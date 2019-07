Congreso de EEUU y la Casa Blanca sellan acuerdo sobre el techo de deuda y gasto

El Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca alcanzaron esta tarde un acuerdo que permitirá elevar el techo de la deuda hasta el 31 de julio de 2021 y, además, aumentar el gasto público durante dos años.

El pacto -que ahora deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes y por el Senado- compensaría alrededor de US$ 75 mil millones del aumento del gasto, dando a la administración Trump y a los republicanos aproximadamente la mitad de los ahorros que buscaban.

"Me complace anunciar que se ha llegado a un acuerdo (...), para un presupuesto de dos años y un techo de la deuda, sin píldoras envenenadas", escribió el presidente de EEUU, Donald Trump, en Twitter, celebrando el fin de las negociaciones. "¡Este fue un verdadero compromiso para dar otra gran victoria a nuestros grandes militares y veteranos!", agregó.

I am pleased to announce that a deal has been struck with Senate Majority Leader Mitch McConnell, Senate Minority Leader Chuck Schumer, Speaker of the House Nancy Pelosi, and House Minority Leader Kevin McCarthy - on a two-year Budget and Debt Ceiling, with no poison pills....