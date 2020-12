Continúa negociación final del Brexit en busca de un pacto antes de Navidad

Economía

La Unión Europea considera que el acuerdo sobre la relación tras el Brexit con el Reino Unido está "cerca" de cerrarse, según indicaron el miércoles a Efe fuentes europeas.

Las negociaciones de la Unión Europea (UE) y del Reino Unido continúan a primera hora de este jueves para tratar de pulir los últimos detalles del acuerdo de la relación pos-Brexit, a una semana de que la legislación comunitaria deje de aplicarse en territorio británico.



Las negociaciones "continúan", dijeron a Efe fuentes comunitarias, que no pudieron confirmar cuándo está previsto que hablen telefónicamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, ni tampoco la hora en la que la jefa del Ejecutivo comunitario dará una conferencia de prensa.



Esta madrugada, el portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer, había precisado que "el trabajo del Brexit continuará durante toda la noche" y recomendó "a todos los observadores del Brexit que duerman un poco", con la esperanza de que hubiera novedades "temprano".



La Unión Europea considera que el acuerdo sobre la relación tras el Brexit con el Reino Unido está "cerca" de cerrarse, según indicaron el miércoles a Efe fuentes europeas.



Otras fuentes europeas aseguraron a Efe que se podría organizar una reunión de los embajadores de los Veintisiete durante la mañana o la tarde de hoy, el primer paso para que los Estados miembros conozcan con más detalle lo acordado con Londres.



El ministro británico de Comunidades, Robert Jenrick, admitió este miércoles sentirse "razonablemente optimista" sobre las perspectivas de que su país pueda alcanzar un acuerdo con la UE.



Este impulso en la negociación coincide con la implicación en la misma de Johnson y Von der Leyen, que han iniciado una intensiva fase de contactos para intentar alcanzar un pacto antes de que termine la fase transitoria este 31 de diciembre.



"Las serias áreas de desacuerdo son las mismas, ya sea sobre pesca o sobre competencia justa. Estamos trabajando sobre esos problemas, nuestros negociadores continuarán (los contactos)", declaró Jenrick a la cadena Sky News.



"El primer ministro ha sido muy claro de que seguirá negociando hasta el final, que es el 31 de diciembre, porque es lo correcto, es lo que espera el pueblo británico, pero en este momento no hay un progreso significativo", puntualizó.



Según el diario Financial Times, "el acuerdo preservará el comercio de mercancías entre la UE y el Reino Unido libre de aranceles", y también "abarcará cuestiones como la cooperación policial y de seguridad y preservará el mercado energético transfronterizo, pero hará poco por el sector de los servicios".



En el apartado de la pesca, según el rotativo, el acuerdo incluye un período de transición de cinco años y medio durante el cual los barcos de la UE tendrán acceso garantizado a las aguas del Reino Unido.



Los derechos de pesca de la UE se reducirán en un 25 % en comparación con ahora, y aumentarán las capturas británicas en sus propias aguas de la aproximadamente la mitad actual a unos dos tercios durante la transición, según dijeron fuentes de la negociación a Financial Times.



El acceso a las aguas después de que expire el período de transición, alrededor del décimo aniversario de la votación del Brexit de junio de 2016, dependerá de negociaciones regulares, añadieron.