con las horas punta en el transporte público y se han establecidos dos nuevos recorridos experimentales hasta el 30 de junio.

Países Bajos: Con reserva previa y máximo 30 personas

Desde el 1 de junio los museos y cines de los Países Bajos pueden volver a recibir clientes, pero se les permite recibir máximo a 30 personas a la vez, las que deben mantener como mínimo 1,5 metros de distancia. Además, todos los clientes deberán realizar una reserva antes de llegar al recinto y de lo contrario no se les permitirá ingresar.

Grecia: Cines con asiento vacío y pasillos de un solo sentido

Los cines en Grecia tienen permitido operar mientras limiten su capacidad a máximo un 70%, para evitar posibles contagios de coronavirus. Adicionalmente, debe haber un asiento vacío entre cada espectador, pasillos de un solo sentido para evitar encuentros y se debe respetar una distancia mínima de 1,5 metros en la entrada y la salida de los ciudadanos. Adicionalmente -y aprovechando que ya comienza el verano-, se han montado decenas de cines al aire libre en el país, en los que el riesgo de contagio sería aún menor.

España: Al 30% de la capacidad con un máximo de 50 personas

Actualmente el 70% de España está en la denominada "Fase 2" del plan de reapertura, y para los cines y teatros eso significa que pueden abrir con un tercio de su capacidad y asientos preasignados. Además, si los recintos son cerrados, el máximo de personas permitidas será de 50. Las visitas a los monumentos también se empezó a flexibilizar, y en sitios religiosos como iglesias o catedrales hay recorridos obligatorios para ordenar la circulación, mantener la distancia y evitar la propagación del brote.

Uruguay: Aeropuertos convertidos en autocines

Aunque Uruguay ha destacado por ser uno de los países que mejor ha manejado el coronavirus en América Latina y el mundo, eso no evita que tome medidas ingeniosas para transitar a la normalidad. Debido a la cancelación de vuelos, el país decidió convertir dos aeropuertos de Montevideo en autocines, que si bien tienen capacidad para mil vehículos permiten cerca de 100 simultáneamente, para mantener las distancias de un metro y medio entre cada auto. Se tiene pensado que los recintos puedan ofrecer otro tipo de espectáculos para retomar las actividades de artistas musicales y humoristas, por ejemplo, pero también manteniendo la distancia social y desde el auto.